台南火車站住宿推薦！出站即抵達，超夯熱門旅店大公開

【FunTime小編群】台南有迷人的歷史街區和令人垂涎的美食，吸引了超多觀光客，但住宿該怎麼挑？想住在台南火車站旁的一定要看這篇，不論你是想找充滿古味的老宅，還是喜歡時尚的現代酒店，都能在距離火車站步行10分鐘內的範圍找到，讓搭乘火車來的旅客們，不用頂著大太陽，提著大包小包走超遠，這絕對是挑住宿的一大考量！今天就讓小編帶你一探究竟，每一家都有它獨特的魅力唷！

台南火車站住宿圖

耀西文旅

古韻現代風，設施服務兼具的平價住宿首選

耀西文旅。圖／agoda

耀西文旅雖然承載著數十年的歷史，但經過全面翻新後，內部裝潢保持現代、明亮且整潔，結合了老房子的經典氛圍和現代舒適性。飯店距離台南火車站步行只要三分鐘，提供寄放行李服務，讓旅客的行程安排更加彈性。大廳公共區域提供各種零食和飲品可以自行取用，房客也可以外帶食物到交誼廳享用。房間乾淨舒適，除了有小冰箱和桌椅，每間客房還有配備免治馬桶，相信對許多人來說都超級加分！另外，若有停車需求，附近也有多個停車場，對於開車來訪的旅客相當方便～

地址：台南市中西區中山路199號

與台南火車站距離：步行3分鐘抵達

訂房網評價：8.8/10(Agoda)

附近景點：赤崁樓、台南孔廟

貳洋樓

古樸工業風與現代雅致交融，採自助入住提供電動車租借

貳洋樓。圖／agoda

貳洋樓位於台南火車站附近，是由老屋改造的民宿，融合了清水模設計與工業風格，創造出獨特而吸引人的住宿環境。採自助式入住，店家會傳Line通知密碼，有任何問題管家也會快速回覆，並詳細解釋，不用過於擔心。房間的燈光可依需求切換白、黃光，淺灰色調的裝潢很有質感，木頭家具也增添了溫馨感，其中四人房還有獨立客廳和沙發，整個環境非常舒適。另外，民宿提供gogoro電動車租賃服務，讓旅客們不用再另外找地方租車，真的省掉超多麻煩！

小編小提醒：民宿不提供牙刷、牙膏等備品，要自行準備唷！

地址：台南市中西區北門路一段161巷36號

與台南火車站距離：步行4分鐘抵達

訂房網評價：9.3/10(Agoda)

附近景點：赤崁樓、國立臺灣文學館

三道門建築文創旅店

提供古早味迎賓點心與舒適空間的貼心旅店

三道門建築文創旅店。圖／agoda

三道門建築文創旅店位於台南火車站前，僅需步行七分鐘即可抵達，環境充滿文創氛圍，一樓提供各種古早味小點心讓旅客能隨時自由取用，頂樓則設有露天花園和休息室，愛這裡可以好好放鬆身心、享受台南美景。房間內部及浴室空間寬敞，床具使用防塵蟎材質，解決許多人外宿就會過敏的困擾！另外，房間裝有靜音冰箱，安靜的環境讓旅客們睡得更安心。旅店也提供腳踏車租借服務，方便旅客們輕鬆遊覽城市～

小編偷偷說：旅店沒有自己的停車場，但對面的國軍福利中心提供便宜的停車服務唷！

地址：台南市中西區成功路77號

與台南火車站距離：步行7分鐘抵達

訂房網評價：8.7/10(Agoda)

附近景點：林百貨、神農街

禧榕軒大飯店

高級設施與在地美食，放鬆休閒的完美住宿

禧榕軒大飯店。圖／agoda

禧榕軒大飯店不僅靠近台南火車站，想前往國華街等著名美食區和購物百貨也非常方便。禧榕軒的房間寬敞乾淨，用電視就能看Netflix跟Youtube，光想像邊吃宵夜邊看劇的畫面就好幸福～衛浴空間採分區設計，上廁所、洗澡互不打擾超加分，頂樓還有泳池和兒童池，超豐富的設施讓你待在飯店也可以很充實。飯店也有提供免費的自助洗衣機與烘衣機，玩完水洗衣服超方便！另外，飯店早餐提供的餐點品項充滿台南地方特色，甚至有現燙牛肉湯，想好好享受的旅客絕對要選禧榕軒！

地址：台南市北區成功路28號

與台南火車站距離：步行7分鐘抵達

訂房網評價：9.2/10(Agoda)

附近景點：林百貨、赤崁樓

