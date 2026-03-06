3月限定金色花雨！虎尾興隆毛巾對面「黃花風鈴木」燦爛盛放中

2026燈會就在嘉義登場，除了超可愛的瑪利歐燈籠、主燈展區與夜間燈景必拍外，其實更不能錯過的，是嘉義在地人默默珍藏的銅板美食清單，每年大型活動一到，市區總是人潮滿滿，與其到了現場才臨時搜尋「嘉義燈會吃什麼」，不如提前把必吃名單收好，從嘉義特色油麵春捲、傳承三代古早味豆花，到Q彈飽滿手工麻糬與高CP值鴨魯飯，都是在地人一吃再吃的經典選擇，想把燈會與美食一次排好行程？這份「2026嘉義燈會必吃4家清單」，直接帶你從白天吃到晚上，吃飽再去拍燈籠，才是嘉義最正確的打開方式。

2026-03-06 10:39