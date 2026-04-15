可愛聯名！台南愛國婦人會館 鴨鴨入厝限定周邊＋抽獎一次看





台南超人氣吉祥物「菜奇鴨」與「夜奇鴨」正式進駐愛國婦人會館，為這座歷史建築注入全新的活力。這場名為「鴨鴨入厝」的跨界合作，將原本帶有歲月痕跡的古蹟空間，轉化為充滿笑聲與療癒氛圍的文化場域。當萌系角色與歷史場景交織，讓人一踏入其中，就能感受到截然不同的空間魅力。





▲圖片來源：黃偉哲FB





巷仔niau熱情迎接，文創品牌齊聚展現台南魅力

本次活動由選物店「let’s asobi」作為舞台，並由在地人氣角色「巷仔niau」擔任東道主，迎接鴨鴨兄弟的到來。店名「asobi」蘊含輕鬆玩樂的意象，也呼應整體活動氛圍，讓人能自在探索、開心體驗。這場結合在地IP與文創品牌的合作，不僅展現台南獨有的文化創意能量，也讓整個空間更具故事性與趣味性。





▲圖片來源：黃偉哲FB





從打卡到收藏，限量周邊打造全方位療癒體驗

活動現場設置大型萌鴨人型立牌，成為不可錯過的拍照亮點，吸引眾多粉絲駐足合影。而在選物店內，更推出多款限量文創商品，從帆布袋、杯袋、悠遊卡，到抱枕、頸枕與潮T，每一項都兼具實用與收藏價值。這些商品不僅延續角色魅力，也讓粉絲能將這份療癒帶回日常生活之中。





▲圖片來源：黃偉哲FB





消費抽獎加碼驚喜，帶走最萌人氣IP收藏

活動現場除了拍照與購物體驗，本次活動也推出消費滿額抽獎機制。即日起至5月3日止，只要於館內消費滿千元並完成登錄，即可參加抽獎，有機會獲得粉絲期待已久的「菜奇鴨、夜奇鴨玩偶」。這份結合互動與驚喜的設計，不僅提升參與感，也讓整體活動更具吸引力。隨著活動熱度持續升溫，這場充滿可愛與創意的盛會，正逐步成為台南不可錯過的療癒新據點。





▲圖片來源：黃偉哲FB





【菜奇鴨、夜奇鴨玩偶抽獎資訊】

活動日期： 即日起至5月3日止

參加資格： 於愛國婦人會館全館消費滿1,000元，掃描現場QR code登錄

中獎公佈： 預計於5月15日公布在台南市市場巡禮FB粉絲專頁





※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口





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