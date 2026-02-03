快訊

一天收復失土！台積電開1,810元重返5日線 台股強彈逾600點

今日「尾牙」必拜土地公！發財金、發財水讓你新一年都旺財

印度停購俄油有貓膩？川普自誇5000億美元大單 印度只認18%關稅

探索茶鄉品茶香滋味 用五感體驗阿里山迷人茶文化

聯合新聞網／ 行遍天下
▲冬季的二延平步道，清晨和傍晚有機會觀賞雲海翻湧。
▲冬季的二延平步道，清晨和傍晚有機會觀賞雲海翻湧。

【圖／文：曹憶雯】

燦爛日出、壯觀神木與森林火車之外，阿里山最迷人的，還有茶鄉風情與茶香滋味。走進山裡才發現，阿里山的靈魂就藏在生活風景裡，而「步道」則是貼近流動風景的最佳途徑。

隙頂地區的二延平步道海拔約1,250公尺，昔日是鄒族的獵場，這條階梯式的歷史古道，經過重新規劃建造後，走來從容而安心。步道入口就位在台18線53.5公里處、阿里山公路沿線的第一個雲海觀賞點，隨著步道拾級而上，竹林與茶園交織，阿里山茶園特有的地景「巨石駁坎」也一一展現，由於早年茶農整地挖出許多巨石，便堆砌成為梯田，茶樹依偎著生長，成為自然景色的一部分。

▲茶樹交織出阿里山特有風景。
▲茶樹交織出阿里山特有風景。

若說二延平步道是探索茶鄉步道的序曲，那麼，分布於不同海拔，以「雲、霧、茶、霞、櫻與愛」命名的石棹步道群，便是石棹地區的六首山中詩篇。海拔較高的「雲之道」終年雲霧繚繞，杉林幽靜如仙境；「霧之道」由茶園、竹林與木棧階梯構成，層次豐富；「茶之道」最長，緩坡延伸至茶園深處，展現高山茶區風貌；「霞之道」穿越竹林後視野豁然開朗，是欣賞雲海、夕照與琉璃光的攝影熱點；「櫻之道」春日櫻花盛放，花海與遠山相映；「愛之道」以短程路線串連茶園與果樹，傍晚霞光變化萬千，為石棹步道群畫下溫柔句點。

▲石棹步道群的霞之道穿越竹林與茶樹後通往茶鄉產業道路。（攝影：蔡孝如）
▲石棹步道群的霞之道穿越竹林與茶樹後通往茶鄉產業道路。（攝影：蔡孝如）

阿里山的茶不只是單純茶飲，也是土地滋潤養成的生活風景。拜訪茶鄉，有機會不妨親自體驗採茶、揉茶、烘茶的過程，最後再靜心品茶。

　

生力農場 體驗純樸的茶農生活

嘉義縣海拔高度1,200公尺以上的「阿里山茶葉產區」，北迴歸線經過，終年雲霧繚繞、日照充足，日夜溫差大，造就高山茶獨有的「山頭氣」，茶湯濃韻而回甘。位於阿里山公路55.6公里處、海拔約1,250公尺的「生力農場」，是隙頂茶區重要的茶莊之一，四周高山環繞，氣候宜人。這座創立於民國72年的農場，由第一代黃榮增與羅秀梅夫婦白手起家，如今由第二代黃昶豪和兄弟接手傳承，成為新世代高山茶世家中的代表。

▲走入茶園體驗採茶，認識高山茶生產流程。
▲走入茶園體驗採茶，認識高山茶生產流程。

不同時節走訪生力農場，體驗也不同，茶收季節旅人可以親手採摘嫩芽，學習製茶工序，從採茶、炒菁、揉捻到乾燥烘焙，認識阿里山的高山茶，也聽聽茶農的故事。遊程內容還包括「評鑑杯」體驗，可一次試飲多款招牌茶，農場生產的金萱茶，散發淡淡奶香；焙香烏龍的蔗糖香、炭火味在口中層層展開；阿里山綠茶口感滑順、鮮香甘甜，回味盡是清香，每款都令人回味。以茶入菜是隙頂美食的特色，農場的風味午餐中，「紅茶豬腳」以茶去油、清爽不膩；「苦茶油竹薑炒雞」香味濃郁，越嚼越香；加上各種季節蔬菜，讓料理多了驚喜層次，味蕾也能充分感受茶鄉生活。飽餐後可以散步到鄰近的隙頂象山觀景平台，一覽雲海雲瀑和綿延茶園風光，留下美好的茶鄉回憶。

