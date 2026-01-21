快訊

IG爆紅雲林落羽松！富士春堀頭28秘境 隨手拍都如同明信片

ShareLife分享生活
▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


位於雲林虎尾堀頭社區的「富士春落羽松－堀頭28秘境」，近年悄悄成為全台旅人爭相造訪的秋冬秘境。這片約0.2公頃的園區，種植了超過500棵落羽松，每到季節轉換，樹林便從翠綠逐漸染上金黃與橙紅，像是替大地披上一層溫柔的濾鏡。松林環繞著湖水鋪展開來，倒映著天空與樹影，整個畫面彷彿一幅靜靜流動的風景畫。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


筆直松林大道的光影魔法

走進園區，最先吸引目光的就是那條筆直延伸的落羽松大道。高聳的松樹排列成天然長廊，當陽光穿過樹梢灑落在地面，形成一片片變化萬千的光影，彷彿走進電影裡的場景。不論是站在林道中央、側身拍攝，或拉遠取景，每一個角度都能捕捉到落羽松最迷人的層次感。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


通往天堂的階梯夢幻場景

園區中最受歡迎的裝置藝術「通往天堂的階梯」，更是所有旅人必拍的經典畫面。純白色的階梯靜靜佇立在落羽松林之中，與金紅色的樹海形成強烈對比。當人坐在階梯上，背後是一整片隨風輕晃的松林與天空，那一刻就像走進童話世界，留下彷彿仙境般的唯美瞬間。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


秋冬限定的雲林風景記憶

此地的美，只屬於秋冬短短的時光。隨著季節變化，樹色從溫暖的金黃慢慢轉為深橙，再輕輕飄落，留下滿地詩意。這裡不只是拍照景點，更是一個讓人放慢腳步、感受季節流動的地方，也成為許多旅人心中最難忘的雲林風景之一。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


【富士春落羽松－堀頭28秘境】

園區地址：雲林縣虎尾鎮28號

入園時間：08:00–18:00

入園費用：100/人

停車方式：園區入口旁有停車位


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


落羽松 秘境 老宅

