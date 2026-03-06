「阿里山櫻花」進入最佳觀賞期！茶園櫻花隧道、山林步道成春日打卡熱點

隨著3月到來，阿里山地區櫻花花況持續升溫，山林間陸續被粉白與桃紅花海點綴。目前大阿里山周邊多處櫻花景點已進入盛開或接近滿開階段，吸引不少遊客把握春季上山賞花。除了阿里山國家森林遊樂區外，周邊茶園、步道與山區聚落也形成一條條賞櫻路線，成為近期熱門的春季旅遊打卡地。

圖／取自阿里山國家森林遊樂區臉書粉絲團

近期話題度最高的賞櫻地點之一是中興製茶所。昭和櫻與椿寒櫻在茶園間綻放，粉色花朵沿著山坡道路延伸，形成宛如櫻花隧道般的景觀。櫻花與綠色茶園相互交織，呈現層次分明的山林景色，吸引不少攝影愛好者前來取景。由於賞花人潮增加，建議旅客將車輛停在台18線公路周邊空地，再步行進入茶園道路賞花。

圖／取自阿里山國家森林遊樂區臉書粉絲團

同樣人氣不減的還有迷糊步道。步道入口附近整排椿寒櫻目前正值盛開期，粉紅花朵沿著山徑綻放，搭配吊橋與森林景觀，形成浪漫的春日畫面。步道沿線也能見到昭和櫻陸續綻放，不同品種櫻花交錯出現，讓整條步道充滿春天氣息。

若想欣賞更開闊的山景花海，可前往頂湖地區。通往頂湖的聯絡道路旁可見櫻花與茶園交織的景觀，入口意象與停車場周邊多株昭和櫻與緋寒櫻仍維持良好花況，是不少遊客停留拍照的熱門地點。另一處人氣拍攝景點則是十字路車站，山坡上的昭和櫻與鐵道列車同框，常吸引攝影玩家等待列車經過捕捉畫面。

此外，石棹櫻之道近期花況也逐漸進入高峰期。從霧之道延伸至櫻之道的沿線櫻花正持續綻放，部分路段已相當茂密，夜間還能欣賞夜櫻景色。沿著台18線阿里山公路與周邊鄉道行駛，也能不時看見櫻花點綴山坡的畫面，成為旅途中意外的春日風景。

圖／取自阿里山國家森林遊樂區臉書粉絲團

隨著阿里山櫻花季即將登場，山區櫻花將陸續由不同品種接力綻放。由於櫻花花期通常僅約一週左右，且易受天氣影響，想賞花的旅客建議把握近期花況，同時也記得愛護花木、勿觸碰花枝，讓這片春日山林景色能持續綻放。

圖／取自阿里山國家森林遊樂區臉書粉絲團

