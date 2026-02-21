壽司也能趁熱吃！台南竟有「焗烤壽司」專賣店 義日混血「章魚燒焗烤壽司」必點 還有「墨西哥烤餅」神組合

壽司不只能吃冷的！壽司也能熱熱吃，台南有間「焗烤壽司」專賣店，打造義日混合新吃法，有網友品嘗後評價「焗烤飯變化版」、「好吃的烤壽司」。

圖／焗米官網

台南中西區這家「焗米G-me」結合義式焗烤與日式壽司，創新打造「焗烤壽司」新食感，超過10種口味選擇，人氣口味有和風章魚燒、番茄乳酪燻雞、蒜苗鹹豬肉等，特別是「和風章魚燒焗烤壽司」能吃到Q彈章魚腳丁、微嗆芥末沙拉及柴魚片等章魚燒標配組合，越嚼越香。

圖／焗米G-me粉專

圖／焗米G-me粉專

除了熱熱吃的焗烤壽司外，焗米還有「墨西哥烤餅」同樣受到顧客推薦，吃得到薄脆餅皮、自選口味內餡、飽滿薯泥和香濃起司，口感層次十分豐富。網友特別點評烤餅，表示「超級脆！裡面包了馬鈴薯泥和起司 一整個罪惡的搭配 但是真的是很好吃」、「熱熱的吃真的很讚」。

圖／焗米G-me粉專

而優惠部分，每月24號為焗米日，享外帶壽司買2送1；外帶自取三份享88折，建議提前電話預訂。活動詳情依店家公告為準。

圖／焗米G-me粉專

焗米G-me

地址：台南市中西區西門路一段703巷16號

營業時間：11:00-20:30（週二、三公休；店休異動見粉專）

粉絲專頁：https://www.facebook.com/Gme.hotsushi/