▲生力農場的評鑑杯試飲，可以比較不同茶款風味差異。
▲生力農場的評鑑杯試飲，可以比較不同茶款風味差異。

▲評鑑杯試飲可以一次領略不同茶款之風味。
▲評鑑杯試飲可以一次領略不同茶款之風味。

　

地衣森林 在杉林間鋪設一席好茶

頂湖地區自然生態園區的「地衣森林」，杉樹環抱、青苔鋪地、氣氛靜謐，是阿里山四季茶會舉辦場地之一。園區結合生態、健行與茶文化體驗，景色宜人，還可經由環湖步道通往更高海拔的頂湖與奮起湖大凍山步道。

在這片海拔約1,600公尺的森林中，看似隨意散落的巨石，成為最天然的茶桌，只要提前預約，來自阿里山石棹茶文化協會的茶藝師，便會帶著自家栽製的高山茶與點心，走入森林鋪設茶席，讓品茶的旅人，在茶香、霧氣與芬多精交織的氛圍中，放慢呼吸感受一場沉澱身心的品茶儀式，也體會阿里山茶文化的美學與意境。

▲頂湖地衣森林以巨石作為茶桌，融入自然環境。
▲頂湖地衣森林以巨石作為茶桌，融入自然環境。

▲在地衣森林品茶、享用茶點，感受與自然共存的美好。
▲在地衣森林品茶、享用茶點，感受與自然共存的美好。

▲在頂湖地衣森林品茶，格外有氣氛。
▲在頂湖地衣森林品茶，格外有氣氛。

　

景點資訊

生力農場

地址：嘉義縣番路鄉公田村隙頂9-5號

電話：05-258-6785　

消費：製茶體驗與導覽每人600元、風味午餐每人600元，需事先預約

阿里山 步道 公路

行遍天下

追蹤

延伸閱讀

2026阿里山賞櫻景點推薦！迷糊步道「河津櫻」花況搶先看

全台急凍最冷時間點曝 賈新興：探6度低溫 阿里山有降雪機率

每杯2,000元！7-ELEVEN開賣阿里山豆御香藝伎咖啡突破超商咖啡天花板

阿里山列車塗裝大井川鐵道 23日起行駛

相關新聞

探索茶鄉品茶香滋味 用五感體驗阿里山迷人茶文化

燦爛日出、壯觀神木與森林火車之外，阿里山最迷人的，還有茶鄉風情與茶香滋味。走進山裡才發現，阿里山的靈魂就藏在生活風景裡，而「步道」則是貼近流動風景的最佳途徑。

嘉義居然這麼日系？ 走進嘉義巷弄必逛 4 家文具與日式美食推薦

走進嘉義，不只雞肉飯與老市場，其實在巷弄之間，還藏著一條超有日本感的小店路線。從讓文具控失心瘋的選物文具店、香氣逼人的日式炊飯與明太子玉子燒，到可頌配奶油拿鐵、手刷抹茶的靜謐茶屋，這篇一次整理 嘉義巷弄必逛的 4 家日系小店，不走觀光客路線，卻每一家都值得專程繞進去，收藏起來，下次來嘉義直接照著逛。

開賣日撲空！ 台南冰鄉「最強草莓冰」一早號碼牌被搶光 網哀號：提早來還吃不到

開賣日被搶空！ 台南冰鄉「最強草莓冰」一早號碼牌被搶光 網哀號：提早來還吃不到

嘉義河津櫻王者降臨！「樟樹湖櫻榖王」盛開 進入最美時刻

一棵櫻花樹，撐起一個村落的花季。當粉色河津櫻撐滿整個畫面，連空氣都變得浪漫起來。嘉義梅山的樟樹湖，此刻正熱鬧非凡！

帶著毛孩一起住！嘉義超加分的「寵物友善住宿」清單

【FunTime小編群】家中有毛孩的奴才們，每次出門旅遊都在煩惱家中毛孩要怎麼辦，要請誰幫忙照顧嗎？越來越多住宿業者聽到你們的心聲啦～這次小編整理了幾間嘉義寵物友善住宿給你們，快帶上家中寵物寶貝一起出遊吧！

南美館重量級「神桌辦桌」特展登場！大型虎爺裝置超好拍，還有專屬主題套餐「邊吃邊感受台南」

到台南旅遊，除了吃小吃、逛老街，今年還多了一個超有話題性的必排行程！臺南市美術館全新特展「恁兜攏按怎拜？從餐桌到神桌的藝術連結」，將於2026年1月22日熱鬧登場，一路展出到5月24日，把府城最熟悉的美食文化與民間信仰，變成一場好看、好拍、又好玩的藝術旅行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。