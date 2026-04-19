都是在地人在吃！嘉義高CP值「隱藏版麵攤」超有古早味 滷味吃得到醬香 網友一致推「這碗」必點

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著春季賞花與夏日避暑季節到來，阿里山的「高山鐵道、千年神木群森林、日出、雲海、晚霞」等五奇美景，吸引數百萬遊客慕名而來。阿里山國家森林遊樂園區，擁有百年歷史的高山地標「阿里山賓館」，重磅推出「高山之巔．心之所向〈頂級套房〉」，讓旅人獨享2274公尺高海拔的鄒族聖山大塔山的奇幻旅程，近距離欣賞雲海翻湧、星空點亮山谷景色，展開一場跨越雲端的高山旅行！ 阿里山林業鐵道重返巔峰，「阿里山賓館」絕佳地理位置、百年文化和現代感設計的旅宿品質及群山環繞的靜謐，為旅程帶來再升級的質感與尊榮。 館方表示，百年歷史的「阿里山賓館」，曾接待過無數國內外政要與重要賓客，亦迎來多位國際知名首相蒞臨，成為台灣最具代表性的高山飯店，今年春夏再度隆重推出頂級套房－尊爵套房與首席套房，向這份傳承百年的榮耀致敬。

2026-04-15 08:00