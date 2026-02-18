顛覆印象的嘉義一日遊行程！嘉義餐酒館、甜點店、選物店完整路線推薦

快訊

在許多外地旅客的印象中，嘉義常被認為只是前往阿里山的中繼站，甚至會被貼上「好像沒什麼好玩」的標籤。然而，真正走進城市日常後才會發現，嘉義的魅力其實藏在街角甜點、風格選物，以及夜晚才熱鬧起來的餐酒館之中，本篇以「嘉義一日遊」為主軸，串聯多家能讓外地朋友徹底改觀的甜點店與餐酒館，從白天一路玩到晚上，用一整天的行程證明——嘉義，真的不無聊。

嘉義一日遊｜蘭苑

蘭苑：不浮誇卻耐吃的嘉義日常甜點

作為嘉義一日遊的第一站，蘭苑很適合用來重新調整對這座城市的期待。相較於近年流行的視覺系甜點，蘭苑選擇了一條更安靜的路線——不刻意追求造型話題，而是專注在口味平衡與細節表現上，讓甜點回到「好吃」本身，這裡的甜點風格偏向清爽、不甜膩，即使連續品嚐也不容易產生負擔感，從甜度控制、口感層次到整體風味收尾，都能感受到細緻的節奏安排，而不是用過多裝飾或濃重口味去堆疊存在感，對於習慣吃甜點、或對甜度較為敏感的旅人來說，蘭苑是一間能安心點餐、不太需要避雷的店。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

以栗子甜點聞名的桃城蒙布朗，就經常成為讓人改觀的關鍵一站。店內的栗子甜點香氣乾淨、不甜膩，風味不會一次爆發，而是隨著入口慢慢堆疊，越吃越能感受到栗子本身的自然香氣，其中相當受到歡迎的銅鑼燒，也是許多旅人來訪時的必點品項。雙層內餡設計讓口感更加綿密，甜度控制得宜，不會因為層次增加而顯得厚重，即使吃完整顆也不容易感到負擔，季節限定口味更是常被熟客鎖定，一推出就引起不少討論。飲品部分，店內提供的「暹羅の森」同樣讓人印象深刻，泰式茶香本身濃郁卻不苦澀，加入檸檬雪酪後，多了一層清爽酸香，不僅成功解膩，也讓甜點的整體風味更加平衡，成為甜點搭配中的亮點。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

店家資訊

地址：嘉義市西區蘭井街427號

電話：05-2280427

營業時間：11:30–18:00(週一週二公休)

嘉義一日遊｜枝椏 zhī yā

枝椏 zhī yā：把嘉義的日常與記憶，好好留下來的選物空間

在甜點之後、晚餐之前，行程不妨放慢腳步，走進一間能代表嘉義生活感的選物空間。枝椏 zhī yā 是一間不張揚、卻很耐逛的寶物店，空間裡沒有過度商業化的陳列，而是透過選品與細節，慢慢拼湊出屬於嘉義的城市樣貌，選物方向相當明確，核心概念是「保留嘉義的特色，把這裡的美好好好留下來」，無論是器物、紙品、生活小物或創作者作品，都能感受到與地方連結的脈絡，而不是單純為了好看而存在，逛的過程中，會不自覺放慢速度，一樣一樣細看，也更容易理解嘉義這座城市的節奏。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

這裡沒有觀光景點的喧鬧感，卻能透過日常物件，讓人感受到嘉義在生活美學上的累積與厚度，許多人離開時，手上不一定提著大包小包，但對嘉義的印象，卻在這一刻變得更加立體。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

店家資訊

地址：嘉義市東區延平街215號

電話：05-2252522

營業時間：14:00-20:30(週二週六公休)

嘉義一日遊｜The JiaJiu Place 呷酒餐酒館

The JiaJiu Place 呷酒餐酒館：把手刷抹茶的日常，帶進嘉義巷弄

當夜色慢慢落下，嘉義的節奏也跟著轉換，適合用一間餐酒館，為一日遊畫下句點。The JiaJiu Place 呷酒餐酒館是不少在地人聚餐、也深受旅人喜愛的選擇，料理風格不流於制式，卻在創意與口味之間取得恰到好處的平衡，餐點以分享為主軸，適合多人同行一同點餐，像是炸炸麥芽豬菲力，上層搭配麥芽糖與照燒醬，甜鹹交織，底部再以芭樂解膩，讓味道不會停留在單一層次；金沙烏魚子義大利麵則以鹹蛋黃拌炒，帶點莎莎口感，搭配炸杏鮑菇，口感豐富卻不厚重，是不少熟客會再訪點名的品項。

圖/ReadyGo
圖/ReadyGo

香酥時蔬軟殼蟹同樣是店內人氣料理，椒麻粉與胡椒粉帶出微辣香氣，搭配對半切的軟殼蟹與杏鮑菇，層次分明、下酒又耐吃，其他像是伊比利豬肋條，搭配泡菜與昆布鹽一起入口，風味乾淨俐落，也讓整桌料理在重口與清爽之間保持平衡。此外，店內還有不定期出現的隱藏版菜單，例如黑胡椒鐵板蛋，往往成為懂點的人才知道的小驚喜，整體點餐邏輯清楚，不容易踩雷，也因此很適合當作外地朋友對嘉義美食的最後一站，這樣的一餐，不需要刻意鋪陳，卻常在不知不覺中替嘉義留下好印象，當夜晚結束、行程告一段落，外地朋友往往會在這裡，第一次說出那句原本沒預期會出現的話——下次，還想再來嘉義。

店家資訊

地址：嘉義市西區垂楊路818號

電話：05-2238585

營業時間：17:30-00:00

嘉義一日遊行程表

嘉義一日遊美食推薦

時間行程安排行程重點說明
14:30–15:45蘭苑招牌甜點「桃城蒙布朗」栗子香氣乾淨、不甜膩，銅鑼燒以雙層內餡聞名，口感綿密卻不膩；飲品推薦「暹羅の森 泰茶加檸檬雪酪」，清爽解膩！
16:15–17:15枝椏 zhī yā以選物呈現嘉義的日常與城市記憶，空間安靜、節奏緩慢，適合在甜點後放慢腳步，作為晚餐前的轉場行程
18:00–20:00The JiaJiu Place 呷酒餐酒館以分享型料理為主，炸炸麥芽豬菲力、金沙烏魚子義大利麵、香酥軟殼蟹等品項不易踩雷，替嘉義半日行程好好收尾

嘉義一日遊常見問題

蘭苑必點是什麼？

蘭苑招牌甜點如「桃城蒙布朗」與銅鑼燒，能展現嘉義甜點的成熟度，也常讓第一次來嘉義的旅人留下好印象。

需要提前訂位或注意什麼嗎？

建議事先留意熱門時段。

蘭苑：假日午後容易客滿

The JiaJiu Place 呷酒餐酒館：晚餐時段建議提前訂位，特別是假日或多人同行

The JiaJiu Place 呷酒餐酒館有哪幾道必點料理？

初訪建議從店內最受歡迎、分享度高的品項下手，例如炸炸麥芽豬菲力、金沙烏魚子義大利麵與香酥時蔬軟殼蟹，這幾道在口味平衡與完成度上都相當穩定，不容易踩雷。

