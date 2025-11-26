快訊

將取消工研院院士資格？羅唯仁涉洩密案惹議 經長：已啟動撤銷程序

「台灣有事」惡化中日關係 高市：透過對話建立良好關係「是我的責任」

天氣轉涼…信義區女生清一色「三件套」 網認證：80%都穿這樣

點亮台南聖誕季 台南遠東香格里拉打造冬日藝饗盛典

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
台南遠東香格里拉飯店將舉行「耶誕點燈音樂會」，並邀請台南市市民交響樂團現場演奏系列聖誕組曲，為城市揭開年度最浪漫的節慶序幕。照片／業者提供
台南遠東香格里拉飯店將舉行「耶誕點燈音樂會」，並邀請台南市市民交響樂團現場演奏系列聖誕組曲，為城市揭開年度最浪漫的節慶序幕。照片／業者提供

迎接年度最溫暖的節慶時刻，台南遠東香格里拉飯店今年以「璀璨耶誕」打造佳節佈置，從高6米8的巨型聖誕主樹、金色麋鹿到沉浸式燈海之中，營造濃厚冬季氛圍。飯店將於11月28日舉行「耶誕點燈音樂會」，並邀請台南市市民交響樂團現場演奏系列聖誕組曲，為城市揭開年度最浪漫的節慶序幕。

飯店今年以「光」作為核心設計概念，象徵希望、祝福與新年的美好展望。大廳中央的巨型聖誕樹以紅、金、暖白三色妝點，搭配精緻吊飾、閃耀燈串、金色麋鹿與雪橇造景，營造宛如冬季童話般的浪漫氛圍。從入口到公共空間皆換上節慶裝飾，增添滿滿儀式感。

最受矚目的「聖誕點燈音樂會」將於11月28日晚間在一樓大廳盛大登場。台南市市民交響樂團將於晚間六點三時分開始演奏多首經典聖誕樂曲，讓整座大廳化身為華麗節慶音樂殿堂。晚間七點，巨型聖誕樹頂端象徵希望之光的「希望之星」將於樂聲中閃耀亮起，正式啟動璀璨聖誕季。點燈瞬間搭配璀璨閃亮特效，如星光灑落般浪漫，讓冬夜綻放最動人的節慶光彩。

為延續佳節氛圍，外賣商店「品香坊」推出多款節慶烘焙，如國王派、櫻桃巧克力柴薪蛋糕、巧克力咕咕霍夫、潘娜朵妮與史多倫等經典品項；另有火雞外帶禮盒搭配蔓越莓醬與多款經典配菜，讓家庭聚會更添節日儀式感。

「醉月樓」以江浙料理結合精選食材推出精緻雙人套餐，在全市最高樓景致下，打造獨一無二的用餐享受；「遠東Café自助餐廳」則有豐富中、西、日式與海鮮料理，提供午、晚餐自助饗宴；「THE MEZZ牛排龍蝦館」獻上西式佳節套餐，從前菜到甜點皆融入節慶靈感；而「大廳茶軒」聖誕下午茶套餐

延伸閱讀

TPBL／戰神推耶誕主題周 交換禮物抽得到球員心意

Cath Kidston 2025 聖誕系列亮相 送禮靈感一次收齊踏上聖誕之旅 打造專屬冬季的英倫節慶世界

落羽松秘境美炸！ 4萬坪休閒農場「聖誕入園優惠」穿紅綠小孩免費、大人半價 一日烤雞大餐「聖誕套票」整天玩到爆

SABON「流光夜宴」聖誕快閃店進駐南西打卡送香氛、南西ONLY首賣、禮盒一次選齊

相關新聞

波斯菊海搖曳太療癒！嘉義新港「七彩建築×繽紛花田」夢幻登場

如果說台灣哪裡最像歐洲小鎮＋花海夢境，那嘉義新港海賊庄絕對榜上有名！如果你想拍到超級繽紛的花海照，那你一定不能錯過這裡！現在園區入口旁的波斯菊正盛開，隨手一拍都能成為明信片！

老屋改造風格旅宿　感受嘉義木業工藝與文化底蘊

嘉義巷弄間藏著許多檜木老屋改造的風格旅宿，成為嘉義市的一道風景。這些美麗的空間，融合了歲月與設計感，不僅僅讓人停留一夜，還能和嘉義的歷史、底蘊進行一次深度對話。

旅拍必收藏！柳營金城武樹x金色稻浪連綿 一秒走進廣告場景

沒想到在台南也能找到和「金城武廣告場景」如此神似的地方！柳營這片稻浪景觀，搭配一棵獨自佇立的大樹，成為近年最受歡迎的農村小秘境。

雲林九芎村落羽松祕境部分轉紅！「千棵松樹」轉紅美如韓劇場景

秋風起，松葉紅。雲林也能看到「異國級楓景」！九芎村落羽松祕境在秋冬季節轉紅，美得如同韓劇場景，讓攝影迷與旅人都一再駐足。

孩子入住嗨翻天！嘉義親子飯店特輯：賽車場、溜滑梯球池、主題房型

【FunTime小編群】嘉義近年來有許多熱門景點，是旅遊的好去處，如阿里山、檜意森活村、文化路夜市、故宮南院等，這些地方不僅適合三五好友，也很適合親子家庭，而且嘉義也有許多評價很不錯的親子飯店，就讓小編來一一介紹吧！

嘉義最夯海鮮熱炒！「油雞飯」香翻天、「碳烤牛小排」超好吃

udn走跳美食／包子爸の食尚攝影手札 嘉義的熱炒實在太猛了！說到嘉義市區最夯、最難訂位的海鮮碳烤餐廳，「1961海鮮碳烤」絕對榜上有名！從大雅路一路香到雅竹路，無論平假日總是人潮洶湧、座無虛席！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。