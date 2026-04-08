工業遺址變身「廢墟風水泥觀光工廠」！兒童「免費入園」到月中 不只有玩泥DIY、互動遊戲 還吃得到「水泥霜淇淋」
遠離都市叢林走進水泥世界！嘉義有座工業遺址被賦予新生命，華麗變身觀光工廠，邀請大小朋友一同「吃水泥、玩水泥、認識水泥」。
位於嘉義縣番路鄉一座看似廢墟的壯觀工業遺址，其實是「欣欣水泥森活園」觀光工廠！不僅演繹了原始水泥工廠的時代精神，同時也展現水泥產業的藝術美學，更賦予多元的創意變身結合生態休閒的遊憩園區。走進觀光工廠除了能台灣水泥的發展與故事外，還有玩泥DIY手作體驗、了解水泥加工的數位互動遊戲，及文創商品值得當作紀念品。
其中，玩泥DIY手作可自製造型多肉盆，體驗採現場購買，不分場次，手作時間為9:30-14:45。而文創商品部分，除了超可愛的水泥袋型小抱枕外，還有水泥芝麻酥、水泥霜淇淋等，至於滋味如何則請大家自行親身體驗囉！
入園門票每人50元，不需預約； 2歲以下、65歲以上、身心障礙者(含陪同1人)、榮民、番路鄉居民和中鋼公司員工出示證件享有免門票。此外，4月響應兒童節，加碼12歲以下兒童免費入園至4/15，於館內消費再送可愛造型氣球。
欣欣水泥森活園 觀光工廠
地址：嘉義縣番路鄉觸口村車埕12號
營業時間：週三至日9:30-16:00（週一、二公休；最後入園15:30）
門票 : 每人50元、2歲以下/65歲以上/身心障礙不收費
電話：05-2591588
粉絲專頁：https://www.facebook.com/hsinhsincement
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。