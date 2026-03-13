「鹽續幸福・台式搖滾夜」玖壹壹、董事長樂團重磅登場！嗨翻台南北門遊客中心

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處（簡稱雲嘉南管理處）將於03/14在台南北門區北門遊客中心舉辦「鹽續幸福・台式搖滾夜」音樂會，為音樂會系列活動畫下精彩的句點。眾所期待的玖壹壹、董事長樂團、陳孟賢、瑋瑋黃挺瑋、陳竟飛等人氣卡司輪番登場，年節過後活動精彩不間斷，邀請全台樂迷一同感受台式搖滾的熱情魅力。

▲市集活動。 圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

雲嘉南管理處徐振能處長表示，前四場「鹽續幸福音樂會」從台南七股鹽山、北門井仔腳鹽田、雲林口湖遊客中心到嘉義布袋高跟鞋教堂，主題包含了白色聖誕節、送夕陽迎新、餐桌音樂會、民歌歲月與絢爛煙火秀，成功帶動雲嘉南轄區濱海觀光人潮，更串連「雲嘉南觀光圈」產業合作推出曬幸福市集，優質的活動卡司、內容，民眾反應熱烈廣獲好評。本次最終場回到台南北門舉辦，也是首次在北門遊客中心的大型音樂會，場地結合自然地景與濱海鹽鄉風情，希望讓民眾在音樂陪伴下，深入探索雲嘉南豐富的鹽業文化、溼地生態與人文藝術，收集幸福、延續感動，為系列活動畫下最完美最幸福的句點，這不只是音樂，更是雲嘉南鹽續幸福音樂會的活動宗旨，更歡迎大家再次期待未來將推出的系列活動。

▲演唱陣容。 圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

本場晚會卡司橫跨多元曲風，除了「玖壹壹」與「董事長樂團」帶來熱血沸騰的搖滾與嘻哈演出外，台語實力唱將－全球巨星「陳孟賢」、百萬 YouTuber 黃氏兄弟成員「瑋瑋 黃挺瑋」、爆紅新人「陳竟飛」以及甜心寶貝「魏嘉榆」接力獻唱，不僅滿足不同世代樂迷喜好，同日下午更安排泡泡互動派對和魔術氣球等街頭藝人演出，打造親子同樂的歡樂氛圍。

▲台灣烏腳病醫療紀念館。 圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

此外，主辦單位壓軸加碼，特別推出「搖滾三重奏」限定活動，第一波「『搖』獎王是你？」凡於當日市集單一攤位消費滿$100，憑券至服務台即可參與搖獎一次，人人有獎，獎品有「鹽山玻璃杯組、鹽續幸福風味鹽袋、紀念永續郵票及超人氣『黑皮』娃娃包」等好禮；第二波只要追蹤「雲嘉南好好玩」臉書粉絲專頁，即可現場領取「Rock 應援螢光棒」迎接晚間的搖滾音樂之夜；第三波活動則於官方臉書指定貼文留言區，拍下北門遊客中心任一角落並留言『台式搖滾夜』，即可獲得鹽續幸福泡澡鹽罐1份，以上禮品均數量有限送完為止，歡迎踴躍參加。

音樂會現場同步開設「曬幸福市集」，集結多家「雲嘉南觀光圈」業者，包括春院子日本長崎蜂蜜蛋糕、井仔腳鹽焗滷皮蛋、小農婦用點心、甘苦人魅力農店、塩萃 YANCUI、錢來也商店、北門區農會、鹽滷豆花、七股鹽山、佛都愛玉、阿滿姨柑仔店、蚵化藝術、口湖鄉佶蜂園、三位小姐姐烤的肉、好美農漁產業，聽音樂之餘趕緊來體驗雲嘉南在地美食的魅力吧！

享用美食的同時，歡迎大家自行攜帶環保餐具，大會服務台也提供有租借服務，一起響應環保愛地球。

▲北門提溴塔。 圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

為提供良好的活動環境及維護居民與用路人權益，03/14當日預計14:00-22:00進行交通管制作業，請來往車輛放慢行駛並依照交管人員指引通行與停放車輛。此外，活動當天16:00-22:00於南鯤鯓代天府對面第二停車場及北門國小（步行至會場約5分鐘）設有免費接駁車，歡迎踴躍搭乘。

三月春暖花開來到台南北門，可以順遊北門遊客中心旁的婚紗美地「水晶教堂」、有北門小白宮之稱的「北門嶼基督教會」、歷史最悠久的診所「台灣烏腳病醫療紀念館（原金河診所）」、碩果僅存的二戰遺跡「北門提溴塔」、浪漫的天空之鏡「井仔腳瓦盤鹽田」，周邊還有七股鹽山、四草綠色隧道等知名景點，感受濱海風光與夕照之美。更多活動及旅遊資訊，請詳見「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁。

