迎夏入山／阿里山賓館重磅推出「高山之巔頂級套房」

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著春季賞花與夏日避暑季節到來，阿里山的「高山鐵道、千年神木群森林、日出、雲海、晚霞」等五奇美景，吸引數百萬遊客慕名而來。阿里山國家森林遊樂園區，擁有百年歷史的高山地標「阿里山賓館」，重磅推出「高山之巔．心之所向〈頂級套房〉」，讓旅人獨享2274公尺高海拔的鄒族聖山大塔山的奇幻旅程，近距離欣賞雲海翻湧、星空點亮山谷景色，展開一場跨越雲端的高山旅行！

▲尊爵套房60坪大氣格局，景觀客廳無遮蔽遼闊視野，壯麗的大塔山綠意映入眼簾，猶如一幅天然畫作。 圖：阿里山賓館／提供

阿里山林業鐵道重返巔峰，「阿里山賓館」絕佳地理位置、百年文化和現代感設計的旅宿品質及群山環繞的靜謐，為旅程帶來再升級的質感與尊榮。

館方表示，百年歷史的「阿里山賓館」，曾接待過無數國內外政要與重要賓客，亦迎來多位國際知名首相蒞臨，成為台灣最具代表性的高山飯店，今年春夏再度隆重推出頂級套房－尊爵套房與首席套房，向這份傳承百年的榮耀致敬。

▲「尊爵套房」的起居空間，雙面大面積落地窗引進大量自然光線，180度寬闊視野襯映窗外大塔山的雄偉壯麗，讓旅人自在優雅的隱逸於高山謐靜之中。 圖：阿里山賓館／提供

60坪「尊爵套房」帶領旅人穿梭山岳、雲瀑的極致體驗。180度無遮蔽遼闊視野，坐擁鄒族大塔山、眠月線步道第一排景觀絕佳視野，遠眺玉山山脈及連綿壯麗的山景，以山巒雲霧、靜謐與尊榮，為旅人開啟一段遠離塵囂的非凡旅程！

客房空間搭配雙面大面積落地窗，180度的寬闊視野襯映窗外大塔山的雄偉壯麗，自在優雅的隱逸於高山謐靜之中。柔軟床寢讓身心自在伸展，承載一夜安穩好眠。

特別一提的是，景觀客廳沙發設計，巧妙揉和典雅木質元素與「勃根地酒紅」色調，營造出最適合高山綠意的一抹紅彩，古典與現代感交織的設計，充分展現阿里山賓館百年風華，雅致又不失時尚，細膩鋪陳出溫潤的旅居氛圍。

▲阿里山花季期間，阿里山賓館1913舊事所前百歲櫻后染井吉野櫻已綻放6成，預計4月上旬盛開。 圖：阿里山賓館／提供

▲「首席套房」起居空間，寬敞舒適與無敵山景視野，迎來大塔山的雄偉壯麗與眠月線的遺世獨立感，如詩如畫如置身仙境般。 圖：阿里山賓館／提供

48坪「首席套房」讓旅人欣賞世界級的高山景觀，開闊無遮蔽的壯麗景色成為客房內的絕佳景致。

起居空間，寬敞舒適與無敵山景視野，迎來大塔山的雄偉壯麗與眠月線的遺世獨立感，如詩如畫如置身仙境般；景觀客廳寬敞舒適的空間，搭配大片落地窗引入大量自然光線，雲霧繚繞其間，如山嵐輕拂。

會議餐桌空間以細緻的設計鋪陳，融入鄒族文化元素與幾何裝置藝術，將部落特色語彙與景觀客廳的經典白色完美融合、相互輝映。在光影流轉之間，細膩傳遞出部落人文底蘊與大自然山景交織而成的獨特氛圍。

春夏交替之際，探訪阿里山名勝，國家森林遊樂園區制高點的「阿里山賓館」推出「高山之巔－頂級套房」，帶旅人領略世界級的山岳、鐵道、雲霧、森林傳奇，沉浸於這座承載百年林業發展的記憶，享受高山連綿的群峰山色與鄒族部落文化，輕鬆愉快的漫遊祝山線、沼平線火車之旅。

迎接夏日來臨，「阿里山賓館」亦精心推出「迎夏茶旅」，提供專車接駁、精緻套裝遊程，深度探索阿里山茶園、感受如詩如畫的雲海日出、山岳景色！

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