快訊

獨／機艙關門才喊我「不搭了」 金門班機延誤逾半小時只因夫妻吵架

桃園春殤雨紛紛 挖土機超人林鴻森、北車英雄余家昶入祠

怕周末給驚嚇！台股收盤下跌225點收33,112點 台積電收1820元下跌20元

一週只賣一天！ 嘉義民雄「Smokin’D」嘗正宗德州燒烤免飛美國 全預約制.免服務費 邊賞鐵道風景 牛胸肉大口咬

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝IG@smokin.tw
圖／翻攝IG@smokin.tw

想吃正宗德州燒烤，不用飛美國！嘉義民雄田間竟藏著一家超硬派的「Smokin’D 民雄Factory」，以全木柴燒烤工法呈現道地美式風味，一週只賣一天，還採嚴格預約制，成為全台饕客最想朝聖的燒烤聖地。

圖／翻攝IG@smokin.tw
圖／翻攝IG@smokin.tw

「Smokin’D 民雄Factory」老闆堅持使用傳統工法，全過程採木柴燒烤，最具代表性的「煙燻牛前胸」需歷經長達16小時的慢火洗禮。為了這完美的煙燻風味，團隊必須經歷長達8天的「煙燻馬拉松」，從灌製香腸、修整牛胸肉到醃製豬排，每個細節都不能馬虎。

圖／翻攝IG@smokin.tw
圖／翻攝IG@smokin.tw

圖／翻攝IG@smokin.tw
圖／翻攝IG@smokin.tw

這間隱身在嘉義縣民雄鄉的田間大廠房，擁有寬闊悠閒的工業氛圍，不僅好停車，更免收服務費，採自助式取餐與回收。饕客們選好喜歡的肉品與配菜，搭配特製酸菜與冰茶，就能在大廠房內放鬆享受。店家更慷慨開放後方的「Pit Room」讓民眾隨意參觀，讓人在大快朵頤之餘，也能近距離感受燻烤工藝的震撼與德州文化的細節故事。

圖／翻攝IG@smokin.tw
圖／翻攝IG@smokin.tw

圖／翻攝IG@smokin.tw
圖／翻攝IG@smokin.tw

圖／翻攝IG@smokin.tw
圖／翻攝IG@smokin.tw

鐵道迷也會瘋狂！餐廳緊鄰鐵軌，用餐時可以清楚看見火車隆隆駛過，配上空氣中迷人的煙燻香氣，視覺與味覺雙重滿足。

圖／翻攝IG@smokin.tw
圖／翻攝IG@smokin.tw

老闆感性表示，目前團隊規模僅能接受未來30天內的週六預約，營業時間為每週六11:00～17:00（最後加點15:00），用餐時間約1.5小時。為了公平起見，統一透過線上系統開放預約。想體驗這種「手起刀落」的熱情與道地美式風味，記得準時鎖定訂位連結，準時搶位！

圖／翻攝IG@smokin.tw
圖／翻攝IG@smokin.tw

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

燒烤 BBQ 嘉義美食

相關新聞

一週只賣一天！ 嘉義民雄「Smokin’D」嘗正宗德州燒烤免飛美國 全預約制.免服務費 邊賞鐵道風景 牛胸肉大口咬

嘉義民雄的「Smokin’D 民雄Factory」只在每週六營業，提供傳統德州燒烤，特製的煙燻牛胸肉需耗時16小時燒製，全預約制且無服務費，是饕客的美食聖地。在享用煙燻美食的同時，還能欣賞鐵道風景，體驗獨特的用餐氛圍。

台南「七股龍海號」生態之旅！親子搭船體驗很有趣 還有「炭烤鮮蚵1小時吃到飽」

udn走跳旅遊／涼子是也 七股龍海號位於台江國家公園內，是台南第一家取得合法執照的娛樂膠筏，經營已近 20 年。這裡擁有七股潟湖最新、...

李安的愛店！台南「老友小吃」驚傳頂讓 資深食客反應曝光：走味了

靠近台南成大醫院的「老友小吃」在地經營近50年，過去曾是導演李安的愛店之一，但是近日傳出已於門口張貼「頂讓」的公告，這也將是「老友小吃」的再次換人經營。

這棵「苦楝」一枝獨秀！不以多取勝 4.4星公園內「淡雅苦楝」悄盛開 同框「客美多小屋、藍天白雲」超出片

這棵「苦楝」有夠美！有別於國漫館九重葛爆紅，公園內這棵「苦楝」白中帶粉，滿開在枝頭上有如覆雪般，單獨一...

藏很深的巷中民宅紅茶，用酒矸仔裝紅茶！現點現倒的古早味袋裝紅茶鮮奶茶

udn走跳美食／Irene's 食旅．時旅 嘉義傳承70年的紅茶老店你有喝過嗎？！不只歷史悠久還藏在巷弄中，觀光客根本不會知道的隱藏版美食！而且超特別的是這家嘉義新庄紅茶用的是酒矸仔裝紅茶，現點現裝袋，人手一袋超有古早味。

履歷放這種照片可以嗎？ 3 間台南攝影工作室評比，打造適合你的第一印象

年後轉職潮一到，履歷更新、LinkedIn 換頭像、護照補辦、簽證申請全都一起來。這時候你才會發現，一張讓自己不尷尬的證件照有多重要！這次七分之二的探索精選 3 家台南韓式證件照館，無論是求職履歷、升學申請，還是想替自己打造更專業的第一印象，都能找到適合你的選擇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。