台南花旗木秘境爆紅！噶瑪噶居寺花旗木＋藏式建築異國感UP





坐落於台南左鎮的噶瑪噶居寺，是全台規模最大的藏傳佛寺之一。每年約3月下旬至4月底，園區內大片花旗木（又稱泰國櫻花）陸續盛開，粉紅花朵覆蓋枝頭，將整個寺院染上一層柔和色彩，也讓這裡成為南台灣近年最受矚目的賞花秘境之一。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





台版大阪城：粉紅花海與藏式建築的異國交織

當花旗木盛開時，最令人驚豔的，是粉紅花海與純白藏式建築的強烈對比。如來殿與舍利塔在花海中顯得更加莊嚴壯麗，層層堆疊的花簇與建築線條交織出濃厚的異國風情，也讓這裡被網友譽為「台版大阪城」，成為極具辨識度的拍照場景。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





台版鎌倉大佛：粉紅花簇映襯下的靜謐力量

園區內最具代表性的地標之一，是高達16公尺的露天釋迦牟尼佛青銅像。當花旗木垂落於周圍，粉紅花簇與大佛的沉穩姿態形成強烈對比，營造出類似日本鎌倉大佛的畫面感。這樣的場景不僅壯觀，也帶著一種讓人自然靜下來的氛圍。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





遠離喧囂的花季：在安靜中感受春天

不同於熱門景點的擁擠人潮，噶瑪噶居寺保有一份難得的清幽與莊嚴。漫步於花旗木之間，可以聽見風聲與腳步聲交織，讓賞花不只是視覺享受，更是一種內心的沉澱。這樣的環境，特別適合想要避開喧鬧、靜靜感受季節變化的旅人。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





拍照與參訪提醒：在尊重中留下最美畫面

來到這裡賞花，除了捕捉美景，也需要尊重宗教場域的規範。如來殿前可拍攝花海與建築的壯麗畫面，大佛周邊則適合以仰角構圖呈現花與佛像的層次。但進入室內大殿需脫鞋且禁止攝影，建議穿著得體，讓這趟賞花旅程在美好與尊重中完整呈現。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





【噶瑪噶居寺花旗木】

景點位置：台南市左鎮區左鎮里91-2號





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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