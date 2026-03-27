一週只賣一天！ 嘉義民雄「Smokin’D」嘗正宗德州燒烤免飛美國 全預約制.免服務費 邊賞鐵道風景 牛胸肉大口咬

想吃正宗德州燒烤，不用飛美國！嘉義民雄田間竟藏著一家超硬派的「Smokin’D 民雄Factory」，以全木柴燒烤工法呈現道地美式風味，一週只賣一天，還採嚴格預約制，成為全台饕客最想朝聖的燒烤聖地。

圖／翻攝IG@smokin.tw

「Smokin’D 民雄Factory」老闆堅持使用傳統工法，全過程採木柴燒烤，最具代表性的「煙燻牛前胸」需歷經長達16小時的慢火洗禮。為了這完美的煙燻風味，團隊必須經歷長達8天的「煙燻馬拉松」，從灌製香腸、修整牛胸肉到醃製豬排，每個細節都不能馬虎。

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這間隱身在嘉義縣民雄鄉的田間大廠房，擁有寬闊悠閒的工業氛圍，不僅好停車，更免收服務費，採自助式取餐與回收。饕客們選好喜歡的肉品與配菜，搭配特製酸菜與冰茶，就能在大廠房內放鬆享受。店家更慷慨開放後方的「Pit Room」讓民眾隨意參觀，讓人在大快朵頤之餘，也能近距離感受燻烤工藝的震撼與德州文化的細節故事。

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鐵道迷也會瘋狂！餐廳緊鄰鐵軌，用餐時可以清楚看見火車隆隆駛過，配上空氣中迷人的煙燻香氣，視覺與味覺雙重滿足。

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老闆感性表示，目前團隊規模僅能接受未來30天內的週六預約，營業時間為每週六11:00～17:00（最後加點15:00），用餐時間約1.5小時。為了公平起見，統一透過線上系統開放預約。想體驗這種「手起刀落」的熱情與道地美式風味，記得準時鎖定訂位連結，準時搶位！

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