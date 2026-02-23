三月「紫藤花季」綻放迎賓 體驗嘉義山城慢旅

【旅奇傳媒/編輯部報導】嘉義縣的深度體驗旅遊與慢遊風潮近年備受矚目，位於嘉義梅山、阿里山山脈間的太平與瑞里地區，以雲海、竹林、吊橋及四季更迭的花景，交織出豐富山林風貌。每年3月的紫藤花季即將登場，邀請提早安排春日賞花行程。

100%咖啡莊園。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

▲阿喜紫藤。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

「瑞里紫藤花季」在每年3月舉行，可欣賞紫藤花串像瀑布一樣垂掛在步道與庭園間，旅人能放慢腳步，在花下品嚐咖啡、享用山產料理，沉浸在春日慢活氛圍。

嘉義縣文化觀光局推薦2天1夜遊程，第1天從梅山出發，先造訪「梅問屋梅子元氣館」，館內販售多元梅子產品，並提供去籽醃梅 DIY 體驗，是不少遊客的「暈車救星」。隨後前往海拔約1000公尺的指標景點「太平雲梯」，可遠眺層層山巒，雲霧飄渺時則宛如行走於雲端，還可銜接茶園間的「雲之南道步道」，一路漫步至「太平老街」，品嚐道地小吃，感受山城日常。

▲晉揚欣竹筒烤茶。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

午後探訪綠意盎然的「孝子路步道」，步道竹林夾道、涼蔭遮天，途中可銜接大巃頂步道，並在「太平吊橋」俯瞰162甲公路的山景。接著前往「仙人堀步道」，欣賞高聳筆直的杉木林與拱橋景觀，這裡也是攝影愛好者必訪的山林秘境。前往瑞里途中可順道參觀金碧輝煌的「龍王金殿」，並預約體驗特色竹筒烤茶，為旅程增添趣味。

▲綠色隧道。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

第2天行程聚焦於瑞里周邊步道，平緩好走的「綠色隧道」穿梭竹林之間，適合親子及長輩同行，步道盡頭可分別通往「野薑花溪步道」或挑戰性較高的「瑞太古道」，瑞太古道全程環狀，步行約需3小時，若時間有限，可到七步回音谷折返。

2026「台灣燈會」即將盛大登場，嘉義縣推出多項旅遊串聯活動，邀請走入山林、賞花健行，夜晚欣賞璀璨燈會。更多燈會及旅遊資訊，請至「慢遊嘉義」粉絲專頁或加入「慢遊嘉義」Line@（@chiayitravel）查詢。

