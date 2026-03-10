影／法國飛天白馬對尬台灣雨馬 台灣燈會壓軸秀夢幻登場觀眾驚呼

2026台灣燈會進入尾聲，主辦單位配合生肖馬年，特別安排跨國壓軸演出，邀請遠從法國來台「飛天白馬」，與台灣知名紙風車劇團打造的「雨馬」同場亮相。2匹不同文化背景巨型表演「馬」，在同展區錯開時間輪番登場，彷彿隔空較勁，讓觀眾一次欣賞台灣與法國不同藝術演出，現場氣氛熱烈。

吸睛的「飛天白馬」。這匹巨型機械白馬從法國出發，歷經2個月海運抵達台灣，整體結構由金屬片與精密機械零件打造，充滿濃厚蒸氣龐克風格。在燈光照射下，銀色外殼閃耀著冷冽光澤，宛如從奇幻世界走出的機械生命體。

隨著音樂響起，巨大白馬緩緩甦醒，展開雙翼昂首而立，舞者圍繞白馬，以流暢充滿力量肢體舞蹈互動。結合鼓聲節奏、高空特技與空中翻轉動作，表演者空中擺盪翻騰，搭配巨型機械裝置、燈光與震撼音效，畫面如大型科幻冒險電影，讓現場觀眾看得目不轉睛。令人驚嘆，白馬頭部鼻子設計栩栩如生，不僅能隨節奏擺動，甚至模擬呼吸與甦醒的動作，讓整體表演更顯生命力，細膩工藝讓不少民眾嘖嘖稱奇。

同展區另一側，台灣團隊帶來本土文化特色演出，紙風車劇團與客家委員會合作，改編作家小野客家親子劇「雨馬」，將舞台劇搬進燈會現場。劇中主角「雨馬」重達7公噸，龐大裝置舞台移動，口中吐出白煙，搭配雷射燈光效果，在客家童謠旋律襯托下，營造出夢幻又溫暖氛圍。

雨馬不僅是舞台道具，更是大型藝術裝置。從骨架結構到外觀彩繪都經過精心設計，色彩鮮明充滿童趣。表演過程，演員以客家語對話互動，結合逗趣劇情與肢體表演，不時邀請現場小朋友互動，整場演出笑聲不斷。法國機械藝術與台灣客家舞台劇燈會同台登場，一場跨越文化與藝術形式精彩對話，為即將落幕台灣燈會留下震撼難忘壓軸篇章。

