2026阿里山櫻花季：最佳賞櫻時間、日出雲海、交通一篇看懂

2026 阿里山櫻花季即將登場！每年 3～4 月，阿里山森林遊樂區會被粉嫩山櫻、吉野櫻與緋寒櫻染滿山頭，搭配雲海、日出、神木群，是台灣最受歡迎的春季賞櫻目的地之一。無論你想輕鬆賞櫻、拍阿里山日出，或安排 3–5 天的深度旅行，本篇都整理出最完整、最實用的 2026 阿里山櫻花季旅遊攻略。

帶你掌握：阿里山最佳賞櫻時間、阿里山櫻花季必拍景點、日出觀賞重點、森林遊樂區住宿推薦，以及最受海外旅客喜歡的 阿里山開車路線與彈性交通。不論你的航班是桃園進、高雄出，或想從台北、台中、嘉義、高雄任意城市出發，都能輕鬆享受阿里山櫻花季！

(沼平-圖片來源：交通部觀光署阿里山國家風景區管理處)

►2026 阿里山櫻花季：最佳賞櫻時間與花況地點

阿里山的櫻花季通常落在 每年 3 月中旬至 4 月上旬 ，2026 年也預計維持相同花期。阿里山海拔高、日夜溫差大，因此櫻花會依高度與地區分批綻放，3 月中旬先由海拔較低的沼平車站與阿里山派出所率先開花，接著 3 月底至 4 月間，吉野櫻會在森林遊樂區內進入滿開，是整個花季最浪漫、最熱門的賞櫻時段。若想拍到最美的櫻花隧道與林間步道，建議把行程安排在 3 月 20 日至 4 月 5 日 之間，花況最穩定、拍照最漂亮。

（圖片來源：阿里山國家風景區管理處）

►阿里山三大主要櫻花花種介紹

1. 緋寒櫻（早開、深粉色）

* 最早開花（3 月上旬）

* 花色鮮豔、偏深粉

* 主要分布：沼平車站、阿里山派出所

2. 山櫻花（原生種、粉紅色）

* 與緋寒櫻同時期盛開

* 花色較淡，粉嫩自然

* 主要分布：步道沿線、森林系景點

3. 吉野櫻（櫻花季主角）

* 最人氣花種

* 白中帶粉、花型漂亮

* 主要分布：沼平公園、派出所周邊、香林國小

（圖片來源：阿里山國家風景區管理處）

►阿里山日出景點推薦：祝山線、塔山線、拍攝重點

阿里山不只櫻花迷人，阿里山日出更是許多旅客一生至少必看一次的美景。2026 年阿里山櫻花季期間，日出時間大多落在 05:45–06:10 之間，而最佳拍攝位置主要集中在祝山觀日平台與塔山線。我們為你整理最清楚的阿里山日出攻略。

一、祝山線祝山觀日平台、小笠原山觀景台（最經典、最容易抵達的阿里山日出景點）

適合第一次到阿里山、想輕鬆拍到日出的旅客。

1.交通方式 搭乘阿里山森林鐵路祝山線前往祝山觀日平台，櫻花季建議提前訂票；或可從阿里山車站步行約 25 至 35 分鐘抵達。再往上走約8分鐘，可抵達小笠原山觀景台。

2.拍攝亮點 日出從中央山脈山稜線升起，前景是層層堆疊的阿里山森林，若天氣良好，可同時看到日出、雲海與金色晨光，是最具代表性的阿里山日出畫面。

3.優點 景觀平台寬敞、視野完整，零負評的阿里山日出景點！

4.缺點 遊客超多，建議提早抵達避開尖峰人潮。

（圖片來源：阿里山國家風景區管理處）

二、塔山線：大塔山觀景點（視野遼闊、攝影愛好者最愛的角度）

適合希望避開人潮、喜歡拍攝風景大景的旅客。

1.交通方式 可搭乘小火車至沼平車站，再沿步道走至大塔山觀景點，步行時間較祝山線長，約1小時，建議穿著防滑登山鞋。

2.拍攝亮點 視野高度更高，可拍到山巒線條、金色晨光與森林層次，天氣穩定時能看到日照金山效果，是攝影師最喜歡的阿里山日出位置。

3.優點 人潮較少，整體拍攝空間與步道氛圍更安靜。

4.缺點 步行需時較長，適合熱愛健行的旅人，不適合時間緊湊或體力較弱的旅客。

（圖片來源：阿里山國家風景區管理處）

三、阿里山拍日出重點整理與路線圖

1. 建議在日出時間前 30 分鐘到場，可拍到最佳的曙光。

2. 阿里山早晨溫度偏低，建議攜帶保暖外套、帽子與手套。

3. 櫻花季人潮多，建議提前購買祝山線車票，以免排隊影響行程。

（圖片來源：阿里山國家風景區管理處）

（圖片來源：阿里山國家風景區管理處）

►阿里山交通攻略：台北／台中／嘉義／高雄任意出發，可依航班安排進出不同城市

前往阿里山最方便的方式之一是自駕或駕車，特別適合攜帶行李、與家人同行或不想轉乘大眾交通的旅客。無論是從台北、台中、嘉義或高雄出發，都能直接前往阿里山森林遊樂區，也能依照旅客航班安排彈性的進出動線，例如從桃園機場抵達、從高雄機場離境，安排最順暢的旅行路線。

除了節省轉車時間，更能避免自行搬運大件行李的負擔，對於新加坡、香港與馬來西亞等海外旅客尤其便利。以下整理各主要城市的車程與適合的行程規劃方向。

一、從台北出發

台北至阿里山的車程約為四小時。適合安排三至五日行程，並可搭配南投日月潭、台中清境或嘉義嘉市老城區一併遊覽。對於航班抵達桃園機場的旅客，也可直接機場上車前往目的地，節省入住機場附近飯店的時間與費用。

