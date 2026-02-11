快訊

川普20年前1句話露餡早知道淫魔案！美商務部長也認了去「戀童癖島」

今天「送神」越早越好！5個民俗習慣掃走晦氣、迎接賜福

密友爆費玉清人間蒸發！引退6年失聯

斗六糖廠「竹創基地ｘ竹構學苑」啟用 營造糖廠文化與竹構藝術的城市公園

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
斗六糖廠竹創基地正式啟用。　圖：林業及自然保育署／提供
斗六糖廠竹創基地正式啟用。　圖：林業及自然保育署／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為推動新興竹產業發展並深化竹構建築與生活應用教育，林業及自然保育署（簡稱林業保育署）與雲林縣政府日前於「斗六糖廠」共同舉辦「竹創基地ｘ竹構學苑」開幕活動，「斗六糖廠竹創基地」正式啟用，象徵地方文化、產業創新與永續教育的重要里程碑。

林業保育署說明，「斗六糖廠」位於斗六至古坑重要幹道旁，具豐富動植物生態與產業文化，該署透過「新興竹產業發展綱要計畫」，補助利仁教育基金會於該場域共同推展「竹構學苑」計畫，同步進行「斗六糖廠竹產業創生基地」規劃，希望將斗六打造成為臺灣竹構實作學習與地方創生的重要基地；雲林縣政府在此基礎上，完成「斗六糖廠竹創基地」硬體建設，未來將成為融合糖業文化、竹構藝術展現的城市公園，同時結合竹構技術、工藝美學與永續理念，打造兼具教育、展示與實作功能的示範據點。

▲竹苑廣場。　圖：林業及自然保育署／提供
▲竹苑廣場。　圖：林業及自然保育署／提供

林業保育署表示，本次開幕活動結合動態與靜態內容，包含竹工藝展、竹生活與植物展、竹構導覽與體驗、竹市集、竹宴，以及《竹囊仔厝》手冊新書發表與構造體驗等多元活動，展現竹材從工藝、建築到生活應用的豐富可能性。相關展覽自02/05起分階段展出，並於年節期間每天安排多場次導覽與體驗活動，讓遊客近距離認識竹產業與竹文化。

▲巨型竹風錯落懸掛。　圖：林業及自然保育署／提供
▲巨型竹風錯落懸掛。　圖：林業及自然保育署／提供

雲林縣政府表示，「斗六糖廠竹創基地」不僅是地方文化再生的重要成果，也將成為推動竹產業創新與人才培育的關鍵平臺。

林業保育署補充，透過結合地方實作與創生場域營造及教育推廣，將逐步擴大國產竹材應用與鏈結產業鏈發展，回應永續議題與低碳生活的政策目標。竹創基地與竹構學苑未來將持續辦理展覽、課程及推廣活動，串聯產官學與在地社群，深化竹產業價值，形塑具示範性的永續竹生活場域。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

展覽 市集 公園

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

當浮世繪遇上印象派：跨越兩世紀的藝術共鳴《從江戶到巴黎：浮世繪與印象派的藝術映照》線上特展

雲林斗六年前最後一場徵才 500多職缺最高薪資上看7萬

被指展演非保育 北市動物園：帶動業界現代化管理

漆畫變暗沉求償修補費 因業者未保證永不褪色敗訴

相關新聞

斗六糖廠「竹創基地ｘ竹構學苑」啟用 營造糖廠文化與竹構藝術的城市公園

【旅奇傳媒/編輯部報導】為推動新興竹產業發展並深化竹構建築與生活應用教育，林業及自然保育署（簡稱林業保育署）與雲林縣政府日前於「斗六糖廠」共同舉辦「竹創基地ｘ竹構學苑」開幕活動，「斗六糖廠竹創基地」正

芋泥三色豆香菜義大利麵！台南最奇怪口味「暖嶼 Nuan Yu」珍珠奶茶口味你敢挑戰嗎？

台南美食｜台南中西區美食「暖嶼 Nuan Yu」台南這間義大利麵竟然推出兩款超奇耙口味，芋泥三色豆香菜！將大家不愛的三種食材加在一起，那味道真的很複雜哈哈，還有珍珠奶茶口味 這兩種口味大家敢挑戰嗎。

12公尺療癒「卡比胖拉」現身虎頭埤！台南新春走春再添話題亮點

台南新化虎頭埤風景區於新春期間推出全新話題活動，自2月7日起至3月8日止，高達12公尺的超大型水上氣偶「卡比胖拉」現身湖心，圓潤可愛的造型搭配悠閒泡湯的姿態，吸引不少遊客前來拍照打卡，也為虎頭埤注入不同以往的療癒氛圍，成為春節過後持續延燒的人氣景點。

沒有招牌的台南包子店！ 只賣三樣眷村味「包子、花捲、饅頭」 冬粉肉包還只要17塊

太隱密了吧～～～～～～!!到底賣給誰～～～～～！！！ 幾個月之前珍妮在板上看見有朋友推介崇德路上沒有招牌的包子店。我用google的街景圖找了一下⋯

台南親子旅遊推薦！新造景亮相「巨大蘭花＋玻璃屋」美拍升級

不是每間觀光工廠，都能讓人一走進來就放慢腳步。蘭都觀光工廠用蘭花的優雅氣息，打造一處適合全家同行、朋友拍照、情侶漫遊的台南景點，最近更因全新造景亮相，再度成為討論焦點。

春節寒假玩台南！ 尖山埤鴨鴨派對、頑皮世界馬力全開

【旅奇傳媒/編輯部報導】新年與寒假即將到來，台南兩大觀光遊樂業「柳營尖山埤渡假村」與「頑皮世界」皆推出一系列豐富多元的活動，結合娛樂、教育與親子互動，趁著假期來台南體驗充滿年節氛圍的寒假旅遊樂趣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。