台南安平新地標｜Snow Peak LANDSTATION TAINAN 雪諾必克：全台規模最大！在露營帳篷下喝咖啡，體驗野遊生活美學

喜歡戶外生活的朋友們注意了，露營界的LV降落台南安平！日本頂級戶外品牌 Snow Peak（雪諾必克）來到了台南安平，開設了台灣首間「海外旗艦店」-Snow Peak LANDSTATION TAINAN。這裡不只是一間露營用品店，更是一個結合了餐飲、服飾與自然生活提案的複合式空間。光是看到那充滿現代感的灰白色建築矗立在安平的大片腹地上，就讓人忍不住想趕快進去一探究竟。

Snow Peak LANDSTATION TAINAN 雪諾必克：店家資訊

￭ 電話：06-299-3453

￭ 地址：台南市安平區建平三街55號

￭ 營業時間：11:00-20:00

Snow Peak LANDSTATION TAINAN 雪諾必克：腹地廣大，停車超方便

Snow Peak 展現了旗艦店的氣派，擁有相當廣大的腹地與專屬停車場。對於開車族來說，來這裡完全不用擔心。停好車後，映入眼簾的是大片綠草地與充滿質感的建築外觀，還沒進門就已經感受到那種遠離塵囂的愜意感。

Snow Peak LANDSTATION TAINAN 雪諾必克：空間導覽

整棟建築的空間規劃非常寬敞舒適，分為一、二樓：

一樓（服飾與 Cafe）： 一進門就能感受到木質調的溫暖氛圍。這裡陳列了 Snow Peak 的男女服飾系列（Apparel），剪裁俐落又具機能性，很適合喜歡戶外休閒風格的朋友。

二樓（露營用品專賣）： 走上二樓，簡直是露營迷的天堂！各式帳篷、炊具、桌椅一應俱全。我自己就是他們家「鈦碗」的愛用者，不得不說，鈦金屬真的超級輕，帶出門完全無負擔又好用，非常推薦大家入手一顆！

Snow Peak LANDSTATION TAINAN 雪諾必克：在帳篷旁享受愜意下午茶

逛累了，絕對不能錯過位於一樓的 Snow Peak Cafe。這裡的用餐區非常有特色，打破了一般咖啡廳的桌椅配置，直接使用 Snow Peak 自家的露營桌椅、甚至搭起了天幕與帳篷。坐在露營椅上喝咖啡，那種「不拘小節」的放鬆感，真的彷彿置身野外，卻又擁有室內的舒適空調。

Snow Peak LANDSTATION TAINAN 雪諾必克：舌尖上的露營味

這次點了熱拿鐵與美式咖啡，搭配一份手工苦醬可可蛋糕。

拿鐵的拉花很綿密，咖啡香氣濃郁，用露營專用的鈦杯或不鏽鋼杯盛裝，喝起來別有一番風味。

苦苦的可可蛋糕是我的愛，蛋糕體濕潤不乾澀，最驚喜的是盤子上用可可粉篩出的 Snow Peak 經典「雪花」Logo，一定要讓相機先食，說真的，還真捨不得破壞這份美感。

Snow Peak LANDSTATION TAINAN 雪諾必克：Vicky 的私房逛店攻略

建議第一次來的朋友，可以依照這樣的順序：

先逛街： 先在一樓瀏覽最新的戶外服飾，再上二樓研究各種露營黑科技裝備（小心荷包失守！）。

後品嚐： 逛完後回到一樓 Cafe 點杯咖啡和甜點，選一張最舒服的露營椅坐下，慢慢享受這份悠閒。

Snow Peak LANDSTATION TAINAN 不僅僅是一間店，更像是一個讓都市人練習「放慢腳步」的基地。無論妳是不是露營老手，這裡的氛圍都能讓妳愛上這種與自然共處的生活風格。下次來台南安平，別忘了把這裡排進名單喔！

Snow Peak LANDSTATION TAINAN 雪諾必克

電話：06-299-3453

地址：台南市安平區建平三街55號

營業時間：11:00-20:00

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」