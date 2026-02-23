快訊

基隆一樓里辦火警！疑拉延長線為電動機車充電釀災 全棟住戶逃生

這誰要啦？馬年刮刮樂送「小強標本」引熱議 台北動物園：限量紀念品

三月「紫藤花季」綻放迎賓 體驗嘉義山城慢旅

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲太平雲梯。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲太平雲梯。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】嘉義縣的深度體驗旅遊與慢遊風潮近年備受矚目，位於嘉義梅山、阿里山山脈間的太平與瑞里地區，以雲海、竹林、吊橋及四季更迭的花景，交織出豐富山林風貌。每年3月的紫藤花季即將登場，邀請提早安排春日賞花行程。

100%咖啡莊園。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
100%咖啡莊園。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

▲阿喜紫藤。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲阿喜紫藤。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

「瑞里紫藤花季」在每年3月舉行，可欣賞紫藤花串像瀑布一樣垂掛在步道與庭園間，旅人能放慢腳步，在花下品嚐咖啡、享用山產料理，沉浸在春日慢活氛圍。

嘉義縣文化觀光局推薦2天1夜遊程，第1天從梅山出發，先造訪「梅問屋梅子元氣館」，館內販售多元梅子產品，並提供去籽醃梅 DIY 體驗，是不少遊客的「暈車救星」。隨後前往海拔約1000公尺的指標景點「太平雲梯」，可遠眺層層山巒，雲霧飄渺時則宛如行走於雲端，還可銜接茶園間的「雲之南道步道」，一路漫步至「太平老街」，品嚐道地小吃，感受山城日常。

▲晉揚欣竹筒烤茶。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲晉揚欣竹筒烤茶。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

午後探訪綠意盎然的「孝子路步道」，步道竹林夾道、涼蔭遮天，途中可銜接大巃頂步道，並在「太平吊橋」俯瞰162甲公路的山景。接著前往「仙人堀步道」，欣賞高聳筆直的杉木林與拱橋景觀，這裡也是攝影愛好者必訪的山林秘境。前往瑞里途中可順道參觀金碧輝煌的「龍王金殿」，並預約體驗特色竹筒烤茶，為旅程增添趣味。

▲綠色隧道。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲綠色隧道。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

第2天行程聚焦於瑞里周邊步道，平緩好走的「綠色隧道」穿梭竹林之間，適合親子及長輩同行，步道盡頭可分別通往「野薑花溪步道」或挑戰性較高的「瑞太古道」，瑞太古道全程環狀，步行約需3小時，若時間有限，可到七步回音谷折返。

2026「台灣燈會」即將盛大登場，嘉義縣推出多項旅遊串聯活動，邀請走入山林、賞花健行，夜晚欣賞璀璨燈會。更多燈會及旅遊資訊，請至「慢遊嘉義」粉絲專頁或加入「慢遊嘉義」Line@（@chiayitravel）查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

步道 燈會 紫藤花

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

李睿紳過年想躺平放假　賴郁庭回嘉義包雙數紅包

顛覆印象的嘉義一日遊行程！嘉義餐酒館、甜點店、選物店完整路線推薦

以阿里山為靈感打造光影隧道 「時光歸鄉」亮相展現嘉義未來城市

漁港最強銅板價炸物店！嘉義布袋「海味芋泥餅」在地人推爆 朝聖「超大片烏魚子+綿密芋泥」秒入坑

相關新聞

三月「紫藤花季」綻放迎賓 體驗嘉義山城慢旅

【旅奇傳媒/編輯部報導】嘉義縣的深度體驗旅遊與慢遊風潮近年備受矚目，位於嘉義梅山、阿里山山脈間的太平與瑞里地區，以雲海、竹林、吊橋及四季更迭的花景，交織出豐富山林風貌。每年3月的紫藤花季即將登場，邀請

台南東區「香香古早味」！不只炒米粉、豬血湯要點 超好吃「肉燥飯」還會黏嘴

前陣子珍妮跟朋友去餐酒館喝酒時⋯有一個朋友默默拿出一盒炒米粉說很好吃！！！！(安內啦)))) 隔了幾天我就來找炒米粉了⋯沒想到~我剛走進香香的內用區又遇見一個酒咖的朋友？？怎麼喝酒的朋友都圍著香香轉的嗎！！！

壽司也能趁熱吃！台南竟有「焗烤壽司」專賣店 義日混血「章魚燒焗烤壽司」必點 還有「墨西哥烤餅」神組合

壽司不只能吃冷的！壽司也能熱熱吃，台南有間「焗烤壽司」專賣店，打造義日混合新吃法，有網友品嘗後評價「焗烤飯變化版」、「好吃的烤壽司」。

好吃到會專程跑來吃！阿里山腳下「金黃甕烤雞」招牌必點，80多種菜色任你選

這趟來嘉義把想吃的蔡大頭甕烤雞也排入行程中，而且一下交流道大約1分鐘就可以看到路旁超大的紅色招牌，有不少饕客會專程來品嘗甕烤雞及美味的特色料理，也有遊覽車團體客，假日中午用餐時段幾乎是客滿狀態，蔡大頭甕烤雞也是嘉義寵物友善餐廳，可以讓家中毛小孩一起參與這歡樂的出遊時光。

阿里山預約制「無菜單特色茶香美食」！隙頂公路海拔1250公尺的「茶園餐廳」 樸實又有人情味

田媽媽餐廳位於嘉義阿里山公路台 18 線海拔約 1250 公尺的生力農場，是隱身在隙頂茶園間的預約制無菜單料理。田媽媽餐廳主打在地食材與家常手路菜，將阿里山的茶香、山產與傳統料理巧妙結合，讓人一邊用餐、一邊感受高山慢生活的魅力。

台南落羽松秘境一次打包！ 3處免門票「夢幻紅葉森林」 網美最愛落羽松長廊+湖畔倒影

台南冬日浪漫美景上線！雖然南部氣候溫暖，落羽松轉紅總是比北部晚一步，但現在正是最佳賞楓時機～整片金黃轉橘紅的色調，正是最佳觀賞期，隨手一拍就是明信片等級！特別整理台南3處「免門票」就能拍爆的落羽松景點，交通方便又好拍，趁著走春順遊出發捕捉台南季節星美景吧！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。