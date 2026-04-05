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漫遊台南花園夜市！精選人氣飯店、親子友善及包棟民宿推薦

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
家新大飯店
家新大飯店

路徒行旅-台南成大館
路徒行旅-台南成大館

【FunTime小編群】來台南旅遊，沒逛過全台知名的「花園夜市」別說你來過台南！但是不是每次逛完夜市，還要特地再騎車回市區的住宿，而覺得很累呢？本篇就特別整理了多間位於台南花園夜市周邊的住宿，快跟著小編一起看下去吧！

重要資訊：花園夜市營業時間是每週四至周日，晚上5點到12點

花園夜市住宿｜快速導覽＋分類

依照不同的旅遊成員與需求，我們將住宿分為以下三大類：

➢ 星級飯店：重視品質與完善設施，適合追求高品質休息的旅客

➢ 親子友善民宿房內附設溜滑梯，且也提供兒童遊樂設施，適合帶小孩放電的家庭

➢ 包棟民宿：適合好友團體或大家庭，享有獨立私密空間

花園夜市附近飯店推薦

如果你重視住宿品質與完善設施，以下幾間台南飯店提供穩定服務與舒適客房，逛完夜市後也能好好放鬆休息，是交通與便利性都兼具的好選擇。

家新大飯店

家新大飯店
家新大飯店

家新大飯店的地理位置極佳，走路約3分鐘就抵達花園夜市！飯店提供免費停車位，平日還有貼心的免費消夜服務。如果是帶小孩來的家庭也不用擔心，家新大飯店也有提供嬰兒備品，如有需要的話，記得先預約喔～最重要的房間則是採簡約的風格設計，且房內也相當乾淨整潔，讓人住得舒適又安心。

訂房網評價：8.8/10(agoda)

地址：台南市北區海安路三段287號

榮美金鬱金香酒店

榮美金鬱金香酒店
榮美金鬱金香酒店

榮美金鬱金香酒店
榮美金鬱金香酒店

榮美金鬱金香酒店是喜歡休閒放鬆又愛美食的旅客首選！飯店有24小時開放的休閒生活區，手足球、桌球等娛樂設施應有盡有，逛完夜市回來也能盡情放鬆。更貼心的是，榮美金鬱金香酒店還附上美食導覽地圖，讓你能夠輕鬆吃遍台南的所有美食！

訂房網評價：8.7/10(agoda)

地址：台南市北區海安路３段50號

花園夜市附近親子友善民宿

帶小孩出門最怕孩子體力過剩沒地方放電！這幾間台南親子民宿不僅房內設有溜滑梯，還有另外提供兒童賽車場和球池等設施，不用特別安排行程小孩能盡情玩耍放電。

Fun假溜滑梯親子旅店

Fun假溜滑梯親子旅店
Fun假溜滑梯親子旅店

Fun假溜滑梯親子旅店
Fun假溜滑梯親子旅店

Fun假溜滑梯親子旅店是一間專為兒童設計的親子友善民宿 。這裡最有特色的是將「扭蛋機」和「溜滑梯」結合的創意主題房，其中更是包含希臘城堡、扭蛋香蕉及星際外太空火箭等多種風格。1樓公共空間還特別規劃了小朋友最愛的室內兒童賽車場，讓孩子在民宿內就能盡情放電，且館內備有電梯設施，方便攜帶大型行李或推車。

訂房網評價：9.0/10(agoda)

地址：台南市北區成功路336號

花園夜市附近包棟民宿

適合好友或大家庭出遊，這類民宿提供多人包棟，擁有麻將桌和大客廳，逛完夜市後可以聚在一起吃宵夜、暢聊整晚。私密又溫馨的居家氛圍，是台南團體旅遊的首選。

公園綠驛

公園綠驛
公園綠驛

公園綠驛
公園綠驛

公園綠驛是一間簡約又溫馨的台南包棟民宿，提供10-16人的包棟服務，空間彈性很大，最多甚至可以住到18人。民宿裡還貼心準備了麻將桌和麻將用品給包棟的旅客使用，很適合好友聚會或家族旅遊時一起同樂。此外，許多房客也特別推薦老闆娘的熱情款待，不只親切，還會大方分享台南在地景點和私房美食喔～

訂房網評價：9.4/10(agoda)

地址：台南市北區公園北路116巷2弄32號

延伸閱讀>>【花園夜市住宿】精選8間台南飯店、親子友善、包棟民宿推薦

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