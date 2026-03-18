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藏很深的巷中民宅紅茶，用酒矸仔裝紅茶！現點現倒的古早味袋裝紅茶鮮奶茶

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嘉義傳承70年的紅茶老店你有喝過嗎？！不只歷史悠久還藏在巷弄中，觀光客根本不會知道的隱藏版美食！而且超特別的是這家嘉義新庄紅茶用的是酒矸仔裝紅茶，現點現裝袋，人手一袋超有古早味。

嘉義新庄紅茶除了袋裝，還有杯裝跟瓶裝，假日來只售袋裝，剛好個人偏好袋裝，喝起來特別懷念，從小回嘉義就是這樣一袋紅茶拿著喝。

主要販售紅茶和紅茶鮮奶這兩種飲品，點了之後從冰櫃裡面拿出牛奶跟紅茶開始製作。

加的是瑞穗鮮奶不是奶精，喝得比較健康！品項中也說明了是紅茶鮮奶。

嘉義新庄紅茶最特別的是用酒矸仔(醬油瓶？)裝紅茶，一瓶就是一袋，超特別的，而且非常古早味。

紅茶鮮奶一袋55元好便宜，在北部的手搖飲店隨便一杯鮮奶茶都不只這價格，用袋裝喝起來更有fu。

紅茶是比較濃厚的路線，因此加入鮮奶之後不會太淡，是茶味蠻厚實的奶茶，好喝；當天也另外買了一袋紅茶，雖然濃郁也不至於太甜，但欲乎沒有紅茶鮮奶來的驚艷。

嘉義的寶藏真是多，好多好多在地的古早味等待遊客去發掘，這家70年老店的紅茶，真的復古又好喝，價格又親民，雖然不在熱鬧的區域，但還是推薦有經過時或是小繞一下路來買一下，懷念一下袋裝紅茶的懷舊滋味。

嘉義新庄紅茶牛奶

所在地址：臺灣嘉義市西區新庄街98號

營業時間：日 一 二 四 五 六 08:00-22:00

店家電話：05-285-9677

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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