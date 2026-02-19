台南落羽松秘境一次打包！ 3處免門票「夢幻紅葉森林」 網美最愛落羽松長廊+湖畔倒影

台南冬日浪漫美景上線！雖然南部氣候溫暖，落羽松轉紅總是比北部晚一步，但現在正是最佳賞楓時機～整片金黃轉橘紅的色調，正是最佳觀賞期，隨手一拍就是明信片等級！特別整理台南3處「免門票」就能拍爆的落羽松景點，交通方便又好拍，趁著走春順遊出發捕捉台南季節星美景吧！

萬國通路創意觀光工廠：百米落羽松隱藏版「台南香榭大道」

萬國通路創意觀光工廠落羽松大道。圖／IG@yiciguo授權提供

看落羽松誰說要跑深山？位於歸仁區的「萬國通路創意觀光工廠」就藏著一條長達百公尺的落羽松步道，以行李箱為主題的觀光工廠本身就超有特色，園區內一排整齊的落羽松步道長達百公尺，緊鄰紅色斜瓦歐風建築，漫步其中彷彿走進歐洲香榭麗舍大道，因此被網友譽為「台南版香榭大道」。

萬國通路創意觀光工廠落羽松大道。圖／IG@yiciguo授權提供

除了步道好拍，草坪區還設置了夢幻的「透明星空泡泡屋」搭配變色落羽松，絕對是IG網美打卡必拍夢幻場景～免門票（僅收停車費），適合半天輕鬆玩！

📍萬國通路創意觀光工廠

．地點：台南市歸仁區中正南路二段1號

．特色：歐風建築、百米步道、星空泡泡屋

巴克禮紀念公園：市區最療癒綠洲！「湖畔落羽松倒影」如詩如畫

巴克禮紀念公園湖畔落羽松。圖／IG@yiciguo授權提供

台南東區的巴克禮紀念公園，是市區內難得能輕鬆賞落羽松的地方！這裡曾多次蟬聯全國建築金獎，公園腹地廣大，生態池周圍環繞成排落羽松，轉紅的枯黃葉片倒映在湖面，飄散的紅色羽毛輕輕落在水上，宛如印象派大師莫內的畫作，美到讓人屏息～

巴克禮紀念公園湖畔落羽松。圖／IG@yiciguo授權提供

冬季陽光穿透林間，光影交錯更有氛圍，來這裡殺記憶卡完全不手軟，免門票、免預約，隨時都能來場城市小旅行。

📍巴克禮紀念公園

地點：台南市東區中華東路三段357巷

特色：市中心交通便利、湖畔倒影

六甲落羽松森林：最震撼千棵森林！絕美「天空之鏡」倒影加碼波斯菊花海

六甲落羽松森林。圖／IG@yiciguo授權提供

說到台南落羽松的霸主，絕對是「六甲落羽松森林」，當初為了維護牧場周邊環境、防風護土而種植的林木，種植超過2000棵落羽松，如今已演變成規模破千棵的壯麗森林，成為南部最夢幻的季節限定地標！

六甲落羽松森林。圖／IG@yiciguo授權提供

最吸睛的是，落羽松圍繞國家級濕地與蓄水農田，目前已轉紅大面積，紅橙色調層層疊疊，形成超強「天空之鏡」倒影效果！周邊還會搭配花海（如波斯菊、紅蕎麥），紅黃綠紫交織超療癒。

📍六甲落羽松森林

地點：台南市六甲區縱貫公路（台1線邊）

特色：千棵森林、天空之鏡、鄰近林鳳營牧場

