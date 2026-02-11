斗六糖廠「竹創基地ｘ竹構學苑」啟用 營造糖廠文化與竹構藝術的城市公園

【旅奇傳媒/編輯部報導】為推動新興竹產業發展並深化竹構建築與生活應用教育，林業及自然保育署（簡稱林業保育署）與雲林縣政府日前於「斗六糖廠」共同舉辦「竹創基地ｘ竹構學苑」開幕活動，「斗六糖廠竹創基地」正式啟用，象徵地方文化、產業創新與永續教育的重要里程碑。

林業保育署說明，「斗六糖廠」位於斗六至古坑重要幹道旁，具豐富動植物生態與產業文化，該署透過「新興竹產業發展綱要計畫」，補助利仁教育基金會於該場域共同推展「竹構學苑」計畫，同步進行「斗六糖廠竹產業創生基地」規劃，希望將斗六打造成為臺灣竹構實作學習與地方創生的重要基地；雲林縣政府在此基礎上，完成「斗六糖廠竹創基地」硬體建設，未來將成為融合糖業文化、竹構藝術展現的城市公園，同時結合竹構技術、工藝美學與永續理念，打造兼具教育、展示與實作功能的示範據點。

▲竹苑廣場。 圖：林業及自然保育署／提供

林業保育署表示，本次開幕活動結合動態與靜態內容，包含竹工藝展、竹生活與植物展、竹構導覽與體驗、竹市集、竹宴，以及《竹囊仔厝》手冊新書發表與構造體驗等多元活動，展現竹材從工藝、建築到生活應用的豐富可能性。相關展覽自02/05起分階段展出，並於年節期間每天安排多場次導覽與體驗活動，讓遊客近距離認識竹產業與竹文化。

▲巨型竹風錯落懸掛。 圖：林業及自然保育署／提供

雲林縣政府表示，「斗六糖廠竹創基地」不僅是地方文化再生的重要成果，也將成為推動竹產業創新與人才培育的關鍵平臺。

林業保育署補充，透過結合地方實作與創生場域營造及教育推廣，將逐步擴大國產竹材應用與鏈結產業鏈發展，回應永續議題與低碳生活的政策目標。竹創基地與竹構學苑未來將持續辦理展覽、課程及推廣活動，串聯產官學與在地社群，深化竹產業價值，形塑具示範性的永續竹生活場域。

