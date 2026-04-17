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台南山城「螢光花泉季」 賞螢、泡湯、聽音樂、逛市集一次滿足

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▲花旗木現況照。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
▲花旗木現況照。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】台南市政府觀光旅遊局日前於「龜丹溫泉體驗池」戶外廣場，舉辦「2026螢光花泉季」開幕活動。市長黃偉哲表示，「2026螢光花泉季」透過市府跨局處合作，並攜手在地觀光公協會及商圈夥伴，串聯旅宿、美食與特色伴手禮等多元產業，打造完整且具深度的旅遊體驗。不僅讓遊客能安心暢遊、深入感受山區魅力，也進一步強化地方產業鏈結，提升台南山區觀光的能見度與經濟效益。

▲「2026螢光花泉季」開幕活動現場長官貴賓合影。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
▲「2026螢光花泉季」開幕活動現場長官貴賓合影。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

近期氣候轉暖，來龜丹泡溫泉更有益身體健康，另加上前陣子連續降雨，預估螢火蟲數量未來一至兩週將迎來大爆發。除此之外，遊客還可品嚐梅子雞等在地特色美食。

活動串聯花景、溫泉、美食與螢火蟲等主題，04/18「台南市桐花祭」即將登場，邀請遊客多停留、多消費，帶動在地經濟發展。

「2026螢光花泉季」開幕。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
「2026螢光花泉季」開幕。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

「2026年螢光花泉季」擴大辦理，活動期程延長至近一個月，讓遊客能深入體驗在地風景與美食，白天賞花、泡溫泉，晚上賞螢並留宿當地，享用最在地的特色美食。

觀光旅遊局提醒，「螢光花泉季」抵用券除可於開幕期間市集使用外，亦可於楠西商圈指定合作店家消費，使用期限至04/19；系列活動將持續至05/03。其中，為期三週的假日賞螢活動已開放預約報名，管制日期為04/18-04/19、04/25-04/26、及05/02-05/03。每梯次完成線上報名且前100名完成現場報到者，將贈送「揚眉吐氣綜合梅子」1包。此外，參與賞螢活動報名成功者，於04/11-05/03期間至「龜丹溫泉體驗池」，可享入園全票50元、半票30元優惠（原價100元），可以同時體驗賞螢與泡湯的雙重樂趣。

「2026螢光花泉季」活動期間至05/03止，至16家合作店家任一消費即可獲得抽獎券，掃描抽獎券正面 QR Code 完成登錄即可參加抽獎，獎項包含住宿券、泡湯券及農特產品等，共計55項好禮。另於活動期間入住指定7家旅宿業者的旅客，可獲得「螢向幸福體驗券」，於賞螢期間憑券或出示住宿證明即可免預約入場，提供更彈性便利的旅遊體驗。更多「2026螢光花泉季」相關資訊，可於「台南旅遊網」或臉書粉絲專頁查詢。

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