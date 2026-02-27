台南超萌「卡比胖拉」小提燈 今日起免費限量發送

快訊

「卡比胖拉」圓潤療癒的水豚造型超可愛！　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
【旅奇傳媒/編輯部報導】2026年最萌小提燈正式亮相！臺南市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）特別將去年 IP 展網路票選最佳人氣作品「芒果午憩」化身為2026年超萌小提燈主角「卡比胖拉」，以圓潤療癒的水豚造型，搭配悠閒靜謐的埤塘水域意象，象徵臺南自然、放鬆、慢活的旅遊節奏。日前記者會曝光後即獲熱烈迴響，不少網友在臉書留言大讚「超可愛」、「小朋友一定喜歡」、「很有特色」。

黃偉哲市長表示，每年燈節期間，除了賞燈外，提著造型燈籠走春更是最應景的活動，今年特別規劃多處限量發送場次，邀請民眾在二二八連假期間走逛臺南。

02/27及02/28 每日上午10:30-13:30，觀旅局將在新化區虎頭埤風景區免費發送2,000個（入園需購票）、官田區葫蘆埤自然公園及柳營區德元埤荷蘭村則每日各免費發送1,000個。除三處埤塘景區外，02/27 15:00-17:00於「中西區西市場」也有一場次，共計2,000個小提燈可免費領取。

▲小提燈發放場次。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
觀旅局長林國華表示，除了定時定點的發送場次外，自02/27起，只要於下列指定景點消費滿額、拍照打卡或參與燈節活動，皆可兌換限量小提燈，兌換期限至03/01或03/08不等，送完即止（依各景點規定）。

・三大埤塘景點 : 虎頭埤風景區從02/27-03/08，只要與園區內「卡比胖拉」氣偶合照打卡，或是在禮物店消費滿200元，或是憑當日門票（限40元以上門票）都可以兌換「卡比胖拉」小提燈；葫蘆埤自然公園1樓賣店及2樓餐廳、德元埤荷蘭村賣店及餐廳也都有消費滿額贈提燈的活動。

・拍照打卡即可兌換 : 至龜丹溫泉體驗池及雙春濱海遊憩區，拍照打卡即可贈送提燈（入園需購票）。

・走逛燈節也能換 : 鹽水的「月津港燈節」及「新營波光節」／只要追蹤「月津港燈節」或「新營波光節」活動臉書粉絲專頁，並於置頂貼文下方留言處，PO 出2026「月津港燈節」或「新營波光節」作品照片（任一件），即可於現場特定服務台（月津港燈節－「水月橋服務台」及「自行車橋服務台」、新營波光節－現場服務台）免費兌換小提燈，每人限兌換一個，數量有限送完為止。

觀旅局表示，期盼透過可愛吸睛的「卡比胖拉」小提燈，帶動埤塘景點與燈節活動人潮，邀請在春日假期走進臺南，感受自然慢活與城市燈光交織的旅遊魅力。更多旅遊資訊，請上「台南旅遊網」及「台南旅遊」臉書粉絲專頁查詢。

