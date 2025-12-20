阿里山林鐵榮登《Lonely Planet》背包客聖經！福森號、栩悅號帶旅客走進「世界史詩級鐵道之旅」

Lonely Planet 出版《Epic Train Trips of the World》，阿里山林業鐵路榮耀入選。這條被 CNN 讚為令人驚艷、入選《紐約時報》2025 年52 個必訪景點的百年山林鐵道，此次在 Lonely Planet 以四篇幅專文呈現，被形容為「通往回憶與心靈之路」，再次展現台灣山林之美。

什麼是Lonely Planet？是「背包客聖經」！

Lonely Planet（寂寞星球）是全球最具影響力的旅遊指南品牌之一，自 1973 年誕生以來，以實地走訪、獨立評選與深度文化視角聞名，被譽為「背包客聖經」。從出版旅遊指南書起家，到如今延伸至網站、雜誌、社群與 App，Lonely Planet 已成為世界旅人最信任的旅行資訊來源。其每年發布的《Best in Travel 年度最佳旅行地》更是國際媒體與觀光產業的重要風向球，入選名單往往能帶動目的地的全球曝光與旅遊熱度。Lonely Planet 不僅是旅遊書出版社，更是提倡深度旅行與永續旅遊文化的重要推手，以真實、客觀的視角記錄世界，深刻影響旅人看待城市與旅行的方式。

阿里山林鐵再度躍上國際！Lonely Planet 四頁專文深度報導

Lonely Planet 2025 年推出全新力作《Epic Train Trips of the World》（世界史詩級鐵道之旅），精選全球 200 條最具代表性之鐵道路線。阿里山林業鐵路（Alishan Forest Railway） 榮耀入選，成為亞洲篇章焦點之一。書中以「穿越森林的阿里山鐵道之旅」（Out of the Woods on the Alishan Forest Railway）為題，以篇幅完整四頁專文介紹這條百年森林鐵道的歷史與魅力。作者以第一人稱之旅行敘事角度，描繪從嘉義出發之小火車如何一路攀升至阿里山國家森林遊樂區，穿越竹崎、奮起湖、十字路與祝山，展開一段結合自然、人文與情感的旅程。

Lonely Planet 2025 年推出全新力作《Epic Train Trips of the World》（世界史詩級鐵道之旅），精選全球 200 條最具代表性之鐵道路線。阿里山林業鐵路（Alishan Forest Railway） 榮耀入選。

書中以「穿越森林的阿里山鐵道之旅」（Out of the Woods on the Alishan Forest Railway）為題，以篇幅完整四頁專文介紹這條百年森林鐵道的歷史與魅力。

阿里山林鐵：一條通往回憶與心靈的森林鐵道

文中形容阿里山林業鐵道串聯島嶼西部平原與中央山脈，不僅展現早期工程技術的巧思，更象徵人與山林共生的智慧。作者以溫柔筆調回顧多年造訪阿里山之記憶，描寫沿途茶園、雲海、森林步道與日出美景，並與當地居民互動交織成動人的故事，讓這條鐵道不只是交通工具，更是一條通往回憶與心靈之路。

阿里山林業鐵道串聯島嶼西部平原與中央山脈，不僅展現早期工程技術的巧思，更象徵人與山林共生的智慧。圖片來源｜雄獅旅遊

跨越工程、生態與人文的阿里山鐵道之美

書中特別提及，阿里山鐵道在歷經多年整修與挑戰後，全線於 2024 年重新通車，象徵臺灣山岳鐵道的重生與再出發。Lonely Planet 評語指出，阿里山鐵道融合「工程巧思、生態多樣性與豐富的歷史人文」，是一條足以讓世界旅人重新理解亞洲山林文化之經典鐵道。

Lonely Planet 評語指出，阿里山鐵道融合「工程巧思、生態多樣性與豐富的歷史人文」，是一條足以讓世界旅人重新理解亞洲山林文化之經典鐵道。圖片來源｜雄獅旅遊

