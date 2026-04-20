雲林虎尾「虎珍堂森之院」百年三合院變森林系秘境～地瓜甜點＋小動物互動一次滿足

說到雲林虎尾，很多人第一個想到的是糖廠、老街，但小編這次發現一個完全不同路線的雲林森林系景點——虎珍堂森之院。它把百年三合院改造成復古又帶點日式庭院感的園區，散步起來很舒服，重點是超好拍：拱橋步道、池塘、木造景觀、盪鞦韆，怎麼拍都像在拍雜誌。再加上甜點主打地瓜系，還有地瓜豆腐冰、地瓜酥蛋塔，如果你喜歡雲林下午茶、想找虎尾景點避開人潮，這篇直接收下。

雲林景點｜虎珍堂森之院

百年三合院大變身：拱橋步道＋庭院池塘，走進來就像慢下來

圖/ReadyGo

小編最喜歡森之院的第一印象是「很有時間感」。老屋的結構保留得很有味道，走在園區裡會一直被細節吸引：木造拱橋橫跨池塘、步道一路延伸，穿過去像瞬間換場景。很多角落不需要特別擺拍就很好看，尤其是庭院景、老宅牆面搭配綠意，畫面自然又乾淨。園區雖然不算大，但維護得很用心，適合慢慢走、慢慢拍，再找個地方坐下來吃甜點，整個下午就很療癒。

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小動物互動區：餵魚、看小動物，孩子放電大人放鬆

園區裡小編覺得最容易讓人「不小心停很久」的，就是那個小動物互動區。除了看得到柯爾鴨、迷你馬、羊這些可愛角色，池子裡還有魚可以餵，對小朋友來說根本是放電神器——一包飼料就能玩到忘記時間，邊餵邊看魚群衝上來搶食，孩子會一直喊「再來一次！」大人反而可以趁機放空，站在旁邊拍幾張自然互動畫面，超容易拍出好看的美照。

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如果是親子來玩，建議這樣玩：前面先在老屋庭院散步、拍拱橋和池塘，把「好拍的點」先收一輪；接著進動物區讓孩子玩一段時間，等他們心滿意足後，再回到座位區吃甜點當作獎勵。這樣從頭到尾不需要趕行程，孩子有得玩、大人有得拍，整套動線會很順也很不累。

下午茶推薦「地瓜酥蛋塔」：外酥內綿，層次感很驚喜

重點來了——甜點小編真的會想為它再來一次。這次吃到的地瓜酥蛋塔層次很豐富，外層酥、內餡綿密，地瓜香氣很明顯但不會膩。它不是走浮誇奶油那種，而是吃得到「地瓜本體的甜」，配茶或咖啡都很搭。

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必吃推薦「地瓜豆腐冰」：綿密豆腐＋地瓜泥，吃得到食材的純粹香

另外，還很推薦一定要來上一碗超滿足又有特色的冰。本來以為地瓜豆腐冰就是「特別一點的冰」，結果一上桌會發現它的重點是口感：豆腐綿密細滑，搭配地瓜泥、芋頭泥，整體走天然系、甜度不重的路線，吃起來很純粹、很耐吃。配料裡還有芋圓、蓮子等，口感層次很豐富，是那種看起來樸實但會默默吃完的甜品，超適合在庭院池邊慢慢吃的那種下午茶。

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伴手禮推薦：逛門市帶走「地瓜界的高質感」送禮很加分

離開前推薦大家一定會去門市逛一下，因為虎珍堂的包裝真的很精緻，拿來送禮很有面子。就算你不買大盒的，帶幾個小點心、挑一些好看好拿的伴手禮，也很適合當作虎尾旅行的小紀念。如果你跟我一樣喜歡「地方風味＋設計感」的組合，這站絕對會逛得很開心。

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營業資訊

地址：632 雲林縣虎尾鎮 31 號

電話：05-622-0633

營業時間：10:00–18:00（週一至週日）

雲林虎尾虎珍堂森之院一日遊行程表

時間 行程規劃 10:00 抵達虎珍堂森之院，先入園拍老屋＋庭院景 10:30 走拱橋步道、池塘邊散步，盪鞦韆打卡 11:00 小動物互動區：餵魚、看柯爾鴨／迷你馬／羊 11:30 園區下午茶：地瓜酥蛋塔＋地瓜豆腐冰 12:30 逛門市挑伴手禮，帶走虎尾在地風味 13:00 行程結束，可延伸安排虎尾市區其他景點

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雲林虎尾虎珍堂森之院一日常見問題

虎珍堂森之院需要門票嗎？可以折抵嗎？

入園需要門票每人150元，每張票可折抵園區所有商品100元。不少人分享門票可折抵園區商品，會建議把折抵用在甜點或伴手禮上最划算。

請問虎珍堂森之院有停車場嗎？

有的，虎珍堂森之院有規劃專屬停車場，有人分享「之前人太多會不好停」，如果你是週末／連假去，建議早點到會比較保險。

虎珍堂森之院可以帶寵物嗎？

園區是寵物友善，可以帶毛孩一起散步，但仍建議現場遵守園區規範，像是牽繩、清潔等。

虎珍堂森之院適合推嬰兒車或帶長輩嗎？

整體動線以散步為主，園區不算大，但仍有戶外步道與庭院區域。若同行有長輩或嬰兒車，建議挑人少時段，走起來會更輕鬆。

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