四大亮點精彩必看！ 2026台灣燈會「鯨魚戰艦」霸氣領航永續海洋燈區

圖：嘉義縣政府新聞行銷處／提供
【旅奇傳媒/編輯部報導】2026「台灣燈會」在嘉義盛大登場，由嘉義縣環境保護局規劃的「永續海洋燈區」受到親子遊客熱烈歡迎。8公尺高空中巨大的「鯨魚戰艦」霸氣領航，成為全場視覺焦點，各式各樣的海底生物悠游，讓大小朋友驚呼連連，歡聲笑語不間斷，是今年燈會必遊的賞燈重點。

「鯨魚戰艦」霸氣領航。　圖：嘉義縣政府新聞行銷處／提供
必看亮點１：8公尺高空中巨型鯨魚戰艦　震撼閃耀太保夜空

象徵智慧、強大、溫柔、堅定的力量，「鯨魚戰艦」堅強守護海洋，華麗的燈光雷射特效，沉浸式的海洋音效，聲光效果十足，燈會期間每天18:15-21:45，每30分鐘一場的主燈秀，光彩奪目、絢麗璀璨，超吸睛。

▲「鱟隊長」表示，我不是龍蝦。　圖：嘉義縣政府新聞行銷處／提供
▲「塑膠袋怪」造型太過可愛。　圖：嘉義縣政府新聞行銷處／提供
必看亮點２：英雄聯盟對抗海廢怪　呆萌12獸超可愛

「永續海洋燈區」以海洋生物組成的英雄聯盟對抗海廢怪的故事進行策展，英雄聯盟分別是「鱟隊長」、「鱟勇士」、「海龜智者」、「鯊魚戰將」、「白海豚戰士」、「蚵仔寶寶」；海廢怪則有「塑膠袋怪」、「保麗龍怪」、「飲料杯怪」、「吸管怪」、「瓶蓋怪」、「酒瓶怪」，由於造型太過卡哇伊，大家拍照拍不停，許多遊客都模仿他們的動作拍照，可以說是最活潑可愛的燈區，最適合全家總動員、或是好友一同歡樂擺拍。

▲大量的蚵殼裝飾展區，非常有質感。　圖：嘉義縣政府新聞行銷處／提供
▲科技感十足的「蚵仔寶寶」。　圖：嘉義縣政府新聞行銷處／提供
必看亮點３：廢棄物也能發光，海廢成為藝術創作的媒材

展區內大量使用海洋廢棄物回收做裝飾，蚵殼串隨風搖曳；新岑國小師生共創的浮球燈飾及花器、廢棄的漁網、保麗龍、蚵繩……等等都變成了裝置藝術的一部分，許多遊客一走進海洋之心，都會大聲笑著說，是蚵仔殼啦！

▲彩色的魚兒在腳邊穿梭，沉浸感十足。　圖：嘉義縣政府新聞行銷處／提供
▲海底隧道的泡泡讓小朋友超興奮。　圖：嘉義縣政府新聞行銷處／提供
必看亮點４：美麗的海洋生物環繞身邊

展區內除了大量的海洋生物燈飾之外，還可以看到地上好多彩色的小魚兒在腳下穿梭游來游去，非常有沉浸感。海底隧道不定時噴出的泡泡，更是讓小朋友超級興奮。

嘉義縣擁有豐富的海洋資源，近年積極推動海洋環境保護與海洋教育並取得顯著成果：布袋鎮好美里實施築籬擋沙計畫，經過十年的努力，已成功復育超過33公頃的沙灘生態；三棘鱟的保育計畫也取得突破，成功孵化並野放數百隻稚鱟。

環保局長張輝川表示，這次「永續海洋燈區」特別加入這些屬於嘉義沿海的故事，將嘉義的海的特色濃縮，並結合海洋教育的議題寓教於樂，希望大家賞燈之餘，有空常來嘉義的海邊走走。在「永續海洋燈區」現場，環保局還推出了線上互動問答活動，參與的遊客即可獲得抽獎機會，活動至03/15止，歡迎大家一起加入守護海洋的行列。

資訊請參閱「2026台灣燈會」官網：https://2026taiwanlanternfestival.org

