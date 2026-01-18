走進豪宅裡的選物店！台南府中街超壯觀 3 層樓日式器皿專賣店，還有隱藏版「燉飯烤餅」

最近 Vicky 在台南府中街散步時，意外發現了一棟讓人移不開目光的建築。這不僅僅是一間店，從外觀看去，那氣派的紅磚牆面、典雅的鐵窗花，根本就是以前大戶人家的豪宅啊！走近一看，門口擺放著充滿生活感的木椅與手繪菜單，原來是一間複合式空間-「日內器皿」。說真的，這應該是我目前在台南看過數一數二、面積最大、品項最齊全的器皿店了！

日內器皿：店家資訊

￭ 電話：06-251-0281

￭ 地址：台南市中西區府中街94號

￭ 營業時間：10:00-20:00，周一周三公休

日內器皿：一樓與三樓，器皿控的尋寶迷宮

推開「日內器皿」大門的那一刻，我忍不住在心裡尖叫（還好有忍住沒叫出聲）。一樓保留了原本豪宅的格局，一廳一室的空間裡，擺滿了各式各樣的碗盤。這裡不像一般的雜貨店擁擠雜亂，反而像是在逛美術館。

不僅是一樓，三樓的空間更是壯觀！店家非常貼心地將器皿分門別類，無論是妳想找帶著樸拙手感的陶盤、透亮精緻的玻璃酒杯，還是那種看了就想帶回家的「富士山杯」，這裡通通都有。甚至連專業的廚房烹調用具、鑄鐵茶壺都能找得到。對於喜歡下廚、重視餐桌風景的朋友來說，「日內器皿」簡直是天堂，進來就很難空手走出去了。

日內器皿：老件傢俱的溫潤時光

在逛日內氣皿的過程中，我特別注意到展示器皿的櫃子。這些大櫃子看起來非常有歷史感，木頭的色澤溫潤深沉，感覺像是這棟老房子原本就有的物件。當精緻的日式器皿被擺放在這些充滿歲月痕跡的木櫃中，在柔和的燈光照射下，每一件器皿彷彿都有了生命，正在訴說著老房子的故事。這種新舊交融的氛圍，真的太棒了！

日內器皿：二樓，隱藏版美食燉飯烤餅

逛累了怎麼辦？別急著走，日內器皿的二樓規劃了專屬的餐飲區。

日內器皿的二樓規劃了專屬的餐飲區。這裡的環境延續了整棟樓的優雅，白色的窗簾透進自然的陽光，讓人感到無比放鬆。

我看了一下菜單，這裡主打非常有特色的「燉飯烤餅」，外層是香烤的餅皮，內餡包入了燉飯！口味有青醬雞肉、紅醬雞肉和松露菌菇等選擇。而且我還發現一個小確幸，每週二竟然有「烤餅買一送一」的優惠（實際活動依店家公告為主）。

套餐還附有水果、布丁和飲品，價格大約在 330 元左右，以這樣的環境和餐點品質來說，CP 值相當不錯。

如果你也是「碗盤控」，或者單純喜歡老宅氛圍、想找個安靜的地方享受美食，府中街這間日內器皿絕對要收進口袋名單。這裡不只賣碗盤，更是在販售一種對生活的想像與質感。下次來台南孔廟、府中街商圈逛逛時，別忘了走進這棟美麗的紅磚豪宅，挑選幾個屬於妳的命定器皿吧！

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

