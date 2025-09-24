七股鹽山「涼夏水氣墊樂園市集」 9月27起連兩天嗨翻登場

白色鹽山綴以沁涼水花，教師節連假最消暑的玩法就在七股鹽山！9月27日、28日兩日限定的「涼夏水氣墊樂園市集」，以11公尺高的巨型海洋動物水氣墊和大型戲水池，為夏末注入最後一波清涼。現場結合在地市集與街頭藝人表演，玩水、逛市集、看表演一次滿足，打造「大人放鬆、小孩放電」的完美假期。

七股鹽山將變身大型水陸樂園，設置兩層樓高的巨型水氣墊，宛如一座「海洋冒險島」。繽紛生動的大螃蟹、海豚、鯊魚陪伴小朋友戲水，與鹽山獨特地貌相映成趣。孩子們可恣意攀爬，從「海洋溜溜水道」一衝而下，水花飛濺、笑聲不斷，瞬間成夏日最歡樂的親水天地。除了暢快戲水，現場還有瘋釣魚、積木挑戰等趣味設施，200元水樂園套票一票玩到底，加贈一次毛球貼畫或縫紉DIY體驗，動靜之間都充滿驚喜與創意。

適逢「一見雙雕藝術季」，園區展出多座超萌的「胖鯊魚鯊西米」鹽雕，以療癒造型成為遊客必拍亮點，留下最「鯊」氣的打卡回憶！鹽山留存全台最大曬鹽場的歷史，遊客在此可拿起迷你鹽工工具親手「收鹽」、踩踏龍骨水車、推動石輪，重現昔日鹽田勞作場景，在寓教於樂中感受鹽文化價值。

活動期間有多重優惠，每日前250名持入園發票的遊客即可獲贈市集券；台塩生技門市消費滿588元，加送兒童水氣墊體驗券。購買水樂園套票並完成打卡，還能帶走限量「鹽御守」。市集消費滿額享好禮，憑手章享遊園設施單券與小火車買一送一，讓大小朋友玩得盡興、收穫滿滿。

玩水之餘，必嚐「鹽」系美食，如清涼爽口的海鹽鹹冰棒、全台首創添加鹽滷的鹽山咖啡、膠原蛋白雪花鹽霜淇淋，鹹甜交融清爽一夏。台塩生技門市同步販售人氣綠迷雅保養品、手作鹽滷豆腐套組、膠原蛋白及鹽麴月餅禮盒，並祭出七股限定商品買二送一、面膜買一送一、鹽麴醬拌麵快閃優惠等驚喜。27日設有「鮮選我塩麴」、「頂級黑豆鹽麴厚醬油」試吃活動，一次滿足吃、買、玩的多重體驗。