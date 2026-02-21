台南東區「香香古早味」！不只炒米粉、豬血湯要點 超好吃「肉燥飯」還會黏嘴

快訊

大阿姨珍妮的美食旅遊／ 文、圖／大阿姨珍妮

udn走跳美食／大阿姨珍妮

前陣子珍妮跟朋友去餐酒館喝酒時⋯有一個朋友默默拿出一盒炒米粉說很好吃！！！！(安內啦))))

隔了幾天我就來找炒米粉了⋯沒想到~我剛走進香香的內用區又遇見一個酒咖的朋友？？怎麼喝酒的朋友都圍著香香轉的嗎！！！

香香炒米粉的位置就在崇善東路上（阿賜包子對面，隔幾間有好吃的阿婆蔥肉餅，隔壁可麗餅也很推）。

香香古早味提供內用外帶，最棒的是內用區很乾淨舒適有冷氣。看了一下菜單和我這天朋友推介的（我朋友說隔壁那個人點了2碗肉燥飯⋯⋯

炒米粉 小份

香香炒米粉最好吃的是⋯店家是古早味肉燥口味但他現點現炒～

軟絲的細米粉口感吸附了有滋有味的油鍋香氣，再來上一點肉燥和豆芽菜，意外的很好吃～

細米粉的滑順口感帶著油汁肉燥香加上豆芽菜的清爽脆口～越吃越唰嘴。

肉燥飯 小

肉燥飯意外的很好吃～～肥滋滋的塊狀肉燥在來上胡椒粉點綴⋯胡椒粉一定要加而且要豪邁的加！！！

肉燥飯鹹香適中還會黏嘴～肉燥很肥但不膩口！！這是我近期吃到最好吃的肉燥飯了。

豬血的口感不是我愛的⋯但他家的湯頭加進脆口的酸菜和韭菜提香～也是好吃必點的。

香香古早味菜單

香香古早味 炒米粉.豬血湯

地址：台南市東區崇善東路148號

文章來源：大阿姨珍妮的美食旅遊 FB：大阿姨珍妮的美食旅遊

