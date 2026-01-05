快訊

穿越時空的甜蜜寶藏！台南中西區「進興糖果行」：從懷舊抽抽樂到異國軟糖，大人小孩的夢幻批發天堂

Vicky媽媽的遊樂園／ 文、圖／vicky

udn走跳美食／Vicky媽媽的遊樂園

別再煩惱聖誕節交換禮物和過年年貨了！來進興糖果行就對了！用銅板價買回你的童年回憶，還有那個傳說中的「神秘玻璃船窗」糖果櫃！

進興糖果行：店家資訊

  • 電話：06-222-5778

  • 地址：台南市中西區民權路三段103號

  • 營業時間：9:00-20:00，周日公休

進興糖果行：誤闖大人的糖果屋，時光倒流三十年

妳相信嗎？在這個便利商店林立的時代，竟然還藏著這樣一個不可思議的角落。

當我踏進位於台南中西區民權路的進興糖果行，彷彿瞬間穿越了時光隧道。這裡不只是一家店，更像是一座堆滿了甜蜜回憶的博物館。眼前不是精緻卻冷冰冰的專櫃，而是豪邁、熱情，堆疊到天花板的快樂。如果說迪士尼是孩子的樂園，那麼進興糖果行，絕對是我們這些大人找回赤子之心的秘密基地。

進興糖果行：這不只是糖果，是滿滿的視覺衝擊

一走到店門口，妳就會被那種「豐富到滿出來」的氣勢給震懾住。從照片裡可以看到，門口和店內掛滿了各式各樣色彩鮮豔的玩具與抽抽樂，像極了小時候學校門口柑仔店的放大版。

走道兩旁堆疊著藍色塑膠籃，裡面裝著的不是普通的零食，而是以「公斤」計算的幸福。

我看見了過年必備的甘草瓜子和香瓜子，是過年圍爐看電視時最對味的陪伴。還有那一袋袋酥脆的「地瓜片」和傳統的耳朵餅，金黃酥脆的色澤透過透明包裝袋閃閃發光，好喜歡咀嚼時那種清脆的「卡滋」聲。

進興糖果行：鎮店之寶，神秘的「圓形船窗」糖果櫃

在店裡最讓我驚喜的，莫過於那個極其罕見的復古裝置，一個淡綠色斑駁牆面上的「金屬圓窗」。

這可不是什麼船艙造景，而是早期的糖果販賣設計！透過厚實的圓形玻璃窗，看著裡面五顏六色的糖果紙閃耀著寶石般的光芒，伸手進去抓取的那一刻，那種期待與興奮感，比抓娃娃機還要迷人一百倍。這絕對是來這裡必拍的打卡點，充滿了濃濃的工業風與懷舊感。

進興糖果行：童心未泯，抽抽樂與綠豆糕的經典對決

對於像我們這個世代的人來說，這裡簡直是回憶殺的戰場。架上整齊排列著紅紅綠綠的盒子-那是我們童年最渴望的「抽抽樂」！不管是經典的「綠豆糕」抽獎，還是各種神祕的小玩具抽獎，這裡種類多到讓人眼花撩亂。

不僅如此，還有一整面的「刮刮樂」牆，那種用銅板刮出期待感的樂趣，現在的孩子可能很難體會，但在這裡，妳可以整張買回家，讓家裡瞬間變成熱鬧的夜市攤位。

進興糖果行：不只是古早味，更是節慶採購的神隊友

進興糖果行最厲害的地方在於它的「包容性」。除了那些讓我們懷念的古早味蜜餞、果凍條、梅子餅之外，這裡竟然也有許多新式的進口糖果與西式餅乾

眼看聖誕節和農曆新年就要到了，這裡簡直是採購聖地。想要準備幼兒園的聖誕分享包？這裡有色彩繽紛的軟糖和造型糖果；想要準備過年招待親友的零嘴？這裡有大包裝的瓜子、堅果和傳統糕點。重點是，這裡走的是「批發價」，讓妳買得開心，荷包也不會哭泣。

這裡賣的不只是糖果，而是連接著過去與現在的橋樑。下次來到台南，別忘了繞進來這個甜蜜的寶庫，來這裡，買一份可以傳承的快樂！

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

想知道更多旅遊美食好康情報,請鎖定「udn旅遊美食站」

美食 遊樂園 聖誕節 古早味 餅乾 台南美食

