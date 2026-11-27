



台中武陵農場的深秋，正迎來一年一度的金黃色風景！隨著高山日夜溫差逐漸加大，園區內的銀杏樹陸續由綠轉黃，原本翠綠的扇形葉片染上溫暖色彩，與周邊山林交織出黃綠相間的季節景致。當陽光穿過枝葉，整片銀杏林彷彿披上一層柔和金光，隨風飄落的葉片更為地面增添浪漫氛圍。這波銀杏觀賞期預期延續至11月底至12月中旬，讓武陵農場除了春季櫻花之外，也有值得期待的深秋限定美景。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





桃花莊後方銀杏林！金色落葉鋪滿林間

想欣賞武陵農場最具代表性的銀杏景色，桃花莊後方的銀杏林是不容錯過的賞景區域。這片林地鄰近七家灣溪沿溪步道旁的平緩台地，集中生長的銀杏樹隨著季節逐漸轉色，形成層次豐富的金黃樹海。尤其當陽光從枝葉間灑落，明亮的銀杏葉與地面落葉相互映襯，更能感受到濃厚的秋日氣息。隨著落葉逐漸累積，林間也有機會出現宛如金色地毯的畫面，成為喜愛自然攝影的旅人值得收藏的季節風景。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





武陵第一銀杏！老樹姿態展現不同秋色

除了桃花莊後方的銀杏林，位於場部行政中心旁的「武陵第一銀杏」也是園區內具有代表性的賞景亮點。這棵被稱為農場最老、最大的銀杏樹，以高大挺拔的樹形與蒼勁枝幹展現不同於成片銀杏林的風貌。隨著葉片逐漸轉黃，整棵老樹也將呈現鮮明的秋季色彩。一旁設有水池，若遇上天氣晴朗、風勢平穩的時刻，還有機會捕捉金黃銀杏倒映水面的景象，讓高山秋色多了一份寧靜而富有詩意的畫面。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





金黃美景一路延續！把握11月底賞銀杏

武陵農場銀杏的迷人之處，在於不同變色階段都有獨特風景。初期能欣賞黃綠交錯的清新色彩，隨著氣溫下降，樹冠逐漸轉為金黃，待葉片飄落後，又形成滿地秋色的林間景觀。依目前提供的賞景資訊，這波觀賞時節預期可延續至11月底至12月中旬，不過銀杏轉色與落葉速度仍受到氣溫、降雨及風勢影響。想安排高山賞秋行程的旅人，建議出發前先確認武陵農場最新景況，並留意山區天氣與交通資訊。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





【台中武陵農場｜2026銀杏觀賞季】

觀賞期間：2026年11月（預期延續至11月底至12月中旬）

賞景地點：桃花莊後方銀杏林、場部行政中心旁





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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