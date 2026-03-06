快訊

3月限定金色花雨！虎尾興隆毛巾對面「黃花風鈴木」燦爛盛放中

▲圖片來源：呂安純攝影
▲圖片來源：呂安純攝影

▲圖片來源：呂安純攝影
▲圖片來源：呂安純攝影

位於雲林虎尾縣道145號（埒內路段）兩側的黃花風鈴木，截至3月初花友們的花況回報顯示已進入盛開高峰。從「興隆毛巾觀光工廠」對面延伸至「奶奶的熊毛巾故事館」斜對面約50公尺處，整排金黃色花朵密集綻放，形成壯觀的花海大道。枝頭滿開、花瓣飄落，將柏油路鋪成一條金色地毯。


▲圖片來源：呂安純攝影
▲圖片來源：呂安純攝影


花期短暫限定｜錯過再等一年

黃花風鈴木的花期向來短暫，通常在3月初達到最美時刻，最佳觀賞期約僅1至3週。盛放時節，花朵幾乎不見綠葉，只留下滿樹金黃，在藍天映襯下格外耀眼。隨著微風吹拂，花瓣紛紛落下，形成夢幻花雨，也讓這段路成為攝影愛好者爭相捕捉的畫面。


▲圖片來源：呂安純攝影
▲圖片來源：呂安純攝影


金色花毯大道｜隨手就是打卡大片

整排筆直排列的風鈴木沿著道路延伸，視覺層次分明。低角度拍攝可捕捉花瓣鋪地的延伸感，仰拍則能呈現枝頭炸裂般的金色花海。無論是漫步其間，還是遠景取景，畫面都充滿春天的活力與溫度。搭配鄰近的觀光工廠元素，更讓這處賞花點多了一份在地生活氣息。


▲圖片來源：呂安純攝影
▲圖片來源：呂安純攝影


安全賞花提醒｜美景也要安心享受

值得注意的是，這段縣道為往來虎尾、土庫與西螺的重要幹道，車流量較大且車速偏快。賞花拍照時務必留意來車，避免在道路中央逗留。建議將車輛停放於興隆毛巾觀光工廠停車場或路邊安全處，再步行前往拍攝。唯有安全無虞，才能安心享受這場金色花季。


▲圖片來源：呂安純攝影
▲圖片來源：呂安純攝影


【興隆毛巾觀光工廠旁黃花風鈴木】

景點位置：雲林虎尾145道路，興隆毛巾觀光工廠對面


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


「阿里山櫻花」進入最佳觀賞期！茶園櫻花隧道、山林步道成春日打卡熱點

阿里山地區櫻花已進入最佳觀賞期，茶園與步道繽紛花海吸引眾多遊客。中興製茶所的櫻花隧道及迷糊步道的盛開情景成為春季熱門打卡點，旅客應搭乘公共交通以避開人潮擁擠。

3月限定金色花雨！虎尾興隆毛巾對面「黃花風鈴木」燦爛盛放中

在往來虎尾與土庫、西螺的重要幹道上，黃花風鈴木悄悄盛開。車流不減，花卻更顯耀眼。興隆毛巾對面這段路，正上演一年一度的金色花季。

2026嘉義燈會美食懶人包！ 在地人推薦春捲、豆花、麻糬、鴨魯飯 必吃嘉義美食清單

2026燈會就在嘉義登場，除了超可愛的瑪利歐燈籠、主燈展區與夜間燈景必拍外，其實更不能錯過的，是嘉義在地人默默珍藏的銅板美食清單，每年大型活動一到，市區總是人潮滿滿，與其到了現場才臨時搜尋「嘉義燈會吃什麼」，不如提前把必吃名單收好，從嘉義特色油麵春捲、傳承三代古早味豆花，到Q彈飽滿手工麻糬與高CP值鴨魯飯，都是在地人一吃再吃的經典選擇，想把燈會與美食一次排好行程？這份「2026嘉義燈會必吃4家清單」，直接帶你從白天吃到晚上，吃飽再去拍燈籠，才是嘉義最正確的打開方式。

2026台南下午茶推薦！迷馬 MiMA TEA BAR「燕麥杯子蛋糕」每顆只有150大卡，低負擔的戒糖人救星

udn走跳美食／美食探險家Miss V 以前總覺得「戒糖」這條路註定要與快樂絕緣，畢竟在台南這個什麼菜餚普遍都帶甜的城市，想找一份療癒卻沒負擔的下午茶談何容易？ 誰說戒糖不能吃甜點？位於台南民生路上的迷馬 MiMA TEA BAR，由專業營養師研發每顆僅150大卡的燕麥杯子蛋糕，讓妳在全糖城市也能享受無負擔的冰心下午茶！這裡不僅是我的戒糖救星，更是我近期最想分享給大家的健康秘密基地。

勇者限定！ 北港美食挑戰「環紅燒青蛙湯」視覺衝擊100%「炸青蛙」兩隻原型入碗

udn走跳美食／艾瑪 吃過鴨仔蛋！這次來解鎖雲林北港《圓環紅燒青蛙湯》，即使非用餐時段，門口依然停滿摩托車，現場幾大盤炸青蛙排開，視覺衝擊力極強，只要70元銅板價有「紅燒」與「清燉」兩種選擇，清燉直接現原形端上桌，真的需要極大勇氣才敢吃！你敢挑戰哪一碗？

雲林夜市美食推薦Top 6！斗六夜市必吃攤位一次整理

提到雲林夜市，斗六夜市絕對是不能錯過的一站。作為雲林佔地最大的夜市，斗六夜市不僅攤位數量多，類型也相當豐富，從炸物、小吃到飲料應有盡有，是在地人與遊客晚上覓食的熱門選擇，本文整理多家實際品嚐後推薦的斗六夜市必吃美食，帶你一次掌握來斗六夜市該吃什麼、不怕踩雷。

