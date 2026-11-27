【FunTime小編群】隨著天氣漸漸轉涼，終於可以揮別炎熱的夏天，若能泡個溫泉就是最幸福的事了！提及溫泉，北部會想到北投溫泉、南部則有關子嶺溫泉，東部有礁溪及知本溫泉，而中部就是位在台中頂港有名聲、下港有出名的谷關溫泉了！這次FunTime小編就要告訴你谷關怎麼去、有哪些景點和去哪泡溫泉！

谷關溫泉特色

谷關溫泉已有百年歷史，是中部最古老的溫泉，舊稱為「明治」溫泉。傳聞為明治天皇泡完後讚嘆不已，變賜名為明治溫泉，也因為明治天皇泡完溫泉回到日本，皇后懷上了皇子，讓谷關溫泉又有「生男湯」的別稱。谷關溫泉水溫約48度，屬於碳酸泉，碳酸泉能夠促進新陳代謝、血液循環，有心臟之湯的美名。最大的特色為「可飲可浴」，沒錯！他除了可以泡，還可以飲用，由此可知是很清澈的優良泉質喔！但可別真的邊泡邊喝啊～

谷關溫泉整理

麗池山水溫泉會館

麗池山水溫泉會館。

麗池山水溫泉會館主要以明亮的白色及藍色為識別色，採地中海歐式建築風格，是谷關唯一的地中海式建築，也是小編最喜歡的風格，光看就覺得明亮舒適！會館提供住宿湯屋、露天風呂，真的好想現在就收拾行囊出發喔～

地址：台中市和平區東關路一段分校巷31號

營業時間：24小時（各項設施開放時間建議至官網查詢）

露泉渡假溫泉館

露泉渡假溫泉館。

露泉渡假溫泉館是現在許多網友喜愛的溫泉會館！會館提供精緻湯屋、景觀湯屋、露天風呂，也有各式房型提供住宿，房間內更配有石浴池，可以輕鬆享受溫泉，而且房間寬敞、採光也很棒，這些都是網友們喜歡住的理由喔！

地址：台中市和平區東關路一段115號

營業時間：24小時（各項設施開放時間建議至官網查詢）

谷關附近景點

捎來步道

捎來步道。

來台中除了吃美食也要動一動！捎來步道全長1,500公尺，約1.5小時可走完。「捎來」的命名由來是來自當地頭目的名字，步道分別有兩個登山口，一個往谷關吊橋的方向、另一個則是往捎來吊橋。捎來步道是很多遊客來到谷關必走的步道，路程雖然不長，但有些路段較陡會走得比較辛苦，記得注意安全慢慢走哦！但也因為地勢較險峻，所以非常能夠感受大自然之美～

步道入口處：谷關遊客中心（西入口）、四季溫泉會館（東入口）

營業時間：24小時

谷關吊橋、捎來吊橋

谷關吊橋、捎來吊橋。

谷關有兩座吊橋，名聞遐邇，一座是「捎來吊橋」需從谷關遊客中心方向進入，另一座是「谷關吊橋」，離觀景亭較近，但兩座吊橋都是連著捎來步道，站上吊橋可一覽峽谷的壯麗景色～別忘了吊橋有人數限制，觀賞美景也要注意自身安全～千萬別在橋上蹦蹦跳跳喔！

營業時間：24小時

波津加山步道

波津加山步道。

登山愛好者看過來！想挑戰體能並收穫美景，那麼絕不能錯過「波津加山步道」！作為「谷關七雄」排行第四的山岳，名字用台語唸起來就是「坡真陡」，完全名副其實！這裡曾是台電的保線道路，沿途可以看到舊時的木製電桿與鋼索，充滿歷史滄桑感～單程3.2公里就要爬高將近1,000公尺，一路上幾乎全是陡坡，來回走完大約7小時，真的很考驗腳力！不過，沿途的美景絕對值回票價！前半段有整片松樹和楓樹，秋天來能賞滿山紅葉～快到山頂時，則有壯觀的杜鵑林，每年3月花海盛開，景色更令人驚艷！

步道入口處：捎來步道步行約0.6公里至觀景涼亭處，即為起點

地址：臺中市和平區東關路一段溫泉巷

營業時間：24小時

谷關美食

大甲溪發電廠白冷冰棒

大甲溪發電廠白冷冰棒。

泡完溫泉、爬完山，當然要用在地美食作為收尾啦！來到谷關，除了享受山林間的景色與溫泉時光，更不能錯過在地古早味～其中最具代表性的「白冷冰棒」，是台電大甲溪發電廠員工消費合作社自製，最熱門的招牌口味是獨創的蜂蜜五葉松冰棒，甜甜的蜂蜜伴著一股清香的草本風味，一口咬下既解膩又消暑～也有其他像是紹興桂圓糯米、酸梅、鳳梨等古早味口味。吃不夠的話，隔壁還有很多人最愛的白冷肉包。這兩樣銅板價美食與客家滷豆干並稱為「白冷三寶」，來到谷關一定要親自品嘗！

地址：台中市和平區天輪里東關路二段91號

營業時間：08:30-17:30（假日營業至18:00）

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