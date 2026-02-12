超過千顆燈籠點亮台南！2026鹽埕千燈季 燈海浪漫延燒到春天
2026台南「鹽埕千燈季」在南區鹽埕出張所旁登場，展出至4月30日。活動以「台灣第一鹽」為主題，結合地方歷史意象與燈光藝術，將鹽埕轉化為一座夜間光影展場，讓熟悉的街角在夜裡展現全新的樣貌。
活動最大亮點，莫過於由三校師生共同創作的千顆燈籠所鋪陳出的燈籠海。燈光層層延展，搭配以環保竹材打造的高聳「金燈塔」，在夜色中形成壯觀的藍白光景，不僅成為整個展區的視覺核心，也讓每個角度都充滿拍照魅力。
除了燈光展演，鹽埕千燈季同時規劃超過30攤特色市集，以及親子DIY活動，讓夜晚不只是走馬看花，而是一段能停留、能互動的城市時光。現場也結合鹽埕小旅行路線，引導旅人深入感受地方生活紋理。
活動期間每日18:00至22:00亮燈，無論是下班後的散步行程，或是假日的親子出遊、情侶約會，都能在燈海之中找到放慢腳步的理由。2026鹽埕千燈季不只是燈節，更成為台南冬夜裡，一處溫柔而長時間陪伴城市的浪漫新景點。
活動期間：即日起至4月30日
活動地點：鹽埕出張所
