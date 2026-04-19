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都是在地人在吃！嘉義高CP值「隱藏版麵攤」超有古早味 滷味吃得到醬香 網友一致推「這碗」必點

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@tw_eating授權
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嘉義隱藏版麵攤！這家「低調麵店」都是在地人在吃，Q彈麵條和滷味搭配吃起來超有古早味，重點是價格也很親民，網友一致推薦「這碗必點」。

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嘉義西區這家「大強麵店」是在地人用行動支持的銅板美食，寬扁麵條口感彈牙，看似簡單卻帶有懷舊的好味道，網友們大推「麻醬麵」，麻醬包裹每根麵條，讓每一口都很夠味；滷味部分，顏色不深卻十分入味，特別是滷豬皮的火候拿捏恰到好處，不會過軟或過硬，還能吃到醬香味。

滷味。圖／IG@tw_eating授權
滷味。圖／IG@tw_eating授權

乾麵。圖／IG@tw_eating授權
乾麵。圖／IG@tw_eating授權

部落客美食瓦斯桶分享，「這家店我從小吃到大，真的沒有觀光客！」、「印象裡只漲過$5 超平價份量又不少」，像他點了一桌也不用200元，堪稱月底的荷包救星。也有嘉義網友表示「住稍微遠都會特地來買」、「便宜cp值高 麻醬麵好吃」。

圖／IG@tw_eating授權
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大強麵店

地址：嘉義市西區民生南路680號

營業時間：15:00-22:00（週日公休）

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嘉義美食 CP值 銅板美食 滷味 古早味

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