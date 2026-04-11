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嘉義市美食ｘ咖啡ｘ老宅小旅行！顛覆視覺的便當店、工業風咖啡館 城市散策好去處

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圖：嘉義市觀光旅遊網（IG @forward_roasters @uj_eat__）／提供
圖：嘉義市觀光旅遊網（IG @forward_roasters @uj_eat__）／提供

在宛如深黑色鐵工廠的「往前<a href='/search/tagging/1013/咖啡' rel='咖啡' data-rel='/1013/89523' class='tag'><strong>咖啡</strong></a>製作所」，享受咖啡、甜點。　圖：嘉義市觀光旅遊網（IG @forward_roasters @uj_eat__）／提供
在宛如深黑色鐵工廠的「往前咖啡製作所」，享受咖啡、甜點。　圖：嘉義市觀光旅遊網（IG @forward_roasters @uj_eat__）／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】閒遊嘉義市的文青小旅行，有更多選擇！看起來像咖啡館的「魯力 滷肉爌肉飯店」，除了是顛覆視覺的便當店，也是免下車的「爌肉飯得來速」！以純白店面搭配大片落地窗，空間明亮宜人，和一般小吃店很不一樣。

▲「魯力 滷肉爌肉飯店」。　圖：嘉義市觀光旅遊網（IG @luli43_3）／提供
▲「魯力 滷肉爌肉飯店」。　圖：嘉義市觀光旅遊網（IG @luli43_3）／提供

闆娘回到嘉義生活後發現，只是想簡單吃個飯，卻常常得找停車位、排隊等餐，於是把店設計成取餐方便的外帶動線，方便食客開車到門口取餐就走的方便「爌肉飯得來速」。店內的招牌美味就是爌肉飯便當，厚切爌肉滷得入味、軟嫩不膩，搭配滷蛋、筍乾、油豆腐與青菜，再來一瓶用阿里山石棹茶區茶葉做成的冷泡茶，清香回甘又解膩。

▲「魯力 滷肉爌肉飯店」提供免下車的「爌肉飯得來速」服務。　圖：嘉義市觀光旅遊網（IG @luli43_3）／提供
▲「魯力 滷肉爌肉飯店」提供免下車的「爌肉飯得來速」服務。　圖：嘉義市觀光旅遊網（IG @luli43_3）／提供

更多飲食相關資訊，可於【嘉市潮選店2.0】查詢，超過130間特色小店，130種故事，130種認識嘉義市的方式。

▲「往前咖啡製作所」提供被咖啡香包圍的旅行。　圖：嘉義市觀光旅遊網（IG @forward_roasters @uj_eat__）／提供
▲「往前咖啡製作所」提供被咖啡香包圍的旅行。　圖：嘉義市觀光旅遊網（IG @forward_roasters @uj_eat__）／提供

喜愛嘉義在地咖啡香，可以走進巷內的「往前咖啡製作所」，在宛如深黑色鐵工廠的空間內，享受一趟被咖啡香包圍的小旅行。

鐵件與與混擬土的空間乾淨俐落，工業風卻有一分剛剛好的溫度。不管是午後獨坐，或是旅途中隨興停靠，都是讓人歇息的好所在。

店內提供的開心果巴斯克起司蛋糕，外層微微焦香、內裡柔滑綿密，不靠流心取勝，卻是越吃越耐吃；黑糖拿鐵、美式咖啡有著黑糖的微苦甜、咖啡的溫潤香氣，一口喝下，好心情瞬時暖進心裡。 嘉義的迷人，不一定是熱鬧，有時候就是這樣一間，讓人願意再往前一點的咖啡店。

▲「家・暖暖」是超過一甲子的三合院老宅。　圖：嘉義市觀光旅遊網（IG @stay_chiayi）／提供
▲「家・暖暖」是超過一甲子的三合院老宅。　圖：嘉義市觀光旅遊網（IG @stay_chiayi）／提供

而到嘉裡住一晚，可以走進巷弄裡的暖暖老時光，阿嬤家的「家・暖暖」是超過一甲子的三合院老宅，保留鐵窗花、老地磚與可愛露天庭院。再加上文青懷舊的妝點，老屋多了新靈魂，也多了旅行的溫度。

走進屋裡，陽光落在復古花磚上，中庭飄著淡淡檜木香。清晨泡杯茶享受初日、夜晚庭院聊天賞月，幸福直接變成眼前的畫面。屋內還藏著許多可愛的小物件：阿公的書桌、阿嬤的縫紉機、懷舊電器收藏牆，還有孩子最愛的閣樓基地，每個角落都是寶藏。

而且，走路10分鐘就有嘉義美術館、檜意森活村、文化路夜市……，嘉義的民宿不只是民宿，是一座座用情感修復的城市記憶，故事準備好了，茶也泡好了，就等你回嘉住一晚。

更多旅遊資訊，可於「嘉市好旅行」FB、IG、Threads 查詢。

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