雲林夜市美食推薦Top 6！斗六夜市必吃攤位一次整理

提到雲林夜市，斗六夜市絕對是不能錯過的一站。作為雲林佔地最大的夜市，斗六夜市不僅攤位數量多，類型也相當豐富，從炸物、小吃到飲料應有盡有，是在地人與遊客晚上覓食的熱門選擇，本文整理多家實際品嚐後推薦的斗六夜市必吃美食，帶你一次掌握來斗六夜市該吃什麼、不怕踩雷。

雲林美食｜啾啾蛋

外酥內 Q 的療癒系小點

在斗六夜市眾多即點即出的攤位中，啾啾蛋屬於製作節奏相對緩慢、卻願意為品質多花時間的小吃。從麵糊比例、下鍋溫度到翻動頻率，都需要經驗累積才能掌握，這也是為什麼現場常能看到老闆專注製作、不急著出餐的畫面，完成後的啾啾蛋外層炸至酥脆卻不厚重，咬下時會先感受到清脆口感，隨後內部的 Q 彈質地慢慢浮現，形成明顯的口感反差。

圖/ReadyGo

由於整體風味偏向原味取勝，不靠重調味支撐，因此吃起來不容易膩口，很適合在夜市行程的前段或中段食用，對於喜歡口感系小吃、又不想一開始就吃太重的人來說，啾啾蛋是一款能輕鬆開啟夜市行程的選擇，也難怪會成為不少人固定回訪的小吃之一。

雲林美食｜香香酥皮蚵仔煎

讓「脆」成為主角的夜市蚵仔煎版本

香香酥皮蚵仔煎在夜市中一眼就能辨識，不只是因為員工身穿迷彩服，更因為製作方式與傳統蚵仔煎有明顯差異，這裡刻意將外皮煎至酥脆定型，讓整份蚵仔煎更接近酥皮料理的口感結構，而非濕潤型路線，上桌時外層呈現均勻金黃色澤，即使放置一段時間，酥度仍能維持，不易軟塌。

圖/ReadyGo

內餡使用顆粒飽滿的蚵仔，鮮味清楚，搭配酥脆外皮形成強烈對比。整體吃起來少了傳統蚵仔煎的黏膩感，反而多了一份清爽俐落，非常適合偏好酥皮、炸物口感的人，對於已經吃過無數夜市蚵仔煎的老饕來說，這一攤屬於「會讓人重新認識蚵仔煎」的存在。

雲林美食｜京和章魚燒

把酥脆度拉到極限的高辨識章魚燒

京和章魚燒在斗六夜市中屬於極高人氣攤位，常見多個煎台同步運作，排隊人潮幾乎成為日常風景，其最大特色在於外層煎製程度明顯高於一般章魚燒，表皮接近薄脆煎餅的口感，但內部仍保留濕潤柔軟的結構，不會乾硬。

圖/ReadyGo

章魚塊切得厚實，咀嚼時能清楚感受到彈性與存在感，並非僅作為配角，口味選擇中，芥末口味特別受到討論，微嗆辛香能刺激味蕾，卻不會掩蓋章魚與麵糊本身的香氣，這樣的口感設計讓京和章魚燒在眾多夜市章魚燒中極具辨識度，也成為許多人心目中「以脆度取勝」的代表性攤位。

雲林美食｜金燕子奶茶專賣店

熱飲也出色的老字號風味

金燕子奶茶專賣在夜市飲料攤中走的是低調但耐喝的路線，不靠華麗配料或誇張甜度吸引目光，而是將重心放在茶與奶的比例平衡上，招牌奶茶冷熱皆可，其中熱飲版本特別能喝出茶葉本身的香氣層次，入口溫潤、不甜膩。

圖/ReadyGo

在搭配炸雞、蚵仔煎或烤魚等重口味小吃時，能有效中和油感，讓整體用餐節奏更加舒服，對於不喜歡喝太甜、又希望有存在感飲品的人來說，這樣的奶茶在夜市中顯得格外實用，也是不少熟客固定回購的原因。

雲林美食｜正台味脆皮炸雞

以蒜香與肉汁取勝的台式炸物代表

正台味脆皮炸雞主打傳統台式炸雞風味，製作重點放在外皮酥脆度與內部肉汁保留之間的平衡，雞腿經過適度醃製後下鍋油炸，外層炸至金黃酥脆卻不厚重，內部肉質仍保持濕潤狀態。

圖/ReadyGo

咬下瞬間蒜香氣息隨著肉汁釋放，風味直接而明確，不需要額外沾醬也相當夠味，由於份量實在，這一攤常被視為夜市中能真正「吃飽」的選擇之一，無論是當主食或作為宵夜外帶，都相當合適。

雲林美食｜鯛饌胡椒魚

夜市中少見、完成度極高的現烤魚料理

鯛饌胡椒魚在夜市中屬於相對少見的整尾現烤魚攤位，對火候與時間掌控要求極高，烤製過程中需不斷調整位置與溫度，才能讓外層烤至微焦帶香氣，同時保留內部魚肉的水嫩口感，完成後的魚肉細緻多汁，入口能明顯感受到魚本身的鮮甜。

圖/ReadyGo

口味選擇多元，其中蒜蓉與胡椒雙拼口味兼顧蒜香與辛香層次，但調味不會過重，能讓魚肉成為主角，由於份量較大，非常適合多人分食，也讓這道料理在夜市中顯得格外有存在感，是想在夜市中吃到「像一道完整主菜」的人會特別留意的選項。

斗六夜市

地址：雲林縣斗六市鎮南路421巷2號

營業時間：週六17:00–00:00，週二、週日17:00–23:00

電話：0935-789-889

消費方式：依各攤位規定為主

雲林夜市常見問題

香香酥皮蚵仔煎和一般蚵仔煎有什麼不同？

香香酥皮蚵仔煎主打外皮酥脆的「酥皮口感」，與一般偏軟嫩的蚵仔煎不同，即使放涼仍能維持脆度，整體吃起來更俐落不油膩。

京和章魚燒有推薦口味嗎？

除了經典口味外，芥末口味相當受歡迎，微嗆辛香能提升整體層次，卻不會搶走章魚燒本身的香氣。

正台味脆皮炸雞的特色是什麼？

主打外皮金黃酥脆、內部肉汁飽滿，並帶有明顯蒜香，是標準台式炸雞風味，在斗六夜市中屬於能吃飽的炸物選擇。

鯛饌胡椒魚推薦什麼口味？

蒜蓉與胡椒雙拼口味最受歡迎，蒜香與辛香感並存，同時保留魚肉本身的鮮甜，不會過度調味。

