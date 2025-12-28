嘉義約會口袋名單！跟喜歡的人吃這三家早午餐，真的會越吃越靠近～

在嘉義談戀愛真的很幸福，不論是剛開始的曖昧、熱戀期的日常，還是想多一點儀式感的週末，嘉義都有剛剛好的早午餐店，讓兩個人的距離默默靠近。這次精選三間「不同關係階段」都能完美對應的口袋名單—從曖昧升溫的甜感下午茶、熱戀必吃的暖心早午餐，到適合周年儀式感的質感餐廳，挑一間帶他／她去吃，氣氛真的會不一樣。

嘉義早午餐｜岬島 Jia Daò



適合曖昧到微心動的階段

岬島Jia Daò給人的第一印象，就是「很舒服」，空間設計簡潔、桌距寬，不會為了塞座位而讓人覺得擁擠，坐在店裡，視線是輕鬆的，氣氛也是緩慢的。就算是第一次和朋友、曖昧對象一起來，也能自然地開始聊天。岬島 Jia Daò 不只是環境迷人，餐點也展現了店家對細節的堅持，三款義大利麵，每一道都有不同的亮點：松露牛排清炒義大利麵一端上桌便能聞到濃郁松露香，麵條以清爽風味襯托香氣、牛排軟嫩，整體層次明確；番茄肉醬義大利麵則以濃厚的番茄香與扎實肉醬呈現經典的家常風味；厚切煙培根奶油蛋乳QQ麵口感帶彈性、醬汁濃郁卻不膩口，份量十足，是很有滿足感的一道主餐。

而真正讓我愛上這間店的，是他們的甜點。尤其是水果伯爵戚風——蛋糕體鬆軟到像泡進雲朵，伯爵茶香溫柔卻有存在感，入口瞬間就能把心情變得很柔軟。這種甜點不會太甜，也不會給人負擔，反而是很適合「你一口我一口」的那種共享甜味。

對初訪者而言，岬島是一間能讓人立刻放鬆下來的咖啡廳；對熟客而言，它像是一個固定會想再回來的安心角落，不論是第一次約會、第一次見面，或只是想和朋友輕鬆吃一頓早午餐，岬島柔和的光線、剛好的氣氛、細膩又不浮誇的料理，都能讓人感覺——「今天的相處，好像比平常更靠近了一點。」這就是岬島的魅力，也是它特別適合寫進嘉義約會清單裡的原因。

岬島 Jia Daò



地址：嘉義市東區公明路372-1號1樓



營業時間：9:30–18:00（週二公休）



電話：05-225-7535



嘉義早午餐｜花淺蔥 Brunch Osteria



儀式感與浪漫兼具的早午餐約會

如果你想要把約會拉到「正式升級」的程度，像是週年慶、生日、或想讓對方知道你很用心，那花淺蔥 Brunch Osteria絕對是嘉義最亮眼的選擇之一。店內的設計感非常強，卻不會讓人有壓力。光線漂亮、桌面簡潔、餐點擺盤美到像畫，光是「拍前菜」都會忍不住多按幾次快門。

這裡的料理也完全不馬虎。炙燒煙燻鮭魚配明太子醬是很多人一吃就愛上的組合，鮭魚入口即化，煙燻香氣和明太子的鹹香堆疊得剛剛好，而且既濃郁又順口，是那種很適合慢慢品嚐、慢慢聊天的味道。另一道印象深刻的是爐烤雞腿排，烤到外皮帶微脆、雞肉軟嫩多汁，是很有誠意的份量，如果你的對象是偏好主食、肉類的類型，他們一定會很滿意。最後不能忘記的，就是整個嘉義超多人專程為它回訪的——芋泥鹹蛋鬆餅。甜鹹交融、香氣濃郁，一種你會覺得「怎麼可以這麼搭！」的幸福口味。

花淺蔥是一間很適合被安排進「有意義的約會日」裡的餐廳。它的美不在於浮誇，而是在於吊燈、桌面、餐點、光線全部組合起來後，會讓人自然意識到——「今天的相處很重要。」不論是紀念日、生日、第一次正式約會，或是單純想把平凡的週末變得特別，花淺蔥都有辦法讓那份心意變得可見、可感。對情侶來說，這裡是那種：「吃完會覺得，好像又更靠近了一點。」的地方。

花淺蔥 Brunch Osteria



地址：嘉義市西區忠義街182號



電話：05-222-9298



營業時間：11:00–19:30（週二公休）



嘉義早午餐｜小盤子 caf’e & brunch



熱戀情侶都會偷偷收藏的日常幸福

小盤子 Café & Brunch 是一間讓人一走進去就覺得輕鬆的餐廳。明亮的自然光、溫柔的木質空間，以及緩慢的音樂節奏，組成了最適合情侶「不用特別安排，也會覺得幸福」的日常約會氛圍。餐點走的是溫暖又實在的風格。招牌迷迭香雞腿外皮香脆、肉汁飽滿，是許多回訪客人必點的一道；而法果布丁麵包更是小盤子的靈魂甜點，鬆軟吐司吸滿蛋奶香氣，每一口都帶著柔和甜味，讓人不自覺放慢速度、想多吃幾口。

不浮誇、不做作，是小盤子最迷人的地方。這裡的早午餐沒有強烈的儀式感，卻有一種讓人安心、舒服的陪伴感，很適合交往中的情侶在週末一起坐下來，好好吃一頓、好好說說話。

小盤子 caf’e & brunch



地址：嘉義市西區垂楊路557巷4號



營業時間：9:30–17:00（週一公休）



電話：05-235-0755



嘉義約會口袋名單！

嘉義早午餐常見問題





岬島 Jia Daò 的必點餐點有哪些？



水果伯爵戚風、巴斯克蛋糕與季節甜點最受歡迎，口味清爽不膩，適合聊天型約會。





小盤子 café & brunch 的推薦必點有哪些？



迷迭香雞腿、法果布丁麵包、法式吐司，甜鹹兼具，適合情侶分食。





花淺蔥 Brunch Osteria 的特色是什麼？



主打義式早午餐與高質感擺盤，適合想營造儀式感的情侶，炙燒煙燻鮭魚、爐烤雞腿排與芋泥鹹蛋鬆餅都是人氣招牌。





