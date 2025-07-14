台南新熱點「白河萬里長城」紅到國外 印尼新娘跨海喜拍婚紗
【旅奇傳媒/編輯部整理】】近日，一對來自印尼的新婚佳偶特地前來台灣知名景點－台南「台灣白河萬里長城」，拍攝婚紗照留念。在青山環抱、氣勢磅礡的仿古長城前，新娘身著傳統白紗，笑容滿面，吸引現場不少遊客爭相合影，現場氣氛溫馨熱烈、喜氣洋洋。
位於台南市白河區六溪里21之一號的「萬里長城文化園區」，因其獨特的造景設計與濃厚的中國風情，成為近年國內外旅客拍照打卡的熱門景點。此次印尼新人選擇來此拍攝婚紗，不僅展現白河萬里長城的國際吸引力，也為當地觀光注入更多活力。
園區業者表示，「白河萬里長城」仿中國北方長城樣貌所建，全長約三公里，沿途遍布兵馬俑雕像、石雕牌樓與古色古香的建築群，極具視覺震撼感，深受海外旅客喜愛。 此次印尼新人跨海來台拍婚紗，不僅象徵愛情的美好，更讓更多人看見台灣鄉村景點的文化魅力與旅遊潛力。
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