



不用等待真正的雪季，台中新社就有一片讓人心動的冬日白色風景！普羅旺斯庭園餐廳將於11月25日迎來一年一度的白雪木花季，細小而密集的白色花朵沿著山坡層層綻放，從遠處望去，彷彿替整座庭園披上一層輕盈白紗。白雪木與周圍青綠樹林相互映襯，讓山城多了幾分柔和的季節色彩。當視線從花海移向遠方山巒，雪白花叢、林木與天空交織的畫面，也成為每年冬季令人期待的限定景致。





▲圖片來源：ShareLife 台灣旅行趣





被白雪木溫柔包圍！純白鞦韆留下浪漫旅行身影

比起遠遠欣賞整片花海，普羅旺斯更迷人的地方，是能在花朵環繞的環境裡，留下屬於自己的旅行記憶。園區設有純白鞦韆，背後就是沿著山坡綿延的白雪木，坐在鞦韆上，便能以大片花叢作為自然背景。另一側的花海邊緣，也適合拍攝人物與白色花朵相互映襯的畫面。無論是輕輕轉頭望向花叢，或在盛開的花海旁停下腳步，都能讓照片多一點自然、放鬆的氛圍，將冬日出遊的美好瞬間收藏起來。





▲圖片來源：ShareLife 台灣旅行趣

▲圖片來源：ShareLife 台灣旅行趣





木棧道串起森林風景！落羽松與黃金楓增添秋冬色彩

除了雪白花海，園區裡的木棧道也是值得細細欣賞的角落。深色木質步道沿著林間延伸，一側是蓬鬆綻放的白雪木，另一側則有高聳樹木陪伴，形成層次豐富的森林景觀。與朋友並肩漫步，或在步道上回頭拍下一張合照，都能感受被自然包圍的悠閒氣息。隨著季節轉換，園區內的落羽松與黃金楓也將逐漸展現不同色彩，讓純白花海多了秋冬交替的景致，為整趟賞花行程增添更多值得停留的角落。





▲圖片來源：ShareLife 台灣旅行趣





11月25日浪漫開展！掌握花期與入園資訊

2026年新社普羅旺斯白雪木花季將於11月25日登場，預計11月底至12月底為主要賞花時段，實際盛開程度仍須依天氣與園方公告為準。花季期間入園賞花時間為上午9點至下午5點，餐廳則自上午11點營業至下午5點，每人入園費用100元，可折抵園內消費50元。此外，園方公告11月1日至隔年1月31日期間無公休日，方便旅人安排冬季出遊。不妨趁著花季，為自己留下一個午後，在雪白花海與山林景致之間，感受新社獨有的歲末浪漫。





▲圖片來源：ShareLife 台灣旅行趣





【2026新社普羅旺斯白雪木花季】

花季日期：2026年11月25日起，預計盛開至12月底

入園時間：09:00－17:00

入園費用：每人100元，可折抵園內消費50元

賞花地點：台中北屯新社普羅旺斯庭園





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





延伸閱讀>>百年古蹟特展登場！台中州廳前世今生特展 懷舊辦公場景重現

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」