工業遺址變身「廢墟風水泥觀光工廠」！兒童「免費入園」到月中 不只有玩泥DIY、互動遊戲 還吃得到「水泥霜淇淋」

【旅奇傳媒/編輯部報導】「阿里山花季」百花齊放，國家森林遊樂區31種櫻花接力綻放，「櫻王」染井吉野櫻03/23已盛開約6~7成，阿里山工作站的阿龜櫻、染井吉野櫻陸續綻放，進入最佳賞花期。 迎接4月清明連假，阿里山賓館特別精選出4月至5月賞花精華路線，並提前開放預訂，指定日入住指定房型，即享攝影達人黃源明老師帶路，探訪阿里山林業鐵路水山線舊鐵道，尋覓阿里山千年檜木遺跡、靜謐森林的幽靜，打開五感沉浸高山森林的療癒。 知名臉書版主「漫步在阿里山的雲端」- 攝影達人黃源明表示，4月清明連假期間，「阿里山花季」進入倒數計時，除了盛開的染井吉野櫻，重瓣櫻花3月下旬接棒，最後一棒的普賢象櫻花會持續到花季結束後的4月下旬左右。 園區內仍可欣賞到百花接力綻放的畫面，其中，台灣一葉蘭也是花季期間的特色代表，

2026-03-28 15:01