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工業遺址變身「廢墟風水泥觀光工廠」！兒童「免費入園」到月中 不只有玩泥DIY、互動遊戲 還吃得到「水泥霜淇淋」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／欣欣水泥森活園官網及粉專
圖／欣欣水泥森活園官網粉專

遠離都市叢林走進水泥世界！嘉義有座工業遺址被賦予新生命，華麗變身觀光工廠，邀請大小朋友一同「吃水泥、玩水泥、認識水泥」。

圖／欣欣水泥森活園官網
圖／欣欣水泥森活園官網

圖／欣欣水泥森活園官網
圖／欣欣水泥森活園官網

位於嘉義縣番路鄉一座看似廢墟的壯觀工業遺址，其實是「欣欣水泥森活園」觀光工廠！不僅演繹了原始水泥工廠的時代精神，同時也展現水泥產業的藝術美學，更賦予多元的創意變身結合生態休閒的遊憩園區。走進觀光工廠除了能台灣水泥的發展與故事外，還有玩泥DIY手作體驗、了解水泥加工的數位互動遊戲，及文創商品值得當作紀念品。

圖／欣欣水泥森活園粉專
圖／欣欣水泥森活園粉專

圖／欣欣水泥森活園粉專
圖／欣欣水泥森活園粉專

圖／欣欣水泥森活園粉專
圖／欣欣水泥森活園粉專

圖／欣欣水泥森活園官網
圖／欣欣水泥森活園官網

其中，玩泥DIY手作可自製造型多肉盆，體驗採現場購買，不分場次，手作時間為9:30-14:45。而文創商品部分，除了超可愛的水泥袋型小抱枕外，還有水泥芝麻酥、水泥霜淇淋等，至於滋味如何則請大家自行親身體驗囉！

圖／欣欣水泥森活園官網
圖／欣欣水泥森活園官網

入園門票每人50元，不需預約； 2歲以下、65歲以上、身心障礙者(含陪同1人)、榮民、番路鄉居民和中鋼公司員工出示證件享有免門票。此外，4月響應兒童節，加碼12歲以下兒童免費入園至4/15，於館內消費再送可愛造型氣球。

圖／欣欣水泥森活園粉專
圖／欣欣水泥森活園粉專

圖／欣欣水泥森活園粉專
圖／欣欣水泥森活園粉專

欣欣水泥森活園 觀光工廠

地址：嘉義縣番路鄉觸口村車埕12號

營業時間：週三至日9:30-16:00（週一、二公休；最後入園15:30）

門票 : 每人50元、2歲以下/65歲以上/身心障礙不收費

電話：05-2591588

粉絲專頁：https://www.facebook.com/hsinhsincement

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