2026嘉義燈會美食懶人包！ 在地人推薦春捲、豆花、麻糬、鴨魯飯 必吃嘉義美食清單

2026燈會就在嘉義登場，除了超可愛的瑪利歐燈籠、主燈展區與夜間燈景必拍外，其實更不能錯過的，是嘉義在地人默默珍藏的銅板美食清單，每年大型活動一到，市區總是人潮滿滿，與其到了現場才臨時搜尋「嘉義燈會吃什麼」，不如提前把必吃名單收好，從嘉義特色油麵春捲、傳承三代古早味豆花，到Q彈飽滿手工麻糬與高CP值鴨魯飯，都是在地人一吃再吃的經典選擇，想把燈會與美食一次排好行程？這份「2026嘉義燈會必吃4家清單」，直接帶你從白天吃到晚上，吃飽再去拍燈籠，才是嘉義最正確的打開方式。

嘉義美食｜真好味 鴨滷飯

真好味 鴨滷飯：在地人長期支持的銅板實力派

「真好味鴨魯飯」是嘉義在地人相當熟悉的店家，用餐時段經常大排長龍，店家將鴨肉細切鋪滿白飯，淋上滷汁後香氣四溢，滷汁不會過鹹，反而帶著甘甜尾韻，與鴨肉油脂融合後更顯濃郁，每一口都能吃到扎實鴨香與滷汁香氣，是極具代表性的嘉義銅板美食。

以細切鴨肉鋪滿白飯為特色，滷汁鹹甜平衡，帶有鴨油香氣卻不顯膩口，白飯粒粒分明，吸收滷汁後更顯濕潤，價格親民卻份量充足，搭配湯品與小菜就是完整一餐，對於燈會期間需要快速補充體力的人來說，是穩定又高效率的選擇。

店家資訊

地址：嘉義縣朴子市中正路166號

電話：05-3793353

嘉義美食｜一甲子豆花-朴子總店

一甲子豆花-朴子總店：歲月沉澱下的古早味溫度

「一甲子豆花」的名稱本身就代表歷史，從第一代傳承至今，依舊堅持傳統製作方式，讓豆花保有自然豆香與細緻口感，這裡的豆花質地偏綿密柔滑，不會過於碎散，也沒有過重粉感，入口即化的口感搭配溫潤糖水，甜度控制得恰到好處，不會搶走豆花本身的香氣。

豆花以手工製作為基礎，質地細緻滑嫩，舀起時能感受到自然顫動，入口後柔軟綿密，沒有過多添加物帶來的負擔感，靈魂關鍵在於糖水，採用傳統比例熬煮，甜度不過重，而是溫潤順口，搭配紅豆、綠豆或珍珠，都能保持平衡，燈會行程中，走累了來一碗清爽甜品，是讓身體與味蕾重新歸位的方式，這碗豆花不僅是甜點，更是一段地方記憶的延續。

店家資訊

地址：嘉義縣朴子市山通路128號

電話：0985-669-886

營業時間：週一至週日10:00-20:00，週六10:00-18:00

嘉義美食｜永豐春捲冰果室

永豐春捲冰果室：嘉義特色油麵春捲，巨無霸份量超有記憶點

在台灣各地都有潤餅與春捲，但嘉義的版本卻格外不同，最具代表性的特色，就是——春捲裡加入油麵。「永豐春捲」多年來穩坐在地人氣店家，外皮柔軟卻不易破裂，包入大量配料後依然能完整包覆，內餡包含高麗菜絲、豆干丁、蛋皮、肉鬆與花生粉，再加入經過簡單調味的油麵，形成獨特口感。

尺寸也是一大亮點，整捲拿在手上份量十足，幾乎可以當作一餐主食，花生粉帶來微甜香氣，搭配蔬菜的清脆與油麵的滑順，讓每一口都非常飽滿，在燈會期間人潮眾多，這樣一份高飽足感的小吃，非常適合當作第一站補充體力。吃完再去逛燈區，剛剛好。

店家資訊

地址：嘉義縣朴子市第一市場59號

電話：05-3794025

營業時間：08:30-22:30

嘉義美食｜麻糬棟

麻糬棟：現做手工麻糬，Q彈口感讓人一試成主顧

嘉義的小吃文化裡，麻糬也是重要角色之一，「麻糬棟」以現做手工麻糬聞名，常常在下午時段就出現排隊人潮，外皮Q彈卻不黏牙，口感乾淨俐落，咬開後可以看到飽滿內餡，無論是經典花生粉的濃郁香氣，或是紅豆的綿密細緻，都能感受到比例拿捏得當，不會甜膩。

外皮Q彈而不黏牙，延展性佳卻不會拉扯過度，內餡比例扎實，花生粉香氣濃郁、紅豆綿密細緻，鹹口味則帶來不同層次，這類小點心非常適合邊走邊吃，份量不大卻有存在感，燈會期間與朋友分食，更能增添互動感。

店家資訊

地址：嘉義縣朴子市開元路188號對面第一市場內

電話：05-3793851

營業時間：7:30-20:00

嘉義美食行程表

時間 行程地點 建議體驗內容 安排理由 10:00–11:00 永豐春捲 品嚐嘉義特色油麵春捲，拍內餡斷面 早點避開午餐人潮，補充體力 11:30–12:30 真好味鴨魯飯 鴨肉鋪滿白飯特寫＋搭配湯品 主食時間安排在中午前較不擁擠 13:30–14:00 麻糬棟 現做麻糬過程＋Q彈拉絲感 午後點心時段最適合 14:30–15:30 一甲子豆花（朴子總店） 綿密豆花＋糖水流動感 甜點收尾，平衡鹹食口感 16:30–18:00 嘉義市區漫遊 休息、咖啡、街景拍照 等待燈會亮燈時間 18:00–21:00 2026嘉義燈會主燈區 主燈拍照、夜間燈景、逛燈區 夜晚燈會亮燈後氣氛最佳

嘉義美食常見問題

2026嘉義燈會附近有什麼必吃美食？

如果想把燈會與在地小吃一起安排，可以優先鎖定四家經典代表：

1.永豐春捲（嘉義特色油麵春捲）

2.真好味鴨魯飯（銅板價主食首選）

3.麻糬棟（現做手工麻糬）

4.一甲子豆花（傳承三代古早味甜品）

建議白天先吃主食類小吃，晚上再前往燈會主燈區拍照與逛展區，動線會更順暢。

嘉義燈會適合安排幾小時？

若單純逛主燈與重點展區，建議預留 2–3 小時。

若包含拍照、互動燈區與周邊市集，建議安排半天以上。

可以採用「白天美食＋傍晚燈會」的方式，體驗會更完整。

嘉義春捲為什麼會包油麵？

嘉義春捲加入油麵，是地方特色之一。這種做法讓春捲從清爽路線轉為更具飽足感與層次感，油麵增加麵香與口感厚度，是許多在地人從小熟悉的味道。

