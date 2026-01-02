嘉義必訪奮起湖！除了鐵路便當，還有風景超美的景點值得去

【FunTime小編群】來到嘉義阿里山，絕不能錯過奮起湖這個人氣景點，奮起湖位於海拔1405公尺高處，是阿里山鐵道的中繼站，不知道的人也許會以為這裡有一座湖，其實奮起湖意旨「狀似畚箕的低窪地區」，實際上並無湖泊。奮起湖除了是阿里山鐵路便當的發源地，還有四方竹、鐵道、老街、螢火蟲等多樣玩法，想要完整攻略奮起湖，就來看看今天的總整理介紹吧。

大凍山觀日峰。 圖／IG, rty12051205

奮起湖景點

奮起湖車站

奮起湖車站。 圖／ IG, yen_lin_99

嘉義阿里山奮起湖車站日治時期是作為林木開採用的，現為阿里山森林小火車的一站。遊客可以在這裡下車買份鐵路便當，或是在一旁的林務局奮起湖車庫參觀阿里山鐵道的歷史，感受歷史積蘊之下的人文風光。

地址：嘉義縣竹崎鄉中和村奮起湖168號之1

開放時間：08:00-17:00，依乘車路線而異，詳情官網查詢

奮起湖老街

奮起湖老街。 圖／阿里山國家風景區管理處

起湖老街位於奮起湖火車站下方，長約五百公尺，是全台灣海拔最高的老街，因著古樸的街道、遠處氤氳的山嵐、特色小吃和傍著蜿蜒山勢坐落的店家而有「南台灣九份」的美稱。在這裡，你可以買到大名鼎鼎的奮起湖鐵路便當、木屐、愛玉子、山筍、草仔粿等奮起湖特產，還有飄著鹹香的菜乾、餅舖、琳瑯滿目的紀念品小物等等，非常好逛。

地址：嘉義縣竹崎鄉中和村奮起湖

開放時間：06:00-21:00

奮起湖必吃

奮起湖便當

奮起湖便當。 圖／FunTime小編群

來到奮起湖什麼不做，最重要的就是吃一盒奮起湖便當啦！奮起湖便當最早是由7-11與奮起湖大飯店老闆合作推出，現在已經成為全國知名的美食，香噴噴的滷雞腿、滷排骨令人回味無窮，車站、老街上滿滿都是為品一品鐵道便當美味的人潮，來到奮起湖絕對不能錯過這個令人魂牽夢縈的懷舊風味。如果想要把便當盒帶回家，可以選購白鐵的或檜木盒裝的便當喔！

百年檜木烤甜甜圈

百年檜木烤甜甜圈。 圖／ IG, jing0627

除了鐵路便當之外，奮起湖知名的必吃美食還有現烤甜甜圈！這間百年檜木烤甜甜圈就位在老街上方的步道區，跟著百年肖楠木的指標可以走到。從遠處就可以聞到濃濃焦香味，甜甜圈的外皮烤的非常酥脆，內裡Q彈鬆軟，一口咬下香氣四溢，一個才二十元，價格非常平實，甜滋滋的焦糖香氣，是大人小孩都會喜歡的小點。現烤甜甜圈的店面旁還有一間星空小屋，星空小屋是電影《星空》拍攝後留下來的實景，裡頭的美術陳設非常漂亮，有機會造訪的遊客一定要進去感受電影製作出的魔力氛圍。

百年檜木烤甜甜圈地址：嘉義縣竹崎鄉奮起湖50-2號

百年檜木烤甜甜圈營業時間：08:30-17:00

奮起湖周邊景觀

大凍山觀日峰

大凍山觀日峰。 圖／IG, rty12051205

大凍山位於嘉義縣奮起湖風景區，站在大凍山觀日峰頂，有機會欣賞到從玉山群峰中昇起的日起。這裡最特殊的地方在於能看到的日出時間長達三、四分鐘，和阿里山迅速躍升的日出有著完全不同的風情，就算不看日出，站在山頭上遍覽山巒和平原也非常令人心曠神怡～

地址：嘉義縣梅山鄉

開放時間：24小時

四方竹林

四方竹林就位於奮起湖火車站斜前方，外觀看起來與一般竹林無差異，但細看會發現枝幹為四方柱狀的，是非常獨特的竹林景觀，目前全台僅溪頭與奮起湖兩地才有。

地址：嘉義縣竹崎鄉

開放時間：24小時

春日賞櫻、夏日賞螢

春日賞櫻。 圖／IG, speedbug4859

夏日賞螢。 圖／IG, shinjiokada26

近幾年到奮起湖除了吃便當逛老街外，這裡也是賞景的好地點！每年初春之際可以看到山櫻花、千島櫻、吉野櫻、東錦櫻和大島櫻等陸續綻放；春末夏初則是觀賞螢火蟲的最佳時機，園區內的螢火蟲種類多達四十幾種，一年四季都有不同品種的螢火蟲棲息，滿山遍谷的螢火蟲在樹林間燁燁發光真的很讓人感動，想要觀賞螢火蟲的人，非常推薦搭配導覽來阿里山賞螢！

最佳賞櫻月份：三～四月

最佳賞螢月份：四～六月

延伸閱讀>>【奮起湖景點】來去吃正港鐵路便當！嘉義一日遊這樣玩

想知道更多實用嘉義旅遊攻略，請看「嘉義景點全攻略」