阿里山林業鐵路及文化資產管理處表示，阿里山鐵道能被列入Lonely Planet 全球經典鐵道選集，代表其自然景觀與文化價值已受到國際肯定。未來將持續以文化推廣與鐵道保存並行之方式，讓更多世界旅人認識臺灣山林之美，體驗阿里山鐵道之經典魅力。

搭上「通往回憶與心靈之路」：栩悅號、福森號開啟山林旅程

阿里山林鐵系統曾因多次颱風重創，加上修復難度極高，營運中斷長達 15 年。隨著關鍵的 42 號隧道於 2024 年 7 月重建完成，阿里山林鐵終於迎來全線通車。許多過去鮮少曝光的「仙境車站」再度重現，深山祕境的壯麗風光重新被旅人看見。而雄獅旅遊獨家推出的「栩悅號」與「福森號」專列，更讓旅客能以最舒適、最深入的方式，親身體驗 Lonely Planet 所形容的那條「通往回憶與心靈之路」。

「福森號」以林鐵百年歷史為核心精神，車廂以天然檜木打造，從天花板、牆面、桌板到座椅扶手，都散發溫潤木香，被旅人稱為「移動美術館」。圖片來源｜雄獅旅遊

「栩悅號」以百年阿里山舊車廂重新改造，是台灣首創的生態導覽型觀光列車，推出「六大森林鐵道路線」，帶旅客走訪特色車站、探索睽違 15 年後重現的深山秘境。圖片來源｜欣傳媒

「移動美術館」福森號：以檜木香氣開啟四大森林體驗

同樣行駛於阿里山林鐵，「栩悅號」與「福森號」各自展現獨特的風格魅力。其中，「福森號」以林鐵百年歷史為核心精神，車廂以天然檜木打造，從天花板、牆面、桌板到座椅扶手，都散發溫潤木香，被旅人稱為「移動美術館」。列車更規劃「森好食、森林癒、好森音、森品茗」四大主題體驗：像是在森林鐵道上享用阿里山英迪格酒店聯名的九宮格餐盒、由專業導覽老師帶領走入山林感受五感探索、於柳杉黑森林中欣賞專屬小型音樂會，或是由茶師帶領品茗、分享茶道，以自然、藝術與文化層層堆疊，打造最沉浸的山林鐵道旅程。

「福森號」以林鐵百年歷史為核心精神，車廂以天然檜木打造，從天花板、牆面、桌板到座椅扶手，都散發溫潤木香，被旅人稱為「移動美術館」。圖片來源｜雄獅旅遊

福森號以自然、藝術與文化層層堆疊，打造最沉浸的山林鐵道旅程。圖片來源｜雄獅旅遊

「生態導覽」栩悅號：六大森林路線沉浸式山林之旅

「栩悅號」以百年阿里山舊車廂重新改造，是台灣首創的生態導覽型觀光列車，推出「六大森林鐵道路線」，帶旅客走訪特色車站、探索睽違 15 年後重現的深山秘境，或搭乘高山限定「晚霞列車」，在金色夕陽中穿梭森林。車身靈感源自「阿里山迎賓鳥」栗背林鴝，以藍、黃、白配色展現森林生命力；車廂內以雌鳥羽色營造溫暖氛圍，搭配大面積玻璃窗與透明駕駛室，提供 360 度沉浸式景觀視野。座位區劃分為包廂席與可旋轉的瞭望席，兼具家庭共遊與景觀體驗，而專屬香氛結合阿里山茶與玉蘭花香，讓旅程從視覺到嗅覺都留下深刻記憶，適合喜愛自然生態與輕旅行的旅客。

栩悅號大面積玻璃窗，提供 360 度沉浸式景觀視野。座位區劃分為包廂席與可旋轉的瞭望席，兼具家庭共遊與景觀體驗。圖片來源｜雄獅旅遊

「栩悅號」以百年阿里山舊車廂重新改造，是台灣首創的生態導覽型觀光列車，推出「六大森林鐵道路線」，帶旅客走訪特色車站。圖為十字路車站。圖片來源｜欣傳媒

一段蛻變與全新連結的旅程：阿里山森林鐵路。影片來源｜ 阿里山林業鐵路及文化資產管理處 Youtube頻道

