3月限定金色花雨！虎尾興隆毛巾對面「黃花風鈴木」燦爛盛放中
位於雲林虎尾縣道145號（埒內路段）兩側的黃花風鈴木，截至3月初花友們的花況回報顯示已進入盛開高峰。從「興隆毛巾觀光工廠」對面延伸至「奶奶的熊毛巾故事館」斜對面約50公尺處，整排金黃色花朵密集綻放，形成壯觀的花海大道。枝頭滿開、花瓣飄落，將柏油路鋪成一條金色地毯。
黃花風鈴木的花期向來短暫，通常在3月初達到最美時刻，最佳觀賞期約僅1至3週。盛放時節，花朵幾乎不見綠葉，只留下滿樹金黃，在藍天映襯下格外耀眼。隨著微風吹拂，花瓣紛紛落下，形成夢幻花雨，也讓這段路成為攝影愛好者爭相捕捉的畫面。
整排筆直排列的風鈴木沿著道路延伸，視覺層次分明。低角度拍攝可捕捉花瓣鋪地的延伸感，仰拍則能呈現枝頭炸裂般的金色花海。無論是漫步其間，還是遠景取景，畫面都充滿春天的活力與溫度。搭配鄰近的觀光工廠元素，更讓這處賞花點多了一份在地生活氣息。
值得注意的是，這段縣道為往來虎尾、土庫與西螺的重要幹道，車流量較大且車速偏快。賞花拍照時務必留意來車，避免在道路中央逗留。建議將車輛停放於興隆毛巾觀光工廠停車場或路邊安全處，再步行前往拍攝。唯有安全無虞，才能安心享受這場金色花季。
景點位置：雲林虎尾145道路，興隆毛巾觀光工廠對面
