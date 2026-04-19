都是在地人在吃！嘉義高CP值「隱藏版麵攤」超有古早味 滷味吃得到醬香 網友一致推「這碗」必點
嘉義隱藏版麵攤！這家「低調麵店」都是在地人在吃，Q彈麵條和滷味搭配吃起來超有古早味，重點是價格也很親民，網友一致推薦「這碗必點」。
嘉義西區這家「大強麵店」是在地人用行動支持的銅板美食，寬扁麵條口感彈牙，看似簡單卻帶有懷舊的好味道，網友們大推「麻醬麵」，麻醬包裹每根麵條，讓每一口都很夠味；滷味部分，顏色不深卻十分入味，特別是滷豬皮的火候拿捏恰到好處，不會過軟或過硬，還能吃到醬香味。
部落客美食瓦斯桶分享，「這家店我從小吃到大，真的沒有觀光客！」、「印象裡只漲過$5 超平價份量又不少」，像他點了一桌也不用200元，堪稱月底的荷包救星。也有嘉義網友表示「住稍微遠都會特地來買」、「便宜cp值高 麻醬麵好吃」。
大強麵店
地址：嘉義市西區民生南路680號
營業時間：15:00-22:00（週日公休）
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。