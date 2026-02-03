看完奇美埃及展推薦順遊「這裡」，交通方式＆設施介紹一次報你知！

【文・KKday旅遊生活誌】

看完奇美博物館的埃及特展，如果還有時間，不妨順道走一趟附近的十鼓仁糖文創園區。老糖廠變身文創基地，不只有鼓藝表演，還藏了煙囪溜滑梯、糖晶落體、魔法工廠等豐富設施，從大人到小孩都能找到好玩的一角。這篇幫你整理交通方式、園區亮點和適合親子的活動，讓你輕鬆安排一個好走又不無聊的台南小旅行。

十鼓文創園區介紹

十鼓仁糖文創園區在1909年創立，原本是日治時期在南部其中一座製糖所，在當年台灣的製糖產量占比頗高的一個製糖區。歷經太平洋戰爭，雖然糖廠沒有直接受戰火波及，但由於設備長年未經保養修理而荒廢，直到後來糖廠收歸地方政府管轄，並在1969年（民國58年）改以「仁德糖廠」為名。

直至2005年時，十鼓擊樂團承租此地當作練習場，在活化空間的概念下，融入鼓樂藝術重新規畫設計。現在十鼓仁糖文創園區不僅是鼓藝練習場，同時也是一個結合展演、餐飲、體驗的大型藝術文創聚落。

其中創建於1938年的糖廠煙囪，已有多年的歷史，在當地是一個醒目的地標。二戰時還被當作美軍轟炸台南的坐標定位，逃過戰火的煙囪，歷經地震、雷擊、侵蝕等，現在成為糖廠的標誌建築。十鼓團隊進駐糖廠之後，高聳的煙囪不只象徵鼓棒，更是十鼓精神地標。

營業時間

平日：10:00~17:20

星期六、日：9:30~20:20

六日星光票：17:30~20:20

交通

火車

從全台各地搭乘台鐵，先在【保安車站】下車，走出車站後順著文賢路轉文華路，再穿越鐵軌就會看到園區囉！

如果不想走路，也可以在保安站旁的【保安公車轉運站】搭乘紅3公車（往台南都會公園方向），直接在「十鼓文創園區站」下車。

高鐵

選擇高鐵的朋友，請在【高鐵台南站】下車後有兩種方式：

搭計程車直達十鼓文創園區，車程大約10分鐘。

或者可以轉搭台鐵沙崙線，在【保安車站】下車，然後再轉搭紅3公車前往園區。

自行開車

從國道1號或國道3號接86快速道路（往台南方向），在台南交流道（約5公里處）下匝道，靠右接台一線（台南市方向）。第一個紅綠燈右轉，走陸橋下的便道，穿越鐵軌後就差不多到了。

走省道台1線轉文華路（或先接文賢路再轉文華路），一樣記得穿越鐵軌，就能直奔文創園區，導航設定「十鼓文創園區」就沒錯啦！

設施

煙囪溜滑梯

若說到十鼓最經典好玩的體驗設施，當然非煙囪溜滑梯莫屬！被列為十鼓新三鐵指標之一的煙囪溜滑梯，可以體驗從15公尺高快速下墜的急速快感！煙囪溜滑梯採透明設計，在滑行過程中，還可以看到外面的風景，讓溜滑梯體驗更加刺激，完全是為了喜歡刺激的旅人所打造的呀～

魔法工廠

十鼓文創園區在夢糖工廠2樓一推出充滿奇幻氛圍的「魔法工廠」，便成為IG上眾多網美、網帥打卡的熱門景點，彷彿走進JK羅琳筆下的魔法世界，整面書牆與吊掛在空中的飛天魔法書、掛滿畫作與貓頭鷹鳥籠及掃帚的牆面、桌面上擺放的藥水瓶等等，讓人恍若來到巨大的魔法知識庫。

西拉雅小火車

在十鼓仁糖文創園區裡仍保留部分製糖時期的鐵軌及火車，想體驗當年的糖廠風光，就一定要去搭看看西拉雅小火車！西拉雅小火車仍使用過去糖廠運輸甘蔗的載貨用列車，也是台灣保存的糖廠遺址裡難得一見還能運作的小火車，如果在十鼓文創園區裡走累了，不妨去搭西拉雅小火車讓腳休息一下，感受難得的文化體驗！

糖晶落體

到十鼓想來點刺激的體驗，就不可不提到改良版的高空彈跳－糖晶落體。糖晶落體是十鼓仁糖文創園區裡相當受歡迎的設施，從爬上高達七樓的平台開始，然後鼓起勇氣一躍而下，還來不及放聲尖叫，就已經抵達地面。喜歡挑戰刺激設施的人們，可千萬不要錯過這個有趣的高空彈跳，搞不好還會一試成癮呢！

天堂路

在夢糖工廠的最上層是十鼓鼎鼎有名的「天堂路」，走在白色走道上，享受空曠的視野，除了可以眺望整個糖廠，還能遠眺到附近的奇美博物館。夜幕升起後再上天堂路看夜景也非常合適，打上浪漫燈光的十鼓糖廠顯得非常浪漫，可是會讓你快門按不停。

兒童體驗館

如果是帶小孩一起來玩的遊客，除適合青少年以上玩的遊樂設施之外，在園區內也設置一區給兒童盡情遊戲的親子空間，約一層樓高的旋轉溜滑梯，可以爬上爬下的器材及球池等等，很適合帶小孩進來這裡消耗一下體力、殺殺時間。

夢糖劇場

來到十鼓仁糖文創園區，絕對要安排時間觀賞十鼓擊樂團的鼓藝表演。製糖工廠搖身一變成為劇場舞台，精湛的鼓技結合舞蹈演出，震撼人心的表演精彩程度絕對值回票價，不看會後悔！