二、從台中出發

台中至阿里山的車程約為兩小時三十分鐘，是中部地區最常見的出發點。此路線適合想結合台中市區、美術館、谷關溫泉或清境農場的旅客，也適合三天兩夜與四天三夜的賞櫻行程規劃，也非常建議多待一天安排日月潭行程！

三、從嘉義出發

嘉義是距離阿里山最近的城市，也是旅客最多的出發點。駕車前往阿里山約需一小時四十五分鐘至兩小時，途中可選擇停靠奮起湖老街、隙頂觀景台或咖啡莊園。住宿安排也能以嘉義市一晚、阿里山森林遊樂區一晚的方式搭配，非常適合三天行程。

小提醒：在阿里山櫻花季期間會實施交通管制，只有具備住宿證明的旅客才能讓車輛進入森林遊樂區。因此，若希望駕車直接將旅客送達阿里山園區內的飯店，必須事先預訂位於阿里山森林遊樂區內的住宿。未入住園區的旅客需在管制點轉乘接駁車，無法讓車輛直接開上山。僅櫻花季期間有此限制，其他時間駕車都可以安排上山！

四、從高雄出發

高雄至阿里山車程約為三小時，是南部與海外旅客最常使用的路線。此行程可以與台南、嘉義、阿里山串成南台灣三至五日旅遊，也能彈性設計為桃園機場抵達、高雄機場離境的線性動線。對於規劃賞櫻行程的海外旅客來說，是非常省時且舒適的選擇。

五、彈性航班動線：桃園進、高雄出更順暢

阿里山駕車最大的優勢是能配合旅客航班安排。不少旅客會選擇從桃園進台灣，直上阿里山或先停留於嘉義、日月潭；返程時則改由高雄離境，不必再回到台灣北部。此模式最能節省交通時間，也讓整體旅遊路線更流暢。

（圖片來源：阿里山國家風景區管理處）

►阿里山開車行程推薦：3 日～5 日路線推薦

阿里山地區景點集中且海拔落差大，搭配駕車能大幅提升旅遊效率與行程舒適度，特別適合親子旅客與銀髮族！想彈性調整拍照時間、欣賞日出並輕鬆移動客製化安排。以下整理三日、四日與五日駕車行程範例，涵蓋嘉義、阿里山森林遊樂區、奮起湖以及可延伸至高雄的路線，協助旅客依照航班與需求安排最順暢的動線。

（圖片來源：阿里山國家風景區管理處）

►阿里山櫻花季住宿推薦：森林遊樂區飯店與交通管制重點

阿里山櫻花季每年都是旅遊高峰，為了維護交通與園區安全，阿里山森林遊樂區會在三至四月實施交通管制。旅客若希望直接開上阿里山，必須預訂園區內合法住宿，並出示入住證明，車輛才能通過管制站。未入住園區的旅客需將車輛停放於管制點並改搭接駁車，因此建議在櫻花季期間優先選擇森林遊樂區內的飯店。

橘子貓編輯為大家整理了阿里山森林遊樂區內常見且便利的住宿選擇，適合計畫賞櫻、觀日與安排清晨行程的旅客。

一、阿里山賓館

阿里山賓館是園區內最具代表性的住宿，也是歷史最悠久的山區飯店之一。館內客房多為木質裝潢，環境安靜，距離主要步道與遊客中心皆十分便利。若希望在櫻花季期間擁有較舒適的入住體驗，阿里山賓館是許多旅客的首選。

＊櫻花季期間房價每晚約為新台幣一萬九千元；非花季期間平均落在新台幣一萬五千元左右。

（圖片來源：阿里山賓館）

二、阿里山神木賓館

神木賓館位置接近神木車站與森林小火車動線，適合喜歡清晨散步、想快速抵達派出所櫻花大道或姊妹潭步道的旅客。房型因應山區環境多為簡約實用，價格相對親民，是櫻花季期間評價良好的住宿選擇。

＊2026櫻花季期間目前已額滿無法預訂；非花季期間平均落在新台幣三千元左右。

（圖片來源：阿里山神木賓館）

三、阿里山閣大飯店

位置方便，在沼平車站旁邊，搭火車看日出非常方便，室內有重新裝修！是熱門的阿里山住宿之一，也是許多親子旅客的首選。

＊2026櫻花季期間直接與飯店洽詢預訂；非花季期間平均落在新台幣4600元左右。

（圖片來源：阿里山閣大飯店）

四、阿里山英迪格酒店（Hotel Indigo Alishan）

阿里山英迪格酒店是 IHG 洲際酒店集團旗下品牌，位於阿里山公路沿線的樂野部落，是近年最受海外旅客與高端旅客歡迎的新型度假飯店。飯店不在森林遊樂區內，但位置介於嘉義市與阿里山之間，適合作為上下山的過渡點，或安排成「住山上一晚＋山下一晚」的彈性行程。

＊櫻花季期間房價每晚約為新台幣一萬四千元；非花季期間平均落在新台幣一萬元左右。

（圖片來源：阿里山英迪格大飯店）

五、櫻花季住宿建議與訂房提醒

一、櫻花季交通管制期間，僅限持有森林遊樂區內住宿證明的旅客直接開車上阿里山。 二、櫻花季會出現快速完售情況，建議提前至少兩個月預訂房間。（現在趕快預訂！） 三、園區住宿多為山區型飯店，建議攜帶保暖衣物與輕便行李。 四、清晨觀日需提早出門，入住園區內能節省大量交通時間。

（圖片來源：阿里山國家風景區管理處）9





延伸閱讀:更多服務資訊

更多景點介紹連結