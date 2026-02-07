台南親子旅遊推薦！新造景亮相「巨大蘭花＋玻璃屋」美拍升級

▲圖片來源：陳秀芬攝影

蘭都觀光工廠是全台唯一以蘭花為主題的觀光工廠，座落於台南市六甲區，園區免費開放參觀。以台南在地蘭花為核心，結合文化展示與生技應用，讓旅人不只看見蘭花的美，更理解其背後的產業價值與培育故事。





從花卉到生活應用｜蘭花生技的深度體驗

園區內設有多個蘭花主題展區，展示各式蘭花品種，其中包含體型驚人的皇后蘭，讓人近距離認識蘭花生態。結合自家研發技術，蘭都也將蘭花精華應用於保養品、香氛與生活用品，並提供試用與洗髮精體驗，讓參觀者實際感受蘭花走進生活的可能性。





歐風造景再升級｜巨大蘭花與戲劇場景亮相

除了室內展區，蘭都觀光工廠的戶外空間同樣吸睛。園區原有的遊艇、馬車與歐風裝置，本就深受拍照族群喜愛，近期更新增巨大蘭花造景，成為視覺焦點。郵輪旁的玻璃屋，則是戲劇《我的婆婆怎麼這麼可愛2》的拍攝場景之一，內部陳設更新後，再次吸引影迷與遊客前來取景。





四季都適合造訪｜親子、網美一次滿足

隨著季節變化，園區內的落羽松也逐漸轉色，為整體景觀增添層次感，但也已臻凋零之際。搭配DIY體驗課程與寬敞動線，無論是親子家庭、情侶出遊，或是單純想找個輕鬆拍照的景點，蘭都觀光工廠都能提供一段不趕行程、自在漫遊的台南時光。





【蘭都觀光工廠】

景點位置：台南市六甲區和平街185-7號





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





