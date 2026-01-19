快訊

落網畫面曝！蘆洲啃老兒逆倫砍殺雙親 晚間6時新莊被捕

考完迎接寒假！115年學測落幕 各科完整試題、解答一次看

經典賽／官方列10大瞬間第1名不意外 中華隊唯一上榜是鄭宗哲「詐裂」

台南安平新地標｜Snow Peak LANDSTATION TAINAN 雪諾必克：全台規模最大！在露營帳篷下喝咖啡，體驗野遊生活美學

Vicky媽媽的遊樂園／ 文、圖／vicky

udn走跳美食／Vicky媽媽的遊樂園

喜歡戶外生活的朋友們注意了，露營界的LV降落台南安平！日本頂級戶外品牌 Snow Peak（雪諾必克）來到了台南安平，開設了台灣首間「海外旗艦店」-Snow Peak LANDSTATION TAINAN。這裡不只是一間露營用品店，更是一個結合了餐飲、服飾與自然生活提案的複合式空間。光是看到那充滿現代感的灰白色建築矗立在安平的大片腹地上，就讓人忍不住想趕快進去一探究竟。

Snow Peak LANDSTATION TAINAN 雪諾必克：店家資訊

￭ 電話：06-299-3453

￭ 地址：台南市安平區建平三街55號

￭ 營業時間：11:00-20:00

Snow Peak LANDSTATION TAINAN 雪諾必克：腹地廣大，停車超方便

Snow Peak 展現了旗艦店的氣派，擁有相當廣大的腹地與專屬停車場。對於開車族來說，來這裡完全不用擔心。停好車後，映入眼簾的是大片綠草地與充滿質感的建築外觀，還沒進門就已經感受到那種遠離塵囂的愜意感。

Snow Peak LANDSTATION TAINAN 雪諾必克：空間導覽

整棟建築的空間規劃非常寬敞舒適，分為一、二樓：

一樓（服飾與 Cafe）： 一進門就能感受到木質調的溫暖氛圍。這裡陳列了 Snow Peak 的男女服飾系列（Apparel），剪裁俐落又具機能性，很適合喜歡戶外休閒風格的朋友。

二樓（露營用品專賣）： 走上二樓，簡直是露營迷的天堂！各式帳篷、炊具、桌椅一應俱全。我自己就是他們家「鈦碗」的愛用者，不得不說，鈦金屬真的超級輕，帶出門完全無負擔又好用，非常推薦大家入手一顆！

Snow Peak LANDSTATION TAINAN 雪諾必克：在帳篷旁享受愜意下午茶

逛累了，絕對不能錯過位於一樓的 Snow Peak Cafe。這裡的用餐區非常有特色，打破了一般咖啡廳的桌椅配置，直接使用 Snow Peak 自家的露營桌椅、甚至搭起了天幕與帳篷。坐在露營椅上喝咖啡，那種「不拘小節」的放鬆感，真的彷彿置身野外，卻又擁有室內的舒適空調。

Snow Peak LANDSTATION TAINAN 雪諾必克：舌尖上的露營味

這次點了熱拿鐵與美式咖啡，搭配一份手工苦醬可可蛋糕

拿鐵的拉花很綿密，咖啡香氣濃郁，用露營專用的鈦杯或不鏽鋼杯盛裝，喝起來別有一番風味。

苦苦的可可蛋糕是我的愛，蛋糕體濕潤不乾澀，最驚喜的是盤子上用可可粉篩出的 Snow Peak 經典「雪花」Logo，一定要讓相機先食，說真的，還真捨不得破壞這份美感。

Snow Peak LANDSTATION TAINAN 雪諾必克：Vicky 的私房逛店攻略

建議第一次來的朋友，可以依照這樣的順序：

先逛街： 先在一樓瀏覽最新的戶外服飾，再上二樓研究各種露營黑科技裝備（小心荷包失守！）。

後品嚐： 逛完後回到一樓 Cafe 點杯咖啡和甜點，選一張最舒服的露營椅坐下，慢慢享受這份悠閒。

Snow Peak LANDSTATION TAINAN 不僅僅是一間店，更像是一個讓都市人練習「放慢腳步」的基地。無論妳是不是露營老手，這裡的氛圍都能讓妳愛上這種與自然共處的生活風格。下次來台南安平，別忘了把這裡排進名單喔！

Snow Peak LANDSTATION TAINAN 雪諾必克

電話：06-299-3453

地址：台南市安平區建平三街55號

營業時間：11:00-20:00

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

露營 咖啡廳 蛋糕 美食 遊樂園 台南美食

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

台南安平新地標｜Snow Peak LANDSTATION TAINAN 雪諾必克：全台規模最大！在露營帳篷下喝咖啡，體驗野遊生活美學

udn走跳美食／Vicky媽媽的遊樂園 喜歡戶外生活的朋友們注意了，露營界的LV降落台南安平！日本頂級戶外品牌 Snow Peak（雪諾必克）來到了台南安平，開設了台灣首間「海外旗艦店」-S

走進豪宅裡的選物店！台南府中街超壯觀 3 層樓日式器皿專賣店，還有隱藏版「燉飯烤餅」

udn走跳旅遊／Vicky媽媽的遊樂園 最近 Vicky 在台南府中街散步時，意外發現了一棟讓人移不開目光的建築。這不僅僅是一間店，從外觀看去，那氣派的紅磚牆面、典雅的鐵窗花，根本就是以前大戶人

台南賞白雪木首選！天空步道「崎麗」化身雪白花海秘境

這不是濾鏡，也不是幻覺，而是此刻真實存在於台南仙湖農場的白雪木花海奇景。走過百年榕樹、踏上雪白步道，眼前那片盛開的白雪木花海，正是台南冬季最浪漫的風景。

嘉義人衝了！青花驕、肉次方進駐中山路 消費4客85折、爽吃3小時

嘉義市加碼普發6,000元，將於農曆年前發放，看準農曆年前返鄉聚餐潮與嘉義市消費力持續升溫，王品集團旗下「青花驕」、「肉...

探索北回博物島　飽覽台灣西南海口百蚵全書

北回歸線劃分熱帶與副熱帶的氣候交界，這條線大多數經過的區域乾燥少雨，然而，亞洲季風帶來充沛降雨，讓台灣成為北回歸線上少數的綠洲，西經澎湖虎井嶼、東至花蓮豐濱，短短200公里，從海洋到高山，孕育多元風土文化，尤其在「風頭水尾」的西南沿海，強勁東北季風錘鍊出海口人獨特的生命韌性。跟著文化部「北回博物島」海口百蚵全書小旅行，來趟深度探索吧！

220元起套餐+自助吧吃到飽！台南新店「大手前鐵板燒 台南FOCUS店」免費送起司蛋捲

udn走跳美食／台南小白 台南美食｜台南中西區『大手前鐵板燒席前料理』台南新開的鐵板燒就在Focus8樓，個人鐵板套餐220元起，就有清炒時蔬(高麗菜+豆芽菜) +自助吧吃到飽（白飯、湯品、飲料

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。