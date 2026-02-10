芋泥三色豆香菜義大利麵！台南最奇怪口味「暖嶼 Nuan Yu」珍珠奶茶口味你敢挑戰嗎？

台南美食｜台南中西區美食「暖嶼 Nuan Yu」台南這間義大利麵竟然推出兩款超奇耙口味，芋泥三色豆香菜！將大家不愛的三種食材加在一起，那味道真的很複雜哈哈，還有珍珠奶茶口味 這兩種口味大家敢挑戰嗎。

「暖嶼 Nuan Yu」位於民族路與臨安路交叉處的三角窗，一二樓採光佳氣氛讚，空間很容納多人，情侶約會很合適。

紫薯芋泥三色豆香菜義大利麵 $208

你可以不吃但一定要請朋友吃，想不到義大利麵也能結合芋泥、三色豆及香菜做出一道風味獨特但不難吃的義大利麵。

小白本身不愛三色豆乾乾的口感，但煮在芋泥醬內口感比較濕潤有好吃一點，把三種大家普遍不太能接受的食材融合在一起好有創意，等你來挑戰。

珍珠奶茶培根義大利麵 $278

以厚切培根跟珍珠奶茶蹦出的新滋味意外的還不錯吃，鹹香的厚切培根吃起來口感更好，加上珍珠奶茶的香甜融合在一起，獨特的鹹甜越吃越唰嘴。

焗烤橘醬烤雞腿肉（直麵） $338

每次來一定都會點牽絲起司焗烤！焗烤系列必須推一個，不管是搭配哪種醬汁只要撒上乳酪絲經過焗烤總能讓香氣更濃郁更迷人，厚厚香煎雞肉增加蛋白質。

麻辣奶油松阪豬義大利麵 $358

香麻過癮的麻辣奶油義大利麵是嗜辣者的首選，醬汁還帶有淡淡的奶香味讓辣度沒那麼刺激，再搭配Q彈香嫩的松阪豬是店內的人氣組合。

A套餐 $150

套餐有南瓜濃湯+海鹽巧巴達，濃郁型的南瓜濃湯香濃不膩口，麵包沾濃湯特別好吃。

炸柳葉魚佐塔塔醬 $175

酥炸的柳葉魚一般很少在義大利麵店看到，一送上來就是熟悉的魚香味再搭配塔塔醬吃起來解膩又唰嘴。

飯後甜點來份莓果奶酪好滿足。

西西里美式 $140 鮮乳紅茶 $100

點了兩杯飲料，我投右邊的西西里美式一票，喜歡帶有檸檬汁的香氣結合美式喝起來很有層次感。

暖嶼 Nuan Yu

地址：臺南市中西區臨安路一段128號

時間：11:30~15:00 / 17:00~21:30

電話：0911 398 903 (►google地圖)

MENU

文章來源：台南小白 FB：台南小白

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」