最接近成都口味的「煎餅果子」！煎餅很大份 一拿到就開嗑

前陣子跟我的美容師聊天⋯⋯提到幾年前她常跟著主管到對岸參展～聊到對岸所見所聞有趣的地方。

((生活就是 人不走出門，家就是你的世界。走出去～世界就是你的家！！))

聊到最後～我說我很愛吃煎餅果子，我在成都吃過後，在台灣都沒有吃到類似的⋯⋯她推薦了長榮路上這間雜糧煎餅給我，我就來了！！！

煎佰客五穀雜糧煎餅的位置就在長榮路上靠近成大的轉角處。

招牌不算顯眼，但位置就在大馬路上的轉角處，還算蠻好找的。

長榮路上的煎佰客原味70元，一定要加土豆絲！！！！

其實煎餅果子有人說很像可麗餅⋯⋯乍看雖然很像，但其實是不一樣的東西⋯⋯

一整個煎餅很大一份，直接對切就是一份很有飽足感的煎餅。

煎餅剛出爐時，建議可以先吃，我一拿到上車就立刻吃起來⋯⋯

外層餅皮很脆夾著配料的鹹香氣，微微辣味和土豆絲一絲絲脆脆的口感～很好吃！！我原本想吃幾口試試味道就好～結果一口一口的把半個嗑完了⋯⋯

剩一半我帶回家才吃～沒有馬上吃的煎餅果子外層餅皮雖然會稍軟⋯⋯但是一樣很好吃，可以放心地帶回家再吃可以的。

整份吃完超有飽足感又爽口又順口的⋯⋯

目前在台南，我吃過四間煎餅果子，煎佰客是我心裡最接近我在成都吃的味道。但是天大地大一家一種口味⋯⋯我在成都還吃過包折耳根的煎餅～第一口就嚇到我⋯⋯好可怕！！！

光是台南肉燥飯就有不同口味是一樣的意思⋯⋯我只能說是我吃過⋯⋯

煎佰客五穀雜糧煎餅

電話：0983396376

地址：台南市東區長榮路三段三號

營業時間：上午7點~晚上8點

文章來源：大阿姨珍妮的美食旅遊 FB：大阿姨珍妮的美食旅遊

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