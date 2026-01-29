開賣日撲空！ 台南冰鄉「最強草莓冰」一早號碼牌被搶光 網哀號：提早來還吃不到

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝冰鄉臉書粉專
圖／翻攝冰鄉臉書粉專

一早號碼牌就搶光！ 以新鮮水果冰享譽盛名，台南超強排隊知名冰店「冰鄉」，日前宣布冬季限定必吃、堆疊半山高的「草莓牛乳冰」於今(1/29)開賣，店家中午12點營業，但沒想到上午約8點50分，官方就公告「草莓牛乳冰今日已售完」，仍有民眾哀號「都提早到了還吃不到！」。

被喻為台南「最強排隊冰店」的冰鄉，每年以「夏季芒果冰、冬季草莓冰」最受到民眾關注，為了嚐一次超霸氣大碗的「巨無霸草莓牛乳冰」，必須要提早到現場領取號碼牌，今(29日)開賣首日，仍有民眾於粉專留言「傻眼，已經搶在營業開門前來了」、「今天6點半就有人排隊了，越早去越好」，甚至有人為了呷冰乾脆也順便規劃一場台南遊。

圖／翻攝冰鄉臉書粉專
圖／翻攝冰鄉臉書粉專

店家每日供應新鮮水果數量有限，想吃的人得要一早提前到現場拿取號碼牌，中午開張後，迅速完售也是常有的事情，一旦完售，店家會在粉專每日公告是否已經賣完，詳細資訊可上冰鄉粉絲團查詢。

圖／翻攝冰鄉臉書粉專
圖／翻攝冰鄉臉書粉專

※販售狀況以店家官方實際公布為準

冰鄉

地址：台南市中西區民生路一段160號

草莓季營業時間：12:00～20:00（或售完 /公休日不定）

