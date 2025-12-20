開箱嘉市「潮選店2.0」　解鎖隱身巷弄風格好店

【圖／文：夏米】

「嘉市潮選店2.0」精選上百家型格好店，展現城市的年輕氣質、實驗精神與生活美學。擔任過嘉市潮選店兩屆圖文編輯與嘉市好店四屆評審的瑪格提到，評選標準不只是美味與風格，更看重在地連結與創新概念，換言之，潮選店不只賣美食與好物，也賣生活態度，此次便由瑪格帶路，探訪她推薦的優質店家。





給給茶記

嘉義少見的港式快餐店，以英治時期香港的公雞碗，為客人奉上平民價的黯然銷魂叉燒飯、蜜汁去骨雞腿扒飯。餐廳主打台灣在地優質食材，包括產銷履歷的好豬、童仔雞、洗選蛋、好米與季節蔬菜，以「自己想吃」為出發點，烹調出美味健康的餐食。

DATA

地址：嘉義市西區新榮路319、321號

電話：05-227-0300

FB：給給茶記





Hakhak LAB 好食實驗所

主廚帶著妻子從台東都歷回鄉，以直火煙燻結合現代融合料理，選用每日直送友善捕撈的野生海鮮，提供難以複製的美食料理，冰鑽魚生、成功漁港鮪魚戰斧下巴、香料油封鴨胗都是獨門佳餚，可嘗到嘉義風味與文化底蘊。

DATA

地址：嘉義市東區公明路330號

電話：0926-286-637

FB：Hakhak-LAB-好食實驗所





Hand on the pizza 手在比薩

使用東石鮮蚵、阿里山山葵等在地食材為披薩配料，是極具創意、口味大膽的手工披薩店。最推薦芝加哥深盤披薩，大量起司、豐滿餡料搭配鬆厚餅皮，令人欲罷不能；提拉米蘇甜披薩以及香蕉、巧克力、棉花糖披薩，也讓人驚喜。

DATA

地址：嘉義市西區忠義街129-1號

電話：05-223-1995

FB：Hand on the pizza 手在比薩





山侘YAMAWABI やまわび

坐落在日式老洋房中的建築，完美呈現主人的「侘」美學品味，供應的茶品都帶有淡淡煙燻味，「一縷煙紅深培茶」顛覆味覺想像；雞蛋形狀的卡斯提拉Castella甜點，外表酥香、內餡濕潤；無添加的自製水果雪酪，口感細膩清爽。

DATA

地址：嘉義市西區延平街375號

IG：yamawabi_





Plus：義興醬園

位在郊區的義興醬園雖未列入潮選店，卻是嘉義人的驕傲，傳承三代職人的堅持與用心。第三代負責人鄭棋維承襲父親與祖父精神，遵循古法釀造方式，讓黑豆經過180天日曝釀造，香氣醇厚風味回甘，從舌尖就能感受桃城的風土。漫步園區，陶缸映襯，宛如回到早年嘉義街角的日常，園區還推出古法醬油釀造課程，可以自製醬油伴手禮，寓教於樂。

DATA

地址：嘉義市西區北新路250巷52號

電話：05-232-1268

FB：義興醬園-義興嘉釀醬油





行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」