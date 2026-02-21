好吃到會專程跑來吃！阿里山腳下「金黃甕烤雞」招牌必點，80多種菜色任你選

這趟來嘉義把想吃的蔡大頭甕烤雞也排入行程中，而且一下交流道大約1分鐘就可以看到路旁超大的紅色招牌，有不少饕客會專程來品嘗甕烤雞及美味的特色料理，也有遊覽車團體客，假日中午用餐時段幾乎是客滿狀態，蔡大頭甕烤雞也是嘉義寵物友善餐廳，可以讓家中毛小孩一起參與這歡樂的出遊時光。

【蔡大頭甕烤雞】招牌必點

來這裡一定要點招牌人氣甕烤雞！甕烤雞裡面加上佳冬葉一起下去烤，油油亮亮的金黃色澤外皮，光看就很誘人！

甕烤雞真的很好吃，皮脆肉嫩又多汁，不點來試試就等於白來了呀~

烤雞區可以看到剛出爐的甕烤雞排排站，幾乎每桌都會點，人多的話可以點一整隻，若人少較少的話也有半隻可以選擇。

而且無需自己動手剝雞肉真的太貼心啦～上桌後就可以直接享用這美味的甕烤雞。

甕烤雞內用會附贈古早味脆筍湯。

甕烤雞/半隻380元

一上桌我們都先攻這盤，這次我們3位來用餐點了半隻甕烤雞差點吃不夠，根本是秒殺完食！

趁熱吃可以品嚐到甕烤雞外皮烤的超級脆，薄脆雞皮入口喀滋喀滋，有淡淡的煙燻香，雞胸肉的部分肉質嫩Q不柴，雞腿嫩口多汁油香，可以沾上胡椒鹽或精華雞油增添風味，香氣十足真的很好吃，果然名不虛傳 !下次來我要揪一桌點整隻的甕烤雞吃起來才過癮啊～

古早味脆筍湯還可以加湯，加上雞油精華喝起來甘甜還有一點煙燻香氣，趁熱喝很讚耶～

蔡大頭甕烤雞就在嘉義中埔交流道旁，一下交流道約一分鐘就可以馬上看到路旁超大的紅色招牌。

嘉義美食「蔡大頭甕烤雞」附設停車場

阿里山腳下蔡大頭甕烤雞停車也很便利！有超大停車場來這裡用餐停車免煩惱。

假日中午時段一下就客滿，當日從台南出發路況順暢，比我預期早到很多，我10點多到停車場還蠻多位置，11點開店後就會有饕客陸續來排隊等候，沒一會就時間就會客滿！建議早點出發或先訂位！

一整排的化妝室有如休息站，超多間！

嘉義美食「蔡大頭甕烤雞」店內環境

我們開店前就抵達，所以有拍到環境照，店內環境寬敞舒適，採光明亮，裝潢簡單大方，座位間的距離也不顯擁擠，非常適合三五好友、全家大小一起來用餐。

開店後沒一會的時間就客滿了呢～生意真的很好！！

嘉義中埔美食「蔡大頭甕烤雞」菜單

蔡大頭甕烤雞阿里山下的山產河鮮

餐點的選擇非常多樣化，80多道菜色，每種都好誘人！想吃的好多，來這裡會有選擇障礙耶～也有2-10人配好的套餐及合菜，可以依照人數來選擇。

嘉義中埔美食推薦「蔡大頭甕烤雞」餐點介紹

我們3個人也點了好幾道菜，把我們想吃的都點上了，當天點了甕烤雞、茶油煎雞 、椒鹽蒜酥白帶魚、鹽焗泰國蝦、蛋炒雨來菇、煉乳螺絲卷，每桌也會提供一壺免費熱茶及炸地瓜。

酥炸地瓜（小招待）

每桌贈送一盤酥炸地瓜，酥脆酥脆地瓜口感綿密，加上甘梅粉就很好吃。

蛋炒雨來菇（小份）200元

第一次吃到雨來菇覺得好特別！雨來菇口感Q脆清爽，口感有點像是黑木耳與海藻之間，配上滑嫩的炒蛋清爽有層次，非常下飯，這道我也蠻推薦。

椒鹽蒜酥白帶魚 280元

酥炸白帶魚也很涮嘴耶～魚肉細緻，外酥內嫩，簡單的加上椒鹽提味就很好吃，蒜香與椒鹽相當下飯，讓人想一口接一口。

茶油煎雞 460元

這道很特別！使用阿里山苦茶油跟薑以半煎炸方式烹煮，雞肉煸炒至金黃，吸附了苦茶油獨特堅果香氣，肉質紮實，越嚼越香，裡面的薑片脆口，吃起來像餅乾口感。

鹽焗泰國蝦 580元

以大量粗鹽下去鹽焗，大約煮8分鐘就可以吃了，剝殼時鹽巴會少量附著在蝦肉上，帶出蝦肉彈牙與鮮甜滋味。

煉乳螺絲卷（5顆）150元

飯後想吃點甜的，點這個就沒錯！螺絲卷一層一層的吃起來脆口，沾上香甜的煉乳好對味，而且冷掉吃也還是脆的呦～

店內也有提供各式飲料在冰箱裡，上面也有清楚標示價格。

這邊也有販售些特色伴手禮，有興趣的話都可以直接買起來。

地址：嘉義縣中埔鄉頂中下街95號（中埔交流道下）

時間：平日11:00–14:30,16:30–20:30/假日11:00–21:00

電話：（05）2300-585

