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阿里山櫻與音的對話 面具派對開啟奇幻風格森旅

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「森之道」的霧社櫻盛開。　圖：林業及自然保育署／提供
「森之道」的霧社櫻盛開。　圖：林業及自然保育署／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】林業及自然保育署嘉義分署與阿里山林業鐵路及文化資產管理處，03/10於阿里山國家森林遊樂區沼平公園共同啟動2026年度花季「春，櫻與音的對話」，並正式展開「2026四季生活提案風格季」系列活動。 開幕當日現場，跨界表演團體「光鍊劇團」帶來震撼人心的《山谷幻境・神獸樂舞》移動式環境劇場，以面具藝術融合自然山林，帶領遊客走進一場充滿儀式感的奇幻春日之旅。

▲「光鍊劇團」帶來《山谷幻境・神獸樂舞》，以面具藝術融合自然山林，帶領遊客走進奇幻春日之旅。　圖：林業及自然保育署／提供
▲「光鍊劇團」帶來《山谷幻境・神獸樂舞》，以面具藝術融合自然山林，帶領遊客走進奇幻春日之旅。　圖：林業及自然保育署／提供

▲遊客親手彩繪出專屬的阿里山風格面具，戴上屬於自己的春日記憶。　圖：林業及自然保育署／提供
▲遊客親手彩繪出專屬的阿里山風格面具，戴上屬於自己的春日記憶。　圖：林業及自然保育署／提供

面具派對驚艷全場

為打造「阿里山花季」多元感官的嶄新體驗，嘉義分署今年特別邀請知名表演團體「光鍊劇團」，以「阿里山」為創作主軸，透過身體、面具與空間調度的巧妙融合，在雲霧繚繞的山谷中，演繹春回大地、萬物甦醒的生命悸動。表演跨界結合音樂、舞蹈與戲劇，以充滿儀式感的奇幻舞蹈，呈現春天的甦醒與生命力量，令在場觀眾嘆為觀止，留下難以忘懷的美好記憶。

開幕活動同步舉辦風格面具手作體驗，遊客們擷取山林靈感，親手彩繪出專屬的阿里山風格面具，戴上屬於自己的春日記憶，化身春季森林面具派對的一份子，現場參與者們直呼意猶未盡。

▲阿里山工作站前阿龜櫻盛開。　圖：林業及自然保育署／提供
▲阿里山工作站前阿龜櫻盛開。　圖：林業及自然保育署／提供

▲把握3至4月盡情享受阿里山繽紛多彩的春日盛景。　圖：林業及自然保育署／提供
▲把握3至4月盡情享受阿里山繽紛多彩的春日盛景。　圖：林業及自然保育署／提供

31種櫻花品系接力綻放

嘉義分署表示，阿里山國家森林遊樂區擁有多達31種櫻花品系，目前山櫻花、琉球緋寒櫻、霧社櫻及阿龜櫻已進入盛開狀態，為山林增添繽紛色彩。備受期待的「櫻王」染井吉野櫻，預計於3月中旬迎來最燦爛花況，阿里山派出所後方的吉野櫻經典賞花地點屆時也將進入最佳觀賞時機，敬請把握機會上山欣賞。

▲白玉蘭等多種花卉將接力綻放致4月底。　圖：林業及自然保育署／提供
▲白玉蘭等多種花卉將接力綻放致4月底。　圖：林業及自然保育署／提供

除多種櫻花之外，白木蘭、紫玉蘭、臺灣一葉蘭、多花紫藤及玉山杜鵑等各式花卉，亦將接力綻放至4月底，欲前往阿里山賞花的民眾，可把握3至4月這段時間，盡情享受阿里山繽紛多彩的春日盛景。

▲「2026四季生活提案風格季」以阿里山自然美景與山林美學為靈感，規劃「春，櫻與音的對話」、「夏，星空電影院」、「秋，森林野餐控」及「冬，森林山茶會」。　圖：林業及自然保育署／提供
▲「2026四季生活提案風格季」以阿里山自然美景與山林美學為靈感，規劃「春，櫻與音的對話」、「夏，星空電影院」、「秋，森林野餐控」及「冬，森林山茶會」。　圖：林業及自然保育署／提供

四季風格季全年登場　打造質感山林小旅行

嘉義分署長李定忠表示，近年友善生態與親近山林的旅行型態蔚為風潮，「2026四季生活提案風格季」以阿里山自然美景與山林美學為靈感，規劃四季各具特色的森林體驗。除今日登場的「春，櫻與音的對話」外，「夏，星空電影院」將在巨木環繞的森林中帶來露天電影體驗；「秋，森林野餐控」讓遊客在秋日森林展開輕鬆愜意的戶外野餐時光；「冬，森林山茶會」則細品阿里山優質茶品，感受山中靜謐之美。

四款風格各異的森林小旅行，歡迎全年造訪，探索屬於自己的阿里山獨特記憶。請參閱「阿里山國家森林遊樂區」Facebook　粉絲專頁、IG「阿里山四季提案」及下載「森遊阿里山APP」，提早規劃一整年阿里山的「風格季」。

